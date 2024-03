Německo: Návrh na vybudování tisíců krytů

13. 3. 2024

čas čtení 2 minuty

V Německu Asociace měst a obcí vyzvala ke schválení spolkového projektu na opravu krytů v hodnotě miliard dolarů, aby ochránila obyvatelstvo před možnou válkou, hlásí Spiegel. V Německu Asociace měst a obcí vyzvala ke schválení spolkového projektu na opravu krytů v hodnotě miliard dolarů, aby ochránila obyvatelstvo před možnou válkou, hlásí Spiegel.

"Bezpečnost již nemůže být považována za samozřejmost," řekl André Bergegger, výkonný ředitel asociace. "Jde o ochranu obyvatelstva před nebezpečím války."

Z 2 000 veřejných krytů z dob studené války jich zůstalo jen 600, pojmou asi 500 000 lidí, řekl Bergegger. "Je naléhavě nutné vrátit nepoužívané kryty zpět do provozu," řekl. Dodal, že bude nutné vybudovat nové moderní přístřešky a instalovat další sirény.

V polovině února bylo rozhodnuto o výstavbě více než 1 000 betonových bunkrů na hranicích s Ruskem a Běloruskem. "Baltská obranná linie" bude zahrnovat všechny prostředky k odstrašení potenciálních útočníků: Protitankové miny, příkopy, ostnatý drát a takzvané dračí zuby - protitankové překážky ve tvaru pyramidy z betonu nebo železobetonu. Muniční sklady budou umístěny v blízkosti hranic.

Estonské úřady se chystají vynaložit asi 60 milionů eur na výstavbu 600 zařízení podél celé hranice s Ruskem. Každý z bunkrů o rozloze 37 metrů čtverečních bude schopen pojmout asi tucet vojáků a je chráněn před dělostřeleckými údery, uvedla Susan Lilleväliová, náměstkyně ministra obrany.

Obranná linie má odradit potenciální "rychlou a dalekosáhlou" ruskou ofenzívu. Podle odhadů estonského ministerstva obrany by útočník potřeboval k dobytí takových pozic čtyřikrát až sedmkrát více lidí než bez opevnění. Armáda NATO se zároveň domnívá, že i když bude linie nakonec prolomena, získaný čas umožní rychlé přeskupení pro přesun sil z ostatních zemí aliance. Estonská premiérka Kaja Kallasová řekla deníku The Times, že Rusko by mohlo zaútočit na NATO do tří let. Podle rozvědky se Moskva chystá rozmístit u hranic pobaltských států dvakrát více vojáků než před začátkem války na Ukrajině.

Zdroj v němčině: ZDE

