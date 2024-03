Ruský Červený kříž spolupracuje se skupinami deportujícími ukrajinské děti

13. 3. 2024

Dva týdny po odhalení, že ruský Červený kříž (RRC) má úzké vazby na válečnou a propagandistickou mašinérii Kremlu, roste tlak na Mezinárodní federaci Červeného kříže (MFČK), protože několik hlavních dárců a klíčových vlád veřejně vyjadřuje znepokojení nad těmito zjištěními, uvádí kolektiv investigativců webu Vsquare. Dva týdny po odhalení, že ruský Červený kříž (RRC) má úzké vazby na válečnou a propagandistickou mašinérii Kremlu, roste tlak na Mezinárodní federaci Červeného kříže (MFČK), protože několik hlavních dárců a klíčových vlád veřejně vyjadřuje znepokojení nad těmito zjištěními,

Mezitím nové důkazy zdůrazňují, jak RČK vstoupil do oficiálního partnerství s organizací, která je pod západními sankcemi za "převýchovu" dětí, které Rusko deportovalo z okupované Ukrajiny. RČK se také běžně zapojuje do ruských vlasteneckých vojenských táborů, kde se děti ve věku 8 let učí střílet z automatických pušek Kalašnikov a účastnit se boje zblízka.

Na konci února VSquare a naši mezinárodní partneři odhalili, že Vladimir Putin plánuje vyhnat Mezinárodní červený kříž z okupovaných území na Ukrajině a nahradit jej ruskými odnožemi loajálními Kremlu.

Naše vyšetřování "Kremlin Leaks" také odhalilo, že několik členů představenstva RČK otevřeně podporuje válku proti Ukrajině. Údajně neutrální humanitární organizace ocenila zbrojařské společnosti a přinejmenším do února, kdy se ho na to zeptali reportéři "Kremlin Leaks", prezident RČK Pavel Savčuk aktivně spolupracoval s několika sankcionovanými propagandistickými organizacemi, které všechny podporují vojáky v první linii zbraněmi, vybavením a penězi.

Savčuk, který rovněž zasedá ve správní radě Mezinárodní federace červeného kříže (MFČK), je členem "ústředního štábu" Všeruské lidové fronty. Tato organizace, sankcionovaná za své propagandistické úsilí, byla založena ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Je známá různými činnostmi, včetně držení práv na ochrannou známku "Z", symbolu spojeného s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí charakterizoval zjištění "Kremlin Leaks" jako "extrémně znepokojivá" a řekl, že ministerstvo zahraničí je v kontaktu s MFČK ohledně záležitostí, o kterých jsme informovali prostřednictvím americké mise při OSN.

Švédské ministerstvo zahraničních věcí – další klíčový dárce Mezinárodní federace Červeného kříže – ve svém prohlášení uvedlo, že je v kontaktu s MFČK od zveřejnění odhalení "Kremlin Leaks", aby "prodiskutovalo vznesené otázky společně s dalšími dárci".

"Nyní je třeba mít v těchto otázkách plnou jasno. Očekáváme, že MFČK podnikne rychlé kroky v souladu se svými stanovami, které zahrnují opatření, jako je pozastavení nebo vyloučení RČK," uvedl mluvčí švédského ministerstva.

Britská vláda také sleduje vývoj po tomto odhalení. "Byli jsme ujištěni, že žádná z našich pomoci nebyla směrována [ruskému Červenému kříži] v roce 2022 ani nikdy od nezákonné invaze Ruska na Ukrajinu," uvedl mluvčí britského ministerstva zahraničí a dodal, že úřad čeká na výsledek vyšetřování těchto obvinění hnutím Červeného kříže.

IFRC se zároveň rozhodla, že se k této otázce bude držet zpátky. Zatím pouze uvedla, že přezkoumává žaloby vůči RČK a jejímu prezidentovi Savčukovi, ale MFČK neupřesnila, co bude tento přezkum znamenat. MFČK také zdůraznila, že přezkum není oficiálním vyšetřováním, které by prováděl výbor organizace pro dodržování předpisů a mediaci.

Zatímco MFČK pokračuje v přezkumu vazeb a oficiální spolupráce mezi ruským Červeným křížem a několika ruskými organizacemi, které se aktivně podílejí na propagaci Putinova válečného úsilí proti Ukrajině, VSquare a jeho partneři – včetně Delfi (Estonsko), Expressen (Švédsko), Der Spiegel, ZDF a Paper Trail Media (Německo), Der Standard (Rakousko), Tamedia group publications (Švýcarsko), YLE (Finsko) a Guardian (Velká Británie) nyní mohou odhalit nové informace, které ukazují, že spojení mezi RČK a ruskou válečnou a propagandistickou sítí sahá ještě hlouběji, než se dříve myslelo. Tato nová odhalení vyvolávají další obavy ohledně dodržování zásad neutrality a nestrannosti ze strany organizace.

V lednu 2024 podepsal předseda ruského Červeného kříže Pavel Savčuk dohodu o spolupráci s dětským táborem Artěk na anektovaném Krymském poloostrově. Webové stránky RČK i Artěku se chlubí fotografiemi Savčuka a ředitele Artěku Konstantina Fedorenka, jak podepisují dohodu, která představuje "důležitý krok k posílení spolupráce ve vzdělávání mladých lidí" a "uvolnění potenciálu budoucích vůdců a občanů v odpovědné společnosti".

