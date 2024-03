Britská bouře ve sklenici vody

12. 3. 2024

čas čtení 5 minut

Celý den v pondělí - od neděle večer - byla britská média posedlá informací, kterou uváděla jako hlavní zprávu - řekl bych, že to bylo přehnané. V neděli, v britský Den matek, zveřejnila princezna z Walesu Catherine po návratu z nemocnice, kde se podrobila nespecifikované operaci, svou fotografii se svými třemi dětmi. Pořídil ji prý její manžel.

Jenže po zveřejnění fotografie upozornili odborníci na fotografování, že snímek byl zmanipulován prostřednictvím Photoshopu, a že tedy není autentický. Čtyři významné tiskové kanceláře vydaly varování, že vydaný snímek z toho důvodu "likvidují". Vyvolalo to skandál pro britskou královskou rodinu a celodenní mediální peklo.

Královská rodina přiznává, že i v minulosti upravovala své snímky. Nyní je to však zjevně nepřijatelné, v době, kdy se všichni bojíme manipulace v důsledku umělé inteligence. (JČ)



Catherine se omluvila za případné zmatky ohledně královskou rodinou vydané fotografie ke Dni matek a řekla, že občas Lexperimentuje s úpravamiL.Princezna z Walesu se veřejně omluvila a uvedla, že je zodpovědná za digitální úpravu rodinné fotografie ke Dni matek, která byla zveřejněna v médiích, ale stažena mezinárodními fotografickými agenturami kvůli podezření, že byla "zmanipulována".Fotografie Catherine a jejích tří dětí, kterou minulý týden pořídil princ z Walesu a která je první princezninou fotografií od lednové operace břicha, vyvolala na sociálních sítích rozsáhlé spekulace a incident byl využit k vyvolání otázek ohledně důvěry veřejnosti v královskou rodinu.Snímek zveřejněný v době, kdy sociální sítě zaplavily konspirační teorie o její nemoci a nepřítomnosti, se snažil ujistit veřejnost o jejím uzdravení, ale spektakulárně se obrátil proti ní a podpořil tvrzení, že by mohl být zfalšovaný.Vzhledem k tomu, že tento debakl hrozil zastínit královské poselství, vydala princezna na sociálních sítích krátké prohlášení, v němž uvedla: "Jako mnoho amatérských fotografů občas experimentuji s úpravami. Chtěla jsem se omluvit za zmatek, který včera způsobila naše společná rodinná fotografie. Doufám, že všichni slavící měli šťastný Den matek. C."Pět mezinárodních fotografických agentur, které původně šířily snímek zaslaný jim Kensingtonským palácem, podniklo vzácný - ne-li bezprecedentní - krok a vydalo takzvané "kill" oznámení o stažení snímku po obavách z manipulace, zejména s ohledem na rukáv svetru princezny Charlotte. Později ji stáhla i britská PA Media poté, co se snažila získat od paláce "naléhavé vysvětlení", ale neuspěla.Královský zdroj později uvedl, že Catherine provedla "drobné úpravy" snímku. "Jednalo se o amatérskou, rodinnou fotografii, kterou pořídil princ z Walesu.Navzdory výzvám ke zveřejnění originálu Kensingtonský palác uvedl, že neupravenou fotografii nevydá.Tvrzení o digitální manipulaci vedla k šílenství na sociálních sítích, komentáře zpochybňovaly umístění Catherinina zipu a skutečnost, že jí chybí snubní prsteny, umístění prstů prince Louise, dokonce i listy stromů v pozadí byly na začátek března příliš zelené.Tento debakl vedl k tomu, že palác čelí kontroverzi v otázce důvěryhodnosti, a vyvolal otázky, zda - nebo do jaké míry - pozměňoval oficiální fotografie královské rodiny i v minulosti.Podle licenční smlouvy, která se vydává fotografickým agenturám pro použití oficiálních fotografií, královské domácnosti obvykle stanoví: "Tento snímek nesmí být žádným způsobem digitálně vylepšován, ořezáván, manipulován ani upravován".Sky News uvedla, že zkoumání metadat fotografie odhalilo, že byla v pátek a v sobotu dvakrát uložena v programu Adobe Photoshop na počítači Apple Mac a že snímek byl pořízen fotoaparátem Canon.Mark Borkowski, konzultant pro vztahy s veřejností, označil fiasko fotografie za "obrovský vlastní gól" a uvedl, že neupravený snímek by měl být zveřejněn, aby se znovu získala důvěra.Nezávislá webová stránka Full Fact zabývající se kontrolou faktů uvedla, že jde o příklad toho, jak je větší transparentnost zásadní pro zachování důvěry v obrázky na internetu."V dnešním informačním prostředí může jakákoli manipulace s obrázkem, dokonce i relativně drobné úpravy provedené bez úmyslu uvést v omyl, vyvolat podezření," uvedl její výkonný ředitel Chris Morris. "Rychlé rozšíření nástrojů pro manipulaci s obrázky změnilo pravidla hry. Konspiračním teoriím se daří v informačním vakuu, takže pokud chcete být důvěryhodní, musíte být transparentní."Graham Smith z kampaně Republic řekl: "Takovéto dystopické chování bychom mohli očekávat v sovětském Rusku, nikoliv v moderní Británii. Monarchie se vždy snažila manipulovat svůj obraz, ale pokud se pokusila zfalšovat fotografii, aby umlčela konspirační teorie na internetu, je to ostudné."