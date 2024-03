Gaza: Hrůzná situace se zhoršuje

8. 3. 2024

Moderátor, Channel 4 News, pátek 8. března 2024, 19 hodin: OSN varuje, že část obyvatel Gazy je na pokraji hladomoru, dnes bylo hlášeno pět mrtvých lidí čekajících na pomoc, kteří byli zasaženi mezinárodním výsadkem, když se shazovaným balíkům při pokračujících izraelských útocích neotevřely padáky, Británie vyzvala Tel Aviv, aby umožnil přísun většího množství pomoci po zemi, a předsedkyně Evropské komise uvedla, že nový námořní koridor by mohl být otevřen již tento víkend. Zde je náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani.



Reportér: Z nebe nad severní Gazou padají zoufale potřebné balíky s pomocí, ale není jich zdaleka dost a vše je tu zasaženo tragédií. Dnes údajně zahynulo pět Palestinců v důsledku balíků, jejichž padáky se neotevřely.









Čekání na pomoc z těch několika málo nákladních aut, kterým se podaří do oblasti dostat, je ještě nebezpečnější. Tito muži říkají, že na ně izraelští vojáci stříleli, když se na začátku týdne snažili sebrat pytle s moukou.









"Šli jsme pro mouku a izraelské síly na nás střílely. Moukujsem nesehnal a byl jsem postřelen do nohy. Neměli jsme u sebe žádné zbraně. Jsme civilisté. Chtěli jsme si vzít jídlo, protože tady máme hlad."













Reportér: Obavy z hladomoru v Gaze rostou, stejně jako mezinárodní frustrace. Izrael brání dodávkám kamionů s pomocí. Podle lékařů zemřelo na podvýživu více než tucet malých dětí v situaci, která je označována za nejhorší hladovou krizi na světě.





Šéfka Evropské komise dnes na Kypru prohlásila, že námořní koridor, kterým by se dodávaly zásoby, by mohl začít fungovat už tento víkend. Prezident Biden včera oznámil, že USA vybudují v Gaze dočasný přístav, což je projekt podporovaný také Velkou Británií. Bude to však trvat dlouho a potřeba je naléhavá už teď.







David Cameron, britský ministr zahraničí: "Je to frustrující, protože potřebujeme, aby se tam dostalo více pomoci. V posledních dnech do Gazy v průměru přijíždí asi 120 kamionů s pomocí. Potřebujeme jich víc, tak 500 denně, ne 120. A opakovaně jsme vyzývali Izraelce, aby změnili věci, které je třeba změnit, více vstupů do Gazy, více pracovníků OSN uvnitř Gazy schopných převážet pomoc po Gaze."





Izrael trvá na tom, že dodávkám pomoci nebrání, ale většině nedávných misí směřujících na sever odepřel povolení a odmítl velké množství zásob s tím, že by mohly být použity pro vojenské účely.





Mluvili jsme s jedním z úředníků OSN, který se dnes dostal do severní části Gazy.









"Noční můra v Gaze je pro mě z toho, co jsem viděl, mnohem víc než humanitární krize. Je to krize lidskosti. Skutečně, to, co jsem dnes viděl, mi zlomilo srdce. Z Gazy zbyl jen prach. Každý, koho jsme míjeli, každý, s kým jsme mluvili, gestikuloval takhle. Naznačovali potřebu jídla. A je jasné, že každý den je dnem boje o přežití."





Po příměří volají humanitární organizace i Palestinci. Rozhovory o jeho dosažení výměnou za propuštění izraelských rukojmích uvázly na mrtvém bodě.













Toto jsou následky izraelského úderu v centru města Derryl Villar. Více než 30 000 obyvatel Gazy bylo zabito, zabíjejí bomby i hlad.





