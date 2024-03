V důsledku umělé inteligence Spojeným státům dochází elektřina

11. 3. 2024

Umělá inteligence a rozmach výroby čistých technologií znamená, že to elektrárny nezvládají



Rozsáhlým oblastem Spojených států hrozí nedostatek energie, protože po celé zemi se množí datová centra náročná na elektřinu a továrny na čisté technologie, a energetické společnosti a regulační orgány se tak snaží najít věrohodné plány na rozšíření zastaralé americké energetické sítě.



V Georgii se poptávka po průmyslové elektřině vyšplhala na rekordní úroveň a prognóza nové spotřeby elektřiny na příští desetiletí je nyní sedmnáctkrát vyšší než ještě nedávno. Největší energetická společnost v tomto státě, Arizona Public Service, se snaží udržet krok a předpokládá, že bez zásadní modernizace jí do konce desetiletí dojde přenosová kapacita.



Prudce rostoucí poptávka vyvolává boj o to, jak ze stárnoucí energetické sítě vyždímat více elektřiny , a zároveň nutí komerční zákazníky, aby se mimořádně snažili zajistit si zdroje energie, například výstavbou vlastních elektráren.



"Když se podíváte na čísla, je to ohromující," řekl Jason Shaw, předseda komise Georgia Public Service Commission, která reguluje dodávky elektřiny. "Člověk přemýšlí, jak jsme se do této situace dostali. Jak je možné, že se prognózy tak rozcházely? Vznikla taková výzva, jakou jsme ještě nezažili."



Hlavním faktorem, který stojí za prudkým nárůstem poptávky, jsou rychlé inovace v oblasti umělé inteligence, které jsou hnací silou výstavby velkých center výpočetní infrastruktury, jež vyžadují exponenciálně více energie než tradiční datová centra. Umělá inteligence je také součástí obrovského rozšíření cloud computingu. Technologické firmy jako Amazon, Apple, Google, Meta a Microsoft hledají v zemi místa pro nová datová centra a hledá je i mnoho méně známých firem.



Rozmach těžby kryptoměn, v nichž se obchoduje a razí měny jako bitcoin, je také hnací silou růstu datových center. To vše vytváří nový tlak na přetíženou rozvodnou síť - síť přenosových vedení a elektráren, které zajišťují přenos elektřiny po celé zemi. Nedostatek elektřiny roste a noví výrobci energie, zejména čisté energie, i velcí spotřebitelé se potýkají s rostoucími čekacími dobami na připojení.



Tato situace vyvolává v celé zemi boje o to, kdo bude platit za nové dodávky energie, přičemž regulační orgány se obávají, že by účet za nákladnou modernizaci mohli zaplatit poplatníci z řad domácností. Hrozí také, že se utlumí přechod na čistší energii, protože ředitelé energetických společností lobbují za odložení vyřazení elektráren na fosilní paliva a uvedení dalších do provozu. Energetická krize ohrožuje jejich schopnost dodávat energii, která bude potřebná k nabíjení milionů elektrických automobilů a domácích spotřebičů, jež jsou nezbytné pro splnění státních a federálních cílů v oblasti klimatu.



Podle Mezinárodní energetické agentury 2 700 datových center v zemi v roce 2022 spotřebovalo více než 4 % celkové spotřeby elektřiny v zemi. Podle jejích prognóz budou do roku 2026 spotřebovávat 6 procent. Odvětvové prognózy ukazují, že centra budou v následujících letech spotřebovávat stále větší podíl elektřiny v USA, protože poptávka domácností a menších komerčních zařízení zůstane díky neustále se zvyšující účinnosti spotřebičů a systémů vytápění a chlazení relativně stejná.



Provozovatelé datových center se dožadují připojení k regionálním elektrickým sítím ve stejné době, kdy průmyslová politika Bidenovy administrativy láká společnosti, aby ve Spojených státech stavěly továrny tempem, které nebylo zaznamenáno po desetiletí. To se týká i výrobců "čistých technologií", jako jsou solární panely a baterie pro elektromobily, které lákají lukrativní federální pobídky. Podle výzkumné a vývojové organizace Electric Power Research Institute oznámily společnosti během první poloviny Bidenovy vlády plány na výstavbu nebo rozšíření více než 155 továren v této zemi. Od počátku devadesátých let minulého století neměla podle této skupiny výstavba továren tak velký podíl na stavebních výdajích v USA.



Podle přehledu regulačních dokumentů, který provedla výzkumná společnost Grid Strategies, se prognózy veřejných služeb ohledně množství energie, kterou budou potřebovat v příštích pěti letech, téměř zdvojnásobily a očekává se, že ještě porostou.





V minulosti se společnosti snažily umístit svá datová centra do oblastí s významnou internetovou infrastrukturou, velkým počtem technologických talentů a atraktivními vládními pobídkami. Tyto lokality se však vyčerpávají.





