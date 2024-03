Proč sleduji a komentuji Otázky V. Moravce

12. 3. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Setkávám se s nepochopením, když na Facebooku extenzivně komentuji v přímém přenosu Otázky V. Moravce (a pak většinou taky napíši komentář pro Britské listy). Mým cílem není ani v nejmenším pořad samotný, diskuse o jeho kvalitě, práci moderátora atd. Doma jsme sledovali podobné nedělní pořady pravidelně už někdy od roku 2000. Dělali jsme to proto, že politika je důležitá. Dodnes jsou pro mě Otázky V. Moravce možností sledovat české politiky nebo experty v oblastech blízkých politice, představitele zájmových organizací, včetně odborů nebo zaměstnavatelských svazů.

Co může být pro demokrata důležitější než pokoušet se zorientovat ve věcech veřejných a v těch lidech, kteří na ně mají vliv? Ano, je to často nechutné poslouchat ty hádky, náročné vyznat se v těch zmatených výrocích a pokoušet se číst, co veřejnosti ti lidé vlastně chtějí říci. Někdy říkají více sami o sobě než o tématech, o nichž hovoří. Někdy je to tak absurdní fraška, že se ani moderátor neudrží a propadne smíchu. Ale takové ty politiky máme. Nestačí je zvolit, a pak zavřít oči nad nechutností reálné politiky.

Naprosto bych souhlasil, kdyby někdo řekl, že na ty naše politiky se nedá dívat. Jenže to nic nemění na tom, že oni rozhodují o našich životech a naší budoucnosti. Možná jsou někde nějací lidé, kteří by to dělali lépe, ale u moci bohužel nejsou. Ti politici, kteří u moci naopak jsou, byli zvoleni demokraticky a ukazují, jak naše demokracie funguje, jaká témata v ní rozhodují, jak se proměňují politické preference občanů. To všechno by mělo skutečného demokrata zajímat na prvním místě. Je to jistě mnohem obtížnější než dávat okázale najevo, jak je člověku demokracie drahá, jak by za ni bojoval, jak je třeba na ní trvat. Nic z toho ale není reálná demokracie a nic z toho nevypovídá o reálných možnostech ji udržet. Demokrat se musí zabývat demokracií, nikoli vlastními pózami.

