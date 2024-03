Izraelské zpravodajské služby považují údaje o počtu mrtvých uváděné ministerstvem zdravotnictví řízeným Hamásem za obecně přesné

13. 3. 2024

Izraelské zpravodajské služby prostudovaly údaje o civilních obětech, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví v Gaze řízené Hamásem, a dospěly k závěru, že údaje jsou obecně přesné, a to navzdory dřívějším veřejným tvrzením amerických a izraelských představitelů, že statistiky ministerstva jsou zmanipulované.Podle článku Yuvala Avrahama, který v loňském roce přinesl informace o tom, že izraelská armáda využívá umělou inteligenci k cílení, zveřejněného v deníku Mekomit, byla tato čísla přijata k zařazení do informací pro vysoké izraelské představitele poté, co zpravodajské služby provedly operace a analýzy s cílem monitorovat metody sběru informací ministerstva zdravotnictví a jeho interní komunikaci a zjistily, že statistiky jsou věrohodné. Jeden z izraelských zpravodajských úředníků potvrdil serveru VICE News, že izraelská vláda používá čísla ministerstva pro Gazu, zatímco dva úředníci z evropských zpravodajských služeb uvedli, že jsou široce používána při oficiálních brífincích na mezinárodní úrovni.