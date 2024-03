Pal vocuď, cyklisto! Včera se mi stala taková, no nepěkná věc

7. 3. 2024 / Daniel Münich

čas čtení 2 minuty

Národní ekonomické rada vlády (NERV) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Jako člena návštěvník důležitého jednání jsem byl se skládacím kolem vykázán z(PSP)

Od registrace hostů PSP mě paní s policií vykázala s tím, že složené kolo si nejenže nesmím vzít dovnitř na jednání, ale že si ho dokonce ani nesmím nechat v šatně pro hosty. Až po mnoha minutách marného přesvědčování, že složené kolo je velikosti kufříku, mi bylo paní řečeno, že si tedy mohu kolo odložit do garáží PSP. Nechápal jsem, proč mi to neřekli rovnou, píše Daniel Münich.

A tak jsem vyrazil do garáží PSP. Ty jsou tedy cca 200 metrů daleko od vchodu do PSP až na horním Malostranském náměstí. Takže tam a zase zpět ke vchodu PSP skoro půl kilometru...





U vjezdu do garáží PSP mi ale překvapený policista hodně suše sdělil, že kola a to ani skládací a kapesní, do garáží PSP rozhodně nesmí a basta. Přes 5 minut jsem ho přesvědčoval a na konec, aby si tedy alespoň zavolal zpět na recepci PSP, odkud mě do garáží PS poslali, ať si to ujasní.





Po dlouhých minutách rozhovoru policisty s recepcí tento přišel zpět s tím, že tam prý tedy nějaký sklad na kola opravdu mají, ale nevěděl to (sic). Ale že mě tam prý s kolem stejně nepustí, protože nemám kartičku stálého pracovníka PSP. A že sám tam mé kolo dát rozhodně nemůže.





Tak jsem se tedy vrátil s kolem do recepce PSP ulicemi přeplněnými auty, vrátil jsem kartičku hosta PSP, odjel a dal si na uklidnění jedno pivo.





Jezdím po Praze na skládacím kole, které po složení zabírá prostor jen menšího cestovního kufříku. Doposud jsem na něm byl všude včetně Národního divadla, Senátu PČR, Úřadu vlády a nevím kde ještě. Jediné místo, kam mě s ním za 10 let nepustili byla pražská VŠE (dokonce ani do areálu, kam třeba auta normálně smí). Ale to je holt Vysoká Škola Ekonomická.



Takže až někdo vyrazíte jako host do PSP, jeďte raději do centra autem, protože automobilisté tam jsou vřele vítaní. Cyklisté, jako nepříjemný hmyz nikoliv. Do PSP tedy příště půjdu až si absurditu věci provozní vedení PSP uvědomí a něco s tím udělá.

