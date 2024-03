Tento údaj ilustruje vojenskou závislost Evropy na USA

13. 3. 2024

Evropská debata o větší suverenitě ve zbrojním průmyslu pravděpodobně nabere novou energii. Je tomu tak proto, že závislost na USA vzrostla, jak ukazuje nedávná analýza švédských mírových výzkumníků. Jedna země v Evropě však zažívá vzestup, píše Gerhard Hegmann.

Evropské ozbrojené síly jsou stále více závislé na dodávkách zbraní z USA. Za posledních pět let se dovoz zbraní do Evropy ve srovnání s předchozím obdobím téměř zdvojnásobil. Vyplývá to z analýzy švédského institutu pro výzkum míru SIPRI. V letech 2019 až 2023 pocházelo 55 % evropského dovozu zbraní ze Spojených států. Od roku 2014 do roku 2018 to bylo jen 35 %.

Tok zboží je ovlivněn také válkou na Ukrajině. Ukrajina se během sledovaného období stala největším dovozcem zbraní do Evropy a již nyní je na čtvrtém místě na světě za Indií, Saúdskou Arábií a Katarem.

Rychlý nárůst dovozu zbraní do Evropy pravděpodobně dále podpoří politické požadavky a plány Evropské komise na větší suverenitu ve zbrojní výrobě. Také Německo se svým rozpočtem na speciální zbrojení ve výši 100 miliard je hlavním kupcem amerických korporací. Německo si například objednalo americkou stíhačku F-35. Tento model sám o sobě představuje téměř čtvrtinu veškerého amerického vývozu zbraní do celého světa. Je to bestseller.

Mezi pozoruhodná zjištění analýzy SIPRI patří vzestup Francie jako země vyvážející zbraně. Za posledních pět let vzrostl vývoz ve srovnání s předchozím obdobím o 47 %. Poprvé po více než třiceti letech Francie předstihla Rusko a posunula se na druhé místo. Dříve bylo pořadí po celá desetiletí následující: USA před Ruskem. Nyní zasáhla Francie, zejména vývozem stíhaček Rafale.

Německo zůstává na pátém místě mezi zeměmi vyvážejícími zbraně, za Čínou. Podíl Německa na celosvětovém vývozu se v letech 2019 až 2023 odhaduje na 5,6 %, zatímco na Čínu připadalo 5,8 %. Zatímco Francie výrazně zvýšila svůj vývoz zbraní, německý vývoz klesl o 14 %.

Většina německého vývozu zbraní směřovala do Egypta, na Ukrajinu a do Izraele. Pro srovnání, většina amerického vývozu zbraní směřovala do Saúdské Arábie, Japonska a Kataru. Celkově se Evropa podílela na vývozu zbraní z USA 28 %, což je nárůst z 11 % v období 2014 až 2018. I to je známkou toho, že z Ameriky přichází do Evropy stále více zbraní.

Analytici SIPRI zjistili reálný propad vývozu z Ruska. Během pětiletého období (2019 až 2023) klesl vývoz zbraní Moskvy ve srovnání s předchozím obdobím o 53 %. Tempo se nadále zrychlovalo: V roce 2023 byl vývoz zbraní opět o polovinu nižší než v roce 2022. Analytici neposkytují žádné informace o příčinách propadu ruského vývozu zbraní.

Zdroj v němčině: ZDE

