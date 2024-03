Papež František vyvolal pobouření prohlášením, že Ukrajina by měla "vyvěsit bílou vlajku" a ukončit válku s Ruskem

10. 3. 2024

čas čtení 4 minuty



František neodsoudil Moskvu jako agresora, což mnozí označují za "hanebné" a "nepochopitelné"



Ukrajinská vláda reagovala hněvivě a přislíbila, že se nikdy nevzdá poté, co papež František řekl, že by země měla mít "odvahu vyvěsit bílou vlajku" a jednat o ukončení války s Ruskem.



"Naše vlajka je žlutomodrá. To je vlajka, pod kterou žijeme, umíráme a vítězíme. Nikdy nevyvěsíme žádnou jinou vlajku," uvedl v neděli na sociálních sítích ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Ukrajinská vláda reagovala hněvivě a přislíbila, že se nikdy nevzdá poté, co papež František řekl, že by země měla mít "odvahu vyvěsit bílou vlajku" a jednat o ukončení války s Ruskem."Naše vlajka je žlutomodrá. To je vlajka, pod kterou žijeme, umíráme a vítězíme. Nikdy nevyvěsíme žádnou jinou vlajku," uvedl v neděli na sociálních sítích ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.



Politici a komentátoři v Evropě vyjádřili rozhořčení poté, co papež poskytl rozhovor, v němž se zdálo, že mlčí o zločinech Ruska jako agresora při invazi a přenesl břemeno míru na Ukrajinu.



Kuleba vyzval Františka, aby se postavil "na stranu dobra" a nestavěl Rusko a Ukrajinu "na stejnou úroveň a nenazýval to 'jednáním'".



Zdálo se, že také zmínil o spolupráci části katolické církve s nacistickými silami za druhé světové války, a dodal: "Zároveň, pokud jde o bílou vlajku, známe tuto vatikánskou strategii z první poloviny 20. století. Vyzývám, abychom neopakovali chyby minulosti a podpořili Ukrajinu a její lid v jejich spravedlivém boji o holý život."



Lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs napsal na Twitteru: "



Moje nedělní ráno: Člověk nesmí kapitulovat tváří v tvář zlu, musí s ním bojovat a porazit ho, aby zlo vyvěsilo bílou vlajku a kapitulovalo.

- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 10. března 2024



Německý křesťanskodemokratický poslanec Dennis Radtke uvedl, že pro papežovy výroky lze použít slovo "ostudné". "Jeho postoj k Ukrajině vrhá špatné světlo na jeho pontifikát. Je nepochopitelný," napsal Radtke na Twitteru.



Anton Geraščenko, blogger a bývalý poradce ukrajinského ministerstva vnitra, napsal na Twitteru: "Zdá se opravdu zvláštní, že papež nevyzývá k obraně Ukrajiny, neodsuzuje Rusko jako agresora, který zabil desetitisíce lidí, nevyzývá Putina, aby přestal, ale místo toho vyzývá Ukrajinu, aby vyvěsila bílou vlajku. Sdílejí tento postoj všichni jeho kardinálové?"



Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski napsal na Twitteru: "Co takhle pro vyváženost povzbudit Putina, aby měl odvahu stáhnout svou armádu z Ukrajiny? Okamžitě by nastal mír bez nutnosti vyjednávání."



Alexandra Valkenburgová, vedoucí delegace EU u Svatého stolce, na Twitteru uvedla: "Rusko před dvěma lety zahájilo nezákonnou a neoprávněnou válku proti Ukrajině" a dodala, že Rusko "může tuto válku okamžitě ukončit respektováním svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny". Uvedla, že EU podporuje Ukrajinu a její mírový plán.



V rozhovoru, který v sobotu odvysílala švýcarská televize, ale který byl podle Vatikánu uskutečněn v únoru, pontifik vyzval strany války na Ukrajině, aby "měly odvahu jednat", a to "dříve, než se věci zhorší".



Veřejnoprávní televize RTS se 87letého papeže zeptala na debatu uvnitř Ukrajiny o tom, zda se vzdát ruské invazi. "Věřím, že nejsilnější jsou ti, kteří vidí situaci, myslí na lidi a mají odvahu vyvěsit bílou vlajku a vyjednávat," řekl. "To slovo vyjednávat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poraženi, že se věci nevyvíjejí dobře, mít odvahu vyjednávat."



Ukrajinci by se podle Františka neměli bát vyjednat mírovou dohodu dříve, než se situace ještě více zhorší. "Dnes, například v souvislosti s válkou na Ukrajině, je mnoho těch, kteří chtějí působit jako prostředníci. Například Turecko. Nestyďte se vyjednávat dříve, než se situace ještě zhorší."



Když František hovořil o konfliktech obecně, včetně války mezi Izraelem a Gazou, dodal: "Vyjednávání nikdy neznamená kapitulaci. Je to odvaha nepřivést zemi k sebevraždě."



Ředitel vatikánské komunikace Matteo Bruni vydal prohlášení, v němž se snažil papežova slova objasnit. Uvedl, že František použil výraz bílá vlajka "k označení zastavení nepřátelství, příměří dosaženého s odvahou vyjednávání". Zopakoval pontifikovu výzvu k "diplomatickému řešení při hledání spravedlivého a trvalého míru" na Ukrajině, kterou František nazval "mučednickou".

0