Jak se ruské úřady výmysly o Západě dohnaly k paranoie

13. 3. 2024

čas čtení 14 minut

Proč je život v Rusku tak těžký? Proč je historická cesta Ruska tak obtížná? Proč všechny ty války a tragédie? Proč je při všem našem bohatství v zemi tolik chudých lidí? Proč by vás syn úředníka sestřelil ve Ferrari a pak dostal ocenění z rukou prezidenta? Odpovědi mohou být dvě: Jednoduchá a složitá. Kterou z nich preferujete? Proč je život v Rusku tak těžký? Proč je historická cesta Ruska tak obtížná? Proč všechny ty války a tragédie? Proč je při všem našem bohatství v zemi tolik chudých lidí? Proč by vás syn úředníka sestřelil ve Ferrari a pak dostal ocenění z rukou prezidenta? Odpovědi mohou být dvě: Jednoduchá a složitá. Kterou z nich preferujete?

Celý náš projekt je vlastně věnován hledání komplexní odpovědi na tuto otázku. A každé tlačítko v televizi vám dnes nabídne jednoduchou odpověď: Rusko bylo od nepaměti nuceno existovat v hustém prstenci nepřátel. Jsou to jejich aktivity, jejich intriky, které vedou naši zemi ke všem těmto neštěstím.

Je třeba říci, že tento narativ nevymysleli dnešní propagandisté. Vzpomínáte si na stejný Dullesův plán, údajně vyvinutý CIA v 50. letech? Tento plán měl porazit SSSR podkopáním morálních a etických hodnot jeho občanů, zejména mladých lidí. Dnes je s jistotou známo, že tento plán je výmysl, neobratně provedená provokace. Stále se na něj však odvolávají jak poslanci, tak vysocí úředníci.

Konspirační teorie o spiknutí proti Rusku se dnes staly důležitým prvkem zahraniční i domácí politiky naší země. Ale jak řekl Nietzsche, dokud se díváte do propasti, propast se dívá do vás.

Ukazování na nepřátele je pro naši vládu tradicí. Ale s výhradami. Vzpomeňme si na Protokoly sionských mudrců, které se zabývaly tajnými plány Židů na dosažení světovlády se současným zničením pravoslavného Ruska. Tyto protokoly byly padělky vymyšlené na konci 19. století tajnou policií a po dlouhou dobu byly velmi oblíbené u antisemitů, a to i na nejvyšších úrovních. Například Mikuláš II., který Židy neměl příliš v lásce, Protokoly ocenil a málem nařídil, aby byly vydány na státní útraty. Ale ministr vnitra Stolypin, který sám zdaleka nebyl liberál, provedl vyšetřování a oznámil carovi: Je to 100% podvod. Poté panovník upustil od svých plánů použít protokoly v politickém boji. S poznámkou, že "nemůžete udělat čistou věc špinavýma rukama".

Pojďme fantazírovat. Ministr vnitra Kolokolcev přichází za Putinem a říká: Tak a tak, ukazuje se, že Anglosasové vůbec nechtějí zotročit Rusko, Dugin si to všechno vymyslel. A Putin odpovídá: "Sakra, nedopadlo to dobře. Palte, Mášo Zacharovová!" Starost o čistotu rukou nebo poctivost boje není o nich, není o ruských úřadech. Naopak, jejich prostředím je kalná voda.

Všichni nenávidí Rusko

V devadesátých letech, kdy se rozpadl SSSR, byli občané bombardováni dříve nedostupnými zprávami. Jasnovidec Kašpirovskij, mimozemšťané, astrologové a konspirační teoretici uchvátili mysl obyvatelstva. Demokratický dědeček Jelcin se nezabýval vymýváním mozků občanům, takže si každý vymýšlel, co chtěl. Tehdy mezi marginály toužícími po Sovětském svazu začaly ožívat teorie o zlém Západu, který zničil velmoc rukou Gorbačova a Jelcina. Ve stejné době Federální prezidentská ochranná služba tvrdila, že skenovala mysl amerických politiků a zjistila všechna jejich vojenská tajemství. A v roce 1999, v předvečer bombardování Jugoslávie, se jí dokonce podařilo proniknout do mozku americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové. Jak nám řekli ruští představitelé, Albrightová přemýšlela o tom, jak Rusku odebrat přírodní zdroje. O sedm let později v rozhovoru pro Rossijskaja gazeta, tedy oficiální publikaci vlády Ruské federace, generál FSO Boris Ratnikov řekl:

"V myšlenkách paní Albrightové jsme našli patologickou nenávist ke Slovanům. Vadilo jí také, že Rusko má největší zásoby nerostných surovin na světě. Podle jejího názoru by v budoucnu neměly být ruské rezervy spravovány jednou zemí, ale celým lidstvem, samozřejmě pod dohledem Spojených států."

Teorie, že Západ chce provést jakési z jeho pohledu spravedlivé přerozdělení bohatství Sibiře, koluje v Kremlu již téměř 20 let. Hovoří o tom mnoho vysoce postavených ruských představitelů, někdy přímo odkazují na Albrightovou, jindy abstraktněji.

"A někteří se dokonce odváží veřejně říci, že je nespravedlivé, že Rusko vlastní bohatství regionu, jako je Sibiř - pouze jedna země."

Putin vyhrožoval, že "vyrazí zuby každému, kdo se pokusí z Ruska něco vykousnout". A vzpomněl si na neexistující citát Madeleine Albrightové o Sibiři.

Celá ruská geopolitika je postavena na této konspirační teorii. A my jsme zabrali Krym, aby se nestal základnou pro lodě NATO, a za tímto účelem byla napadena samotná Ukrajina. Někteří dokonce věří, že vychytralí Američané vyprovokovali celou tuto válku proto, aby Rusko podkopalo svou ekonomiku a vojenskou sílu. Ale takové teorie nejsou přímo podporovány oficiální propagandou, protože odhalují Putina jako jakéhosi, promiňte, hlupáka.

Putinova DNA

Podvědomí Albrightové se neomezuje jen na její podvědomí. Například tajemník Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev už mnoho let říká, že Američané vytvářejí genetické zbraně schopné selektivně zasáhnout určité etnické skupiny, především Rusy. Jen neříkejte Patruševovi, že Rusové nejsou etnická skupina, jinak bude naštvaný. A často citovaný náměstek generál Guruljov požadoval, aby se ruští vědci pomstili tím, že proti Anglosasům vyvinou genetickou zbraň.

V první fázi totální války, pokud si vzpomínáte, ministerstvo obrany pravidelně informovalo o biologických laboratořích nalezených na území Ukrajiny. Kde Ukrajinci společně s Američany chovali komáry a netopýry, které pak plánovali poslat do Ruska. Byly tam také nějaké kamikadze husy, které Američané naučili narážet do ruských letadel a infikovat Rusy.

Ochota a dokonce radost, s jakou se ruští vrcholní představitelé veřejně odhalují jako idioti, je samozřejmě udivující. Ale na druhou stranu, možná je to nejvyšší projev vlastenectví? Když je třeba obětovat pověst adekvátního člověka v zájmu vlasti...

Předpokládá se, že poprvé byla údajná genetická zbraň oznámena na nejvyšší úrovni v Radě federace v roce 2015 slavným fyzikem Michailem Kovalčukem. Proslavil se především tím, že je bratrem bankéře Jurije Kovalčuka, který je často nazýván "Putinovou peněženkou". A on sám se s prezidentem také důvěrně zná.

"Díky pokrokům v moderní genetice můžete vytvořit buňku, která je etnogeneticky orientovaná na konkrétní etnos: Může být bezpečná pro jednu etnickou skupinu a škodlivá a smrtící pro jinou."

Moskva oznámila vývoj biologických a chemických zbraní na Ukrajině. Co je špatného na tomto obvinění?

V prosinci 2022 přijala Duma zákon o vytvoření jednotné databáze genetických informací, které musí být chráněny jako osobní údaje. Účelem zákona bylo "zajistit národní bezpečnost". Na vytvoření základny bude dohlížet Kovalčuk a jeho Kurčatovův institut, kde byly kdysi vyvinuty průlomové jaderné technologie. To je evoluční cesta akademického centra pod vedením přítele Vladimira Putina.

Z toho všeho je zřejmé, že genetické zbraně nejsou jen dalším propagandistickým klišé. Kremelští stařešinové mu opravdu věří a bojí se ho. Zde si můžeme připomenout pololegendární, ale zdánlivě docela věrohodný příběh. O tom, že na všech zahraničních cestách – no, když ještě nějaké byly, samozřejmě – Putina doprovázel důstojník FSO se speciálním kufrem. Do tohoto kufříku shromáždil veškerý odpad ze života ruského vůdce, aby ho neukradli Američané a nerozluštili Putinovu DNA.

Hamás, Tálibán a další přátelé Ruska

Dobře, pokud Putin věří v genetické zbraně, možná také věří v možnost napojení na mozky amerických ministrů zahraničí? To neřekneme, i když bychom se nedivili, kdyby to tak bylo. Putin však rozhodně věří závěrům vyvozeným v důsledku tohoto spojení: Kolektivní Západ patologicky nenávidí Rusko a chce se zmocnit veškerého jeho bohatství. Všichni žijeme v konfrontaci se Západem už tolik let, že nám tato myšlenka už nepřipadá neobvyklá. Ve skutečnosti se to nijak neliší od tvrzení, že svobodní zednáři, ilumináti, sionští mudrci nebo mimozemšťané chtějí rozkouskovat a zotročit Rusko.

V předvečer Dne národní jednoty v roce 2023 Putin všechny potěšil novým odhalením. Alexandr Něvský měl podle něj pravdu, když se sklonil před mongolskými chány a bojoval proti švédským rytířům. Protože chánové byli samozřejmě darebáci, ale respektovali naši spiritualitu. A rytíři snili o tom, že ji zničí. Nejde jen o stručné převyprávění celého tvůrčího dědictví Lva Gumiljova a eurasianistů před sto lety. To je Putinova upřímná víra v odvěkou konfrontaci mezi duchovním Ruskem a neduchovním Západem.

Zároveň vidíme, jak se Kreml v sekulárních záležitostech snaží slepit dohromady blok všech nepřátel civilizovaného světa, od kubánských komunistů po Tálibán a Hamás. Nelze si nevšimnout, že všechny společnosti, které spadají do tohoto bloku, jsou hluboce tradicionalistické. Jinými slovy, je to globální boj mezi duchovností a neduchovností, dobrem a zlem. A ruský vůdce tedy cválá v čele jasné armády. Patriarcha Kirill s odkazem na Putina řekl, že islám má blíže k ruskému pravoslaví než ke katolicismu. A to bylo řečeno již v roce 2016.

Do výhně současné války Kreml vrhá nejen lidské životy, ale i ruské vyhlídky. Zbavuje zemi intelektuálního potenciálu, přístupu k technologiím a světovému trhu a dobrého jména. A navíc ji činí otrocky závislou na Číně. To vše v zájmu uskutečnění mesiášských představ. To znamená, že konspirační obraz světa, který existuje v myslích Vladimira Putina a jeho okolí, určuje celou ruskou politiku. Zbývá v něm jen tolik racionality, aby vyprodukoval zdroje pro plnění mesiášských úkolů.

Byl Putin proklet?

Existuje ještě jedna vrstva vědomí ruských elit, o které toho víme stále velmi málo, ale ve srovnání s ní se celá tato teorie o spiknutí Anglosasů může ukázat jako mateřská školka. Pamatujete si, jak šaman Alexandr Gabyšev v roce 2019 odjel z Jakutska do Moskvy, aby vyhnal Putina z Kremlu? Pro každou propagandistickou agenturu by to byl skutečný dar z nebes. Jeho jméno by se stalo pojmem – jako kolektivní obraz všech opozičníků. Ruský lid je pro Putina. A kdo je proti? Jen ten podivný muž v pochybném duševním rozpoložení, bloudící sám po cestě. Neexistoval lepší způsob, jak zdiskreditovat ruskou opozici, než denně informovat o šamanově kampani, doprovázené vhodnými komentáři. Mělo mu být umožněno uspořádat ceremoniál na Rudém náměstí, aby se pak dostal na stejnou úroveň s Navalného mítinky.

Místo toho byl ale nešťastný šaman zatčen a poslán do psychiatrické léčebny. Opravdu se báli, že Putina svrhne? A jak nevzpomenout na pravidelné cesty ruského prezidenta do tajgy ve společnosti ministra obrany. Přestože se považuje za pravoslavného, pochází z Tuvy, kde jde buddhismus ruku v ruce se šamanismem.

Existuje spousta drbů a velmi málo faktů. Někteří vysvětlují existenci profesora Solového, který každý den předpovídá Putinovu smrt, pověrčivými úvahami ruského vůdce. Že tento člověk údajně chrání prezidenta před zlým pohledem. Tedy jako přání "žádné chmýří, žádné peří", které se původně říkalo lovcům jdoucím za kořistí. Nebo jak dnešní studenti na cestě ke zkoušce žádají, aby jim někdo vynadal.

Ale přesto si pojďme promluvit o tom, jak toto šílenství začalo. Na úsvitu 21. století vzhlížela ruská společnost a její elity k Západu s povzdechem. Nová ruská aristokracie, její zvyky, životní styl a fantazie byly neokázalým odrazem toho, jak žily její západní protějšky. Ruská vládnoucí třída, která chce být v klubu bohatých a úspěšných, se od konce 90. let snaží kopírovat a napodobovat Západ a vypůjčit si jeho vnější lesk. Zároveň absolutně nechápou podstatu toho, jak tam funguje systém se všemi jeho demokratickými brzdami a protiváhami, odpovědností vůči společnosti a nejmocnější institucí reputace. Ruské elity, které vytvořily cargo kult a pouze jej napodobovaly, nebyly připraveny revidovat základní nastavení postsovětského odkazu.

Konflikt mezi Putinem a britským premiérem Tonym Blairem v polovině roku 2000 tuto situaci dokonale ilustruje. Ruský prezident, který byl tehdy silným přítelem Západu, přesvědčoval Blaira, aby vydal uprchlého oligarchu Borise Berezovského. Blair se však upřímně snažil Putinovi vysvětlit, že to je prostě nemožné: Britského premiéra by sežral jeho vlastní parlament, nemluvě o veřejném mínění. Putin, jak nyní vidíme, nemohl takové věci pochopit: Parlament?! Veřejné mínění!? Ano, odplivl si, drbal se a vzpomínal, Antocho! Prosím vás...

S takovým přístupem se samozřejmě nemůžete dostat do žádného klubu civilizovaných zemí. S tímto uvědoměním začíná žárlivá zášť, která dohnala vládnoucí třídu Ruské federace k šílenství, psychóze a maniakálnímu hledání konspirací. Ve své nenávisti ke Spojeným státům, podobné pubertální závisti vůči chladnějším a silnějším, ruská elita demonstruje paranoidní odpor vůči Západu (a Americe jako jeho frontmanovi).

Obecně platí, že pověry a okultismus získávají v krizích na síle, zvláště když jednotlivci (nebo komunity) postrádají racionální mechanismy, jak se s takovými krizemi vypořádat. Lze se divit, že v Kremlu vzkvétají pověry a konspirační teorie? Není divu. Zajímalo by nás, jak dlouho tento paranoidní stroj na moc vydrží, než začne požírat sám sebe. Tak si držme palce a zaklepejme na dřevo.

Zdroj v ruštině: ZDE

