Joe Biden přednesl energický projev o stavu Unie s vizí pro své druhé funkční období

8. 3. 2024

Prezident potřeboval oslovit voliče, protože v prezidentském souboji s Donaldem Trumpem mají nyní oba stejnou voličskou podporu



Joe Biden ve svém čtvrtečním projevu o stavu Unie potvrdil novou americkou misi na dodávku pomoci do Gazy a opakovaně se pustil do Donalda Trumpa, čímž nabídl ostrý náhled na listopadové parlamentní volby.



Biden zopakoval svou víru v právo Izraele bránit se proti Hamásu a zároveň odsoudil humanitární krizi v Gaze, kde bylo při izraelských náletech zabito více než 30 000 Palestinců.





Biden zopakoval svou víru v právo Izraele bránit se proti Hamásu a zároveň odsoudil humanitární krizi v Gaze, kde bylo při izraelských náletech zabito více než 30 000 Palestinců.



"Izraeli vzkazuji toto: humanitární pomoc nemůže být druhořadým hlediskem nebo vyjednávací kartou. Prioritou musí být ochrana a záchrana nevinných životů," řekl Biden. "Když se díváme do budoucnosti, jediným skutečným řešením situace je časem dvoustátní řešení."



Celkový tón Bidenova projevu, který byl jeho posledním projevem o stavu Unie před listopadem, byl nápadně bojovný a zároveň plný naděje. Biden se opakovaně odvolával na Trumpa, když posměšně odkazoval na "mého předchůdce" a kritizoval názory bývalého prezidenta na vše od zahraniční politiky až po imigrační reformu.



Své vystoupení zahájil důraznou obhajobou amerických spojenců v zahraničí, Biden vyzval Kongres, aby schválil více finančních prostředků pro Ukrajinu uprostřed její války proti Rusku, a odsoudil Trumpovy nedávné výroky na adresu NATO.



Biden přirovnal tento okamžik k roku 1941, kdy USA stály na pokraji vstupu do druhé světové války, a opakovaně připomněl Američanům, že "historie sleduje", jak bude národ reagovat na krize, které se odehrávají ve světě. Když se Biden zamýšlel nad smrtícím násilím, které bylo 6. ledna zaznamenáno v Kapitolu, varoval, že demokracie čelí zásadnímu ohrožení.



"Od dob prezidenta Lincolna a občanské války nebyly naše svoboda a demokracie doma napadány tak jako dnes," řekl Biden. "Naše chvíle je vzácná tím, že svoboda a demokracie jsou napadány jak doma, tak v zahraničí současně."



Biden poté obvinil Trumpa z "poklonkování" ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi poté, co bývalý prezident prohlásil, že by umožní Rusku, aby si "dělalo, co chce" se zeměmi NATO, které neposkytují alianci dostatečné finanční příspěvky.



"Je to nebezpečné a nepřijatelné," řekl Biden. "Můj vzkaz prezidentu Putinovi, kterého znám už dlouho, je jednoduchý. Neodstoupímj. Nebudeme se před ním sklánět. Já se neskloním."



Republikánští členové Kongresu, kteří seděli v sále Sněmovny reprezentantů, když Biden přednášel, občas protestovali proti kritice Trumpa. Na začátku svého projevu Biden řekl: "Můj předchůdce nesplnil tu nejzákladnější prezidentskou povinnost, kterou má vůči americkému lidu: povinnost starat se o lidi. Myslím, že to je neodpustitelné."



Na tuto poznámku reagoval jeden nejmenovaný člen Kongresu výkřikem: "Lži!"



Biden se později přímo pustil do republikánských poslanců v otázce imigrace a napadl je kvůli zablokování dvoustranné dohody o hranicích a národní bezpečnosti, která se minulý měsíc zadrhla v Senátu. Když Biden obvinil Trumpa, že brání přijetí zákona tím, že dal poslancům pokyn, aby se postavili proti němu, republikáni na něj začali křičet.



Ve vypjatém okamžiku kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová, fundamentalistická republikánka z Georgie, Bidena žádala, aby vyslovil jméno Laken Rileyové, studentky z Georgie, která byla zavražděna přistěhovalcem bez dokladů.



Greeneová podala Bidenovi při vstupu do sálu knoflík se jménem Rileyové a prezident ho při vyslovení jejího jména držel v ruce, ačkoli se zdálo, že její křestní jméno vyslovil špatně. Biden poté vyjádřil soustrast Rileyiným rodičům a zdůraznil, že je třeba "změnit dynamiku na hranicích": "Chtěl bych se vší úctou navrhnout svým republikánským přátelům, aby tento zákon dokončili. Musíme jednat hned."



I když se střetl s republikány, Biden se snažil vykreslit vizi svého případného druhého funkčního období. Poznamenal, že jedním z hostů první dámy Jill Bidenové na projevu o stavu Unie byla Kate Coxová, žena z Texasu, která byla nucena opustit svůj domovský stát poté, co soudy zamítly její žádosti o přístup k potratové péči.





"Pokud mi vy, Američané, vytvoříte Kongres, který bude podporovat právo volby na potrat, slibuji vám že obnovím rozsudek Roe v. Wade jako zákon země," řekl Biden za hlasitého potlesku Demokratů.





Biden dále nastínil další předvolební sliby - včetně ochrany sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, zákazu útočných zbraní a omezení cen léků na předpis. Tváří v tvář jeho klesající volební podpoře a rozšířeným obavám z jeho věku 81 let Biden nepromarnil příležitost dát do kontrastu svou vizi pro zemi s tou Trumpovou.



"Možná na to nevypadám, ale už tu nějakou dobu jsem," řekl Biden a vyvolal smích publika. "Moji milí Američané - problém, kterému náš národ čelí, není v tom, jak jsme staří, ale v tom, jak staré jsou naše myšlenky. Nenávist, hněv, pomsta, odplata jsou nejstaršími myšlenkami. Ale Ameriku nemůžete vést se starými myšlenkami, které nás jen vracejí zpět. Chcete-li vést Ameriku, zemi možností, potřebujete vizi budoucnosti a toho, co lze a co by se mělo udělat. Dnes večer jste slyšeli tu mou."



V době, kdy se Amerika připravuje na dlouhé období všeobecných voleb, v němž se očekává tvrdý boj a těsný souboj, má Biden osm měsíců na to, aby voliče o této vizi přesvědčil.









