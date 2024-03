Chcete-li něco vyzradit Kremlu, řekněte to Němcům. Proč je Berlín nejslabším článkem NATO

6. 3. 2024

čas čtení 8 minut

Když jsem byl v roce 1988, na sklonku studené války, zahraničním korespondentem v Západním Berlíně, jeden britský špion mi poskytl živý vhled do stavu německých zpravodajských služeb, píše Edward Lucas. Když jsem byl v roce 1988, na sklonku studené války, zahraničním korespondentem v Západním Berlíně, jeden britský špion mi poskytl živý vhled do stavu německých zpravodajských služeb,

"Pokud chcete, aby Kreml bral něco vážně, dejte to Němcům a řekněte jim, že je to tajemství," řekl. "Druhý den ráno to bude na každém stole v politbyru."

Je zřejmé, že v uplynulých letech se změnilo jen málo.

V pátek Rusové odhalili, že odposlouchávali rozhovor mezi šéfem Luftwaffe a třemi vysoce postavenými kolegy z letectva o vysoce sporné otázce darování německých střel dlouhého doletu Taurus Ukrajině.

Takové zbraně by této zemi pomohly zaútočit na ruské logistické sklady a zásobovací trasy, jako je most přes Kerčský průliv, který spojuje Krym se samotným Ruskem.

Nejvyšší šarže v každé zemi, která si váží sama sebe, by vedly takové citlivé diskuse na šifrovaných linkách pomocí speciálních telefonů, s účastníky na bezpečných místech – což je v této zemi známé jako "prostředí STRAP".

Ale Němci používali Webex, systém konferenčních hovorů podobný Zoomu.

Jeden účastník se připojil ze Singapuru – pomocí svého standardního telefonu. Stejně tak ruští vetřelci. Je neuvěřitelné, že si nikdo nevšiml toho mlčenlivého účastníka.

Během telefonátu nebylo nic rozhodnuto. Dodávka střel zůstává blokována německým kancléřem Olafem Scholzem. Osmatřicetiminutová nahrávka, kterou zveřejnil Kreml, však odhalila, že německé veřejnosti lhal.

Dobře vycvičení Ukrajinci mohli naprogramovat střely údaji o zaměřování – něco, o čem Scholz tvrdil, že bude vyžadovat německé specialisty na zemi na Ukrajině. To by byl podle něj nemožně provokativní krok.

Nejhorší škody však nebyly způsobeny na pověsti, ale na bezpečnosti spojenců.

"Když se nás někdo zeptá na způsob doručení, vím, jak to Britové dělají. Vždy je přepravují v obrněných vozidlech Ridgeback. Na zemi mají několik lidí," řekl velitel německého letectva generálporučík Ingo Gerhartz s odkazem na střely Storm Shadow, které jsme darovali Ukrajině.

Diskutovat o vojenských tajemstvích na otevřené telefonní lince je trestný čin, za který lze člověka vyhodit. Ale nemůžete vyplenit celou zemi. Západní spojenci jsou konfrontováni s realitou, že náš největší a nejbohatší evropský spojenec je děsivou přítěží.

Downing Street č. 10 včera označil únik za "velmi vážnou věc", ale odmítl se vyjádřit k tomu, zda existují plány na omezení našeho sdílení zpravodajských informací s Berlínem.

Nikdo by jim ale neměl za zlé, kdyby uvažovali právě o takové reakci. Koneckonců, Scholz je v psí boudě i z jiných důvodů.

Teprve minulé pondělí prozradil, že britští vojáci jsou na Ukrajině a pomáhají s použitím našeho systému Storm Shadow.

To by Moskvu nepřekvapilo. Ale i tak je trapné, když citlivý detail vyhrkne lídr údajně důvěryhodného partnera.

Předsedkyně zahraničního výboru Dolní sněmovny Alicia Kearnsová se nedržela zpátky a označila tuto chybu za "špatnou, nezodpovědnou a facku".

Bezútěšnou pravdou je, že v očích západních spojenců je nyní Německo považováno za horší než zbytečné.

A žádná složka jeho bezpečnostního systému není v žalostnějším stavu než jeho bezradné, děravé tajné služby. Vysoce postavený úředník německé zahraniční zpravodajské služby, identifikovaný pouze jako Carsten L., a údajný komplic Arthur E. stanuli v prosinci před soudem za špionáž pro Rusko. Dvojice byla zatčena ne díky německé píli, ale díky tipu od FBI.

Bývalý důstojník CIA John Sipher popisuje německé špiony jako: "Arogantní, nekompetentní, byrokratické, zbytečné".

Přesto není pro Ukrajince k smíchu, že Scholz váhá s posíláním zbraní. Velké naděje na Zeitenwende – "změnu epoch" –, které oznámil po totální invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022, se scvrkly.

Slabá německá armáda zůstává nedostatečně vybavená, špatně vedená a bez peněz. Averze Berlína k usilovnému uvažování o bezpečnosti spočívá částečně ve dvou katastrofálních porážkách v minulém století a v jeho roli potenciálního jaderného bojiště během studené války.

Tato minulost podněcuje antiamerikanismus a antimilitarismus. "I ten nejhorší mír je lepší než nejlepší válka," řekl přední německý think-tank, když Ukrajina začala bojovat o přežití.

Představa, že by svoboda mohla stát za smrt, je k ničemu.

Velkou roli hraje také chamtivost. Německo posedle usiluje o lukrativní dohody s Ruskem a Čínou.

To přispělo k tomu, že Německo bylo ve vztahu ke svým východním sousedům, jako je Polsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva, slepé. A přesto to byly právě tyto země, které pakt Hitler-Stalin v roce 1939 přivedl do mlýnku na maso.

Německo jim dluží obrovský historický dluh, ale místo toho, aby Berlín vynaložil značné úsilí na posílení jejich bezpečnosti, po celá léta blokoval obranné plány NATO pro tyto státy.

Ještě horší bylo, že němečtí špionážní mistři ukradli jejich tajemství. Jak jsem odhalil ve své knize Podvod, německá BND – protějšek naší MI6 – najala vysokého představitele obrany v Estonsku, Hermana Simma, aby tam dohlížel na americký vliv.

Němci však nevěděli, že Simm také prováděl špionáž pro Rusy. Škody byly kolosální.

Nejsem žádný germanofob. Žil jsem a pracoval tam mnoho let. Snažil jsem se varovat Němce před nebezpečím, které představuje rodící se a nyní oživený ruský imperialismus. Reakce byla povýšená a nedůvěřivá.

Mezitím se ruští špioni, kriminálníci a podvodníci rojili přímo před nosem byrokraticky svázané německé policie a bezpečnostních služeb.

To odráží další dědictví minulosti: Odpor vůči státnímu dohledu, díky dlouhým stínům, které vrhalo Hitlerovo gestapo a poté Stasi, komunistická východoněmecká tajná policie.

Mimořádně přísné zákony o ochraně osobních údajů a soukromí brání německým úřadům provádět i ty nejjednodušší bezpečnostní kontroly.

Na následky toho nedávno upozornil novinář Michael Colborne, kterému trvalo pouhých 30 minut, než vystopoval uprchlou levicovou teroristku, pětašedesátiletou Danielu Klette z vražedného gangu Baader-Meinhof.

Žila v Berlíně pod falešnou identitou, přestože byla na německém seznamu nejhledanějších osob. Prosté hledání fotografií na internetu vedlo k jejímu spěšnému zatčení dosud neznalou německou policií.

Německá politika ze země činí nejslabší článek evropské obrany. Předpokládejme, že Rusko, povzbuzené úspěchem na Ukrajině, otestuje odhodlání NATO v Polsku nebo v pobaltských státech.

Tyto státy by reagovaly houževnatým a zuřivým odporem. My a další spojenci jim budeme chtít pomoci. Předpokládejme však, že Německo vykřikne "Diplomaten statt Granaten" – "Diplomaté místo granátů" – a bude požadovat, aby se krize vyřešila rozhovory, nikoli válkou.

Německo a jeho zásobovací trasy, které se nacházejí na Severoevropské nížině, by byly životně důležité pro urychlené dodávky pomoci a munice na frontu. Přesto by se Berlín mohl naježit při přímém zapojení a uzavřít své hranice a vzdušný prostor spojeneckým posilám.

Tato děsivá vyhlídka není fikce. Německo na začátku války na Ukrajině uzavřelo svůj vzdušný prostor pro zásobovací lety. Nepříjemnou pravdou je, že Německo dřímá, zatímco Evropa hoří, a to pro nás ostatní znamená bezesné noci.

Zdroj v angličtině: ZDE

