Netanjahu Izraeli "více škodí, než pomáhá", říká Biden

10. 3. 2024

V rozhovoru pro televizi MSNBC americký prezident řekl, že ofenzíva v Rafáhu by byla "červenou linií", ale nepřerušil by financování zbraní pro Izrael

Americký prezident Joe Biden prohlásil, že podle jeho názoru izraelský premiér Benjamin Netanjahu svým přístupem k válce proti Hamásu v Gaze "Izraeli více ubližuje, než mu pomáhá".



V sobotním rozhovoru prezident vyjádřil podporu právu Izraele pronásledovat Hamás, ale na adresu Netanjahua řekl, že "musí věnovat více pozornosti nevinným lidem, kteří přicházejí o život v důsledku podniknutých akcí".



Biden o počtu obětí v Gaze řekl, že "je to v rozporu s tím, co Izrael představuje. A myslím si, že je to velká chyba".



Biden uvedl, že případná izraelská invaze do města Rafáh v Gaze, kde se ukrývá více než 1,3 milionu Palestinců, je pro něj "červenou linií", ale řekl, že by neodstřihl zbraně, jako jsou střely Iron Dome, které chrání izraelské civilní obyvatelstvo před raketovými útoky v regionu.



"Je to červená linie," odpověděl na otázku o Rafáhu, "ale nikdy se nechystám opustit Izrael. Obrana Izraele je stále kritická, takže neexistuje žádná červená linie, kterou bych odřízl všechny zbraně, aby neměly Irion Domei, který je chrání."



- Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo od 7. října při izraelských úderech na enklávu zabito nejméně 30 960 Palestinců a 72 524 jich bylo zraněno.



Agentura vyzývá k zajištění přístupu humanitární pomoci do celého pásma Gazy a k okamžitému příměří.



Izraelská ofenzíva uvrhla palestinské území, které se již tak potýká se 17 let trvající blokádou vedenou Izraelem, do humanitární katastrofy. Velká část území byla proměněna v trosky a většina z 2,3 milionu obyvatel byla vysídlena, přičemž OSN varuje před nemocemi a hladem.



Snahy humanitárních organizací o poskytování humanitární pomoci jsou vážně omezeny kombinací logistických překážek, rozpadem veřejného pořádku a zdlouhavou byrokracií, kterou nastolil Izrael.



Pod silným mezinárodním tlakem Izrael nedávno oznámil, že otevře nové vstupní body, aby umožnil přísun pomoci do severní části Gazy. Úředníci v Jeruzalémě však nadále viní z hladu v Gaze selhání humanitárních organizací a Hamás, který obviňují z odklonu pomoci.



- Libanonský Hizballáh v neděli uvedl, že vypálil desítky raket na severní Izrael poté, co izraelské údery den předtím zabily pět lidí v jižním Libanonu, včetně tří členů této skupiny.



Hizballáh uvedl, že ráno vypálil "desítky raket typu kaťuša" na izraelskou vesnici Meron, vzdálenou osm kilometrů od hranic, informovala agentura AFP.



V Meronu se nachází významná základna řízení letectva, kterou skupina podporovaná Íránem od začátku roku několikrát napadla.



Hizballáh uvedl, že jednal "v reakci na izraelské útoky proti vesnicím na jihu a domům civilistů", zejména na útok na dům jednoho z bojovníků v Kherbet Selm den předtím.



Podle oficiální libanonské tiskové agentury National byla při stejném úderu zabita také žena a další osoba.



"Po sirénách, které zazněly v severním Izraeli, bylo identifikováno přibližně 35 odpalů z Libanonu směrem k izraelskému území, z nichž řada byla zachycena," uvedla v neděli izraelská armáda.



Prohlášení dodalo, že izraelské letectvo v noci zasáhlo infrastrukturu Hizballáhu, včetně "vojenské struktury, v níž byli identifikováni teroristé Hizballáhu v oblasti Khirbet Selm".



Hizballáh uvedl, že zastaví palbu, pokud se zastaví izraelská vojenská ofenzíva v pásmu Gazy, a označil svou kampaň za zaměřenou na podporu Palestinců v Gaze.



- Asem al-Nabeh, člen výboru pro mimořádné události města Gazy, sdělil televizi Al-Džazíra, že Izrael zničil ve městě Gaza jeden milion metrů čtverečních silnic.



Informuje o tom agentura:



"Obce potřebují stroje, těžkou techniku a pohonné hmoty," řekl a dodal, že ve městě se nahromadilo 70 000 tun odpadu.



Nabih také uvedl, že potravinová pomoc, která dorazila, je sice důležitá, ale nepokrývá potřeby občanů. Dodal, že zásoby podzemní vody v Gaze jsou rovněž ohroženy.



"Podíl vody na obyvatele v Gaze nyní činí dva litry denně," řekl.



- Solidaritu s Palestinci v Gaze vyjádřilo dopisem 189 vědců z Velké Británie, z nichž většina je členy prestižní Britské akademie, včetně akademiků, studentů a výzkumných pracovníků.





Signatáři dopisu uvádějí, že jsou "šokováni a zarmouceni" "nesmírnými" ztrátami na životech civilistů, a označili demolici všech vysokoškolských institucí v Gaze za "neúspěšnou".











My, níže podepsaní, jsme šokováni a zarmouceni obrovskými ztrátami na životech civilistů, včetně výzkumných a akademických pracovníků, a demolicí všech vysokoškolských institucí v pásmu Gazy, která je jasným porušením humanitárního a mezinárodního práva.



Jsme solidární s obyvateli Gazy a její komunitou studentů a výzkumných pracovníků, kteří zažívají tento útok na svá základní práva na přežití. V této chvíli posíláme svou podporu a přátelství všem akademickým pracovníkům, výzkumným pracovníkům a studentům v pásmu Gazy a na okupovaných palestinských územích, pro které již není zaručeno bezpečí při studiu, výuce a výzkumu.



Svou podporu a přátelství posíláme také těm akademikům a výzkumným pracovníkům v Izraeli, kteří odhodlaně tvrdí, že budoucí bezpečnost Izraele spočívá v práci na dvoustátním řešení, a nikoli v pokračujícím násilí.



Budeme se i nadále zasazovat o akademickou svobodu a oceňujeme odvahu, kterou mnozí projevují, když vystupují proti této vojenské aktivitě, která poškozuje studenty i pedagogy.





- Mezi diplomaty v USA a Evropě rostou obavy, že íránský jaderný program, který je z velké části nekontrolovaný, a destabilizace způsobená izraelskou válkou v Gaze posilují ruce íránských frakcí, které podporují vývoj jaderných zbraní.



Íránský prezident Ebrahim Raisi v minulých dnech zopakoval, že jeho země prozatím pokračuje v civilním jaderném programu.



Na čtvrtletním zasedání správní rady Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IEA) minulý týden však USA a jejich evropští partneři vydali hrozivé varování před hrozbou, kterou představuje nedostatečná spolupráce Íránu v oblasti jaderného programu.



Ředitel MAAE Rafael Grossi dokonce přiznal, že inspekce ztratila "kontinuitu znalostí o výrobě a zásobách odstředivek, rotorů, těžké vody a koncentrátu uranové rudy" v Íránu.





- Počet mrtvých v Gaze dosáhl 31 045, uvedlo ministerstvo zdravotnictví



Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 31 045 Palestinců a 72 654 jich bylo zraněno, uvedlo v nedělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Většinu obětí tvoří ženy a děti, uvedlo ministerstvo, a další tisíce těl pravděpodobně zůstávají nespočítány pod sutinami po celé Gaze.





- Účet na Twitteru pro komunitu Gaza varuje, že Gaza čelí "humanitární krizi" v důsledku "neutuchající izraelské agrese", přičemž základní služby, jako je voda a kanalizace, jsou značně postiženy.



Vyzval k mezinárodní pomoci při dodávkách pohonných hmot pro základní služby, generátorů elektřiny pro vodní vrty a těžké techniky pro opravy infrastruktury a nakládání s odpady.



- Izraelský ministr zahraničí Israel Katz uvedl, že americký prezident Joe Biden chce vidět plán evakuace Palestinců před velkou izraelskou vojenskou ofenzívou v Rafáhu.



"Evakuovali jsme více než milion Palestinců ze severu na jih a nyní je musíme před operací v Rafáhu přesunout na západ a do dalších oblastí," uvedl Katz v poznámkách, které citoval izraelský veřejnoprávní rozhlas.



Vzhledem k tomu, že izraelské síly ve válce neustále rozšiřují pozemní operace směrem na jih, stal se Rafáh - ležící na hranici s Egyptem a před konfliktem domovem asi 280 000 lidí - posledním útočištěm pro více než polovinu z 2,3 milionu obyvatel pásma.



- Loď s humanitární pomocí určenou pro Gazu se chystá opustit Kypr, a to uprostřed akutního mezinárodního znepokojení, protože podmínky na tomto území se stále zhoršují. Americká charitativní organizace uvedla, že na Kypru nakládá pomoc na loď, která bude první zásilkou do Gazy v rámci námořního koridoru, který, jak doufá Evropská komise, bude otevřen do neděle.



- V neděli USA oznámily, že plavidlo - Gen Frank S. Besson - vyplulo ze základny ve Virginii na cestu do východního Středomoří, aby poskytlo humanitární pomoc Gaze po moři. Ve svém prohlášení americké ústřední velení uvedlo, že Besson, plavidlo logistické podpory, vyplulo "méně než 36 hodin poté, co prezident Biden oznámil, že USA poskytnou humanitární pomoc Gaze po moři", a dodalo, že "veze první vybavení pro zřízení dočasného mola k dodávkám životně důležitých humanitárních zásob".



- Podle sobotního prohlášení izraelské zpravodajské agentury Mossad pokračuje úsilí o dosažení dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Šéf Mossadu David Barnea se v pátek setkal se svým americkým protějškem, ředitelem CIA Williamem Burnsem, aby podpořil dohodu o propuštění rukojmích, uvedl Mossad v prohlášení, které rozeslal Netanjahuův úřad. Biden uvedl, že "to vypadá těžce", pokud jde o zajištění příměří v Gaze před muslimským svatým měsícem ramadánem.



V sobotním prohlášení u příležitosti ramadánu šéf Hamásu Ismail Haníja přislíbil, že Palestinci budou pokračovat v boji proti Izraeli, "dokud nezískají svobodu a nezávislost".



- Ministerstvo zdravotnictví Gazy v sobotu oznámilo, že v nemocnici al-Šifa na severu země v noci zemřely tři palestinské děti na dehydrataci a podvýživu. Jeho mluvčí Ašraf al-Qidra uvedl, že se tím počet Palestinců, kteří zemřeli z podobných příčin za posledních téměř deset dní, zvýšil na 23.



- Izraelská armáda uvedla, že provedla zatýkání, lokalizovala zbraně a zabila více než 30 bojovníků v Chán Júnisu, včetně oblasti Hamad, v centrální části Gazy a v oblasti Bejt Hanún na severu, uvádí se v sobotním prohlášení shrnujícím její operace v Gaze za uplynulý den.



V Chán Júnisu zdravotníci uvedli, že nejméně 23 lidí bylo zabito při vojenských náletech na domy a při izraelském ostřelování bytového projektu v oblasti Hamad ve městě. V severní části pásma Gazy izraelská palba zabila palestinského rybáře na pláži, uvedli zdravotníci.



- V sobotu brzy ráno Izrael zasáhl jeden z největších obytných věžáků v Rafáhu na jihu pásma Gazy. Dvanáctipatrová budova, která se nachází asi 500 metrů od hranic s Egyptem, byla při úderu poškozena. Desítky rodin přišly o střechu nad hlavou, podle obyvatel však nebyly hlášeny žádné oběti. IDF uvedly, že obyvatele dvanáctipatrové věže Al-Masry před úderem varovaly, a dodaly, že všichni se včas evakuovali. Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že "desítky civilistů utrpěly různá zranění".



- Kanada a Švédsko potvrdily, že obnoví financování Agentury OSN pro pomoc a práci (UNRWA). Podle CBC News to v pátek na tiskové konferenci potvrdil kanadský ministr pro mezinárodní rozvoj Ahmed Hussen, zatímco švédská vláda v sobotu oznámila, že obnoví pozastavené platby dotací ve výši 200 milionů korun (20 milionů dolarů).



- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu prohlásil, že Ankara "pevně podporuje" palestinskou militantní skupinu Hamas. "Nikdo nás nemůže donutit, abychom Hamas kvalifikovali jako teroristickou organizaci," řekl v projevu v Istanbulu. "Turecko je zemí, která otevřeně hovoří s vůdci Hamásu a pevně je podporuje."



- Během sobotního Národního dne akcí pro Palestinu pochodovaly Londýnem statisíce propalestinských aktivistů, kteří vyzývali k okamžitému příměří v Gaze. Demonstrace, kterou uspořádala Palestine Solidarity Campaign (PSC), se vydala z Hyde Park Corner na americké velvyslanectví v Nine Elms.



- Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, řekl švýcarské televizní stanici RTS, že palestinské uprchlické agentuře OSN hrozí "smrt" poté, co Izrael tvrdí, že se někteří její zaměstnanci podíleli na útoku Hamasu ze 7. října. Řekl však, že je "opatrně optimistický" a že "řada dárců se vrátí" během několika příštích týdnů a poté, co bude příští měsíc zveřejněna nezávislá revize UNRWA.



- Egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi uvedl, že náklady na obnovu Gazy by mohly přesáhnout 90 miliard dolarů. Uvedl to během sobotního projevu u příležitosti Dne mučedníků a veteránů v Egyptě.



Zdroj v angličtině

