Francie sestavuje alianci západních zemí, aby vyslala armádu na Ukrajinu

13. 3. 2024

čas čtení 1 minuta

Francie našla spojence v pobaltských státech, kteří jsou potenciálně připraveni vyslat své vojáky na Ukrajinu. Francie našla spojence v pobaltských státech, kteří jsou potenciálně připraveni vyslat své vojáky na Ukrajinu.

Francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné se v Litvě setkal se svými protějšky z Ukrajiny a pobaltských států, aby projednali myšlenku, že by jejich jednotky mohly jít na ukrajinské území, včetně pomoci s odminováním území.

"Rusko by nám nemělo říkat, jak bychom měli Ukrajině pomoci v nadcházejících měsících nebo letech," řekl Séjourné. "Rusko by nemělo organizovat naše akce nebo stanovovat červené čáry. Řešíme to mezi sebou." Séjourne hovořil o možnosti odminovacích operací a uvedl, že "by to mohlo znamenat mít [na Ukrajině] nějaký personál, který by tam nešel bojovat".

"Ukrajina nás nepožádala o vyslání vojsk. Ukrajina nás žádá o zaslání munice," řekl francouzský ministr. "Ale v nadcházejících měsících nic nevylučujeme." Pobaltští ministři pochválili Francii za to, že "přemýšlí nekonvenčně".

Francouzský prezident Emmanuel Macron poprvé oznámil možnost vyslání vojáků na Ukrajinu na konci února. "Dnes neexistuje shoda na vyslání pozemních jednotek oficiálním, navrženým a schváleným způsobem. Ale do budoucna nelze nic vyloučit," řekl po summitu lídrů EU v Paříži. Macron o několik dní později vysvětlil, že prohlášení bylo záměrné a odmítl kritiku, kterou jeho slova vyvolala u spojenců, včetně Německa: "Jsou to docela závažné otázky; každé slovo, které na toto téma řeknu, je zvážené, promyšlené a ověřené."

Po Macronově prohlášení Vladimir Putin ve svém projevu před Federálním shromážděním pohrozil "možným intervencionistům", kteří "musí pochopit", že "mohu zasáhnout cíle na jejich území", jadernými zbraněmi.

Zdroj v angličtině: ZDE

