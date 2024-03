Dál stoupá dál Kyselý sníh

8. 3. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut

Nějakým mentálním nedopatřením mi iDnes nabídl článek ohledně nových trendů v oblasti chytré domácí elektroniky. Do roka a do dne mohu mít na domácím stole věci hodné fantazie mistrů sci i fi. Přečetl jsem, zhodnotil, slzu zamáčkl, přečetl ještě jednou a šupem zpět do ostrých reálií České republiky. Kde my bychom vůbec snad nutně nepotřebovali nejnovější technické novinky, kde my jedině potřebujeme zaplatit dobré ceny fosilnímu, bytovému a datovému oligopolu.

Jako kdysi před dávnými léty můžeme akorát nahlédnout do štvavých katalogů podívat se, co si rozhodně můžeme nekoupit. Pohrozíme prstem znalce zhýralé cizině, pochválíme náš způsob života i děsně dobrý český systém mafiánské odnože rudých gard. Vždyť tam tamti jsou příliš hloupí, aby pochopili naše domácí „špecifika“. Ať si ty chytré domácnosti nechají, do starých nájemně božích komunistických králíkáren je stejně nenacpeme.

Jsme v době podivné. Kdo neškrtí, ten škrtí proti nám. Kdo nešetří, nebude ušetřen. Neškudlíš, nežiješ. Kdo nemá dvě práce, jako by nežil. Nemáš na zaplacení, půjčíme ti. Šetříš, škudlíš, škrtíš i tak zaplatíš mnohem víc. Toť by mohla být úderná hesla do letošních i příštích voleb. Že je situace vážná je vidět i na únorovém deficitu státního rozpočtu.

Poslední mohykán chválící obří propad v rozpočtu je samotný osamocený ministr financí Stanjura, ostatní z vlády skromně striktně raději mlčí, protože už vědí. Přitom ekonomické úspěchy naší vládní pravice jsou ve světě bezkonkurenční.

České minimální mzdě se jen smějí, smějí se na severu, jihu, západě a na východě je díkybohu Slovensko. Minimální mzda odpovídající výkonu naší ekonomiky a výkonu pracovníků má směle olizovat 31 tisíc korun měsíčně (ne ročně Skopeček).

Částka 18 090 fakt není ani k smíchu, natož k životu. Nejenom, že jsme se doposud nezbavili vlivu ruského bolševismu elit, my ho dnes na křídlech konzervativní pravice dobře dál šlechtíme. Ostatně, jak praví vždy premiér Fiala, jsme stále více v nesnázích, ale jdeme správnou cestou za světlem.

Jdoucí za světlem tě zdraví. Fakt bych si nemohl pořídit za směšný český plat, nebo za odpovědný invalidní důchod nějakou technickou vymoženost? Ne, nemohl, rozumím, děkuji. Volební hlas je jistý.

Jako příkladně pravicová ekonomika podporujeme všemi dostupnými prostředky šedou ekonomiku, práci načerno a neplacení daní, abychom směle mohli lkát, že není na poctivé platy a sociální stát.

Jediná cesta, jak naplnit státní kasu, zajistit sociální smír a nacpat důchodový pytlík je zavést západní danění a vybírat daně jako diví. Leč daní z mizerného platu většiny pracujících občanů, co naplat, moc není.

Třeba tady advokát „Tom Cruize z Kurviné“ hledá sekretářku na plný úvazek za celých 18 tisíc v českých.

Zapomeňme tedy na ony moderní vymoženosti, my je tady nechceme. Nestojíme o to, aby se děti naše mohly rozvíjet s nejmodernější světovou technikou, ještě by snad něco mohly vymyslet. Vždyť co je špatného na léty dobře prověřeném kuličkovém počítadle a na přenosu dat mezi kelímky, neb, tak či tak, i za tato data i tyto kuličky si oligopol řádně naúčtuje.

Když jsme zase v recesi, jak to výlučně ODS umí, tak se nelze divit, že občané rádi a dobrovolně chudnou. Ovšem zařídit permanentní mzdové chudnutí devět kvartálů v řadě, no na to je potřeba mít opravdu zdatné ekonomické odborníky.

Tento národní rekord zavítá do análů české historie a nebuďme malí malých cílů, možná dosáhneme i evropské a světové extratřídy. Nicméně letos očekáváme možná, snad a skoro jistě nějaký ten růst, ledaže by zase ne. Inflace po tři roky rostla, bobtnala, na nic se neptala, zasáhla celé území a všechny. Plat a mzda si naopak pečlivě vybíraly, komu, kolik a co za to. Inflace všem, vinný, nevinný, příjmy dle zásluh a regionu.

Dokonce už i tiše pláče bankéř, jak nás vládní pravice „BabišundFiala“ vládnoucí s pravicovou brutalitou po sedm let, připravila o úspory. Nevěří příliš, že inflace řekla poslední sbohem a šáteček. Prodejci po dohodě s vládou přecenění přecení později. Z každé inflační koruny inflace sežrala pěkných 0,392 hodnoty každému sice zcela stejně, ale pro každého úplně jinak, s jiným důsledkem a krutým následkem.

Jak na tom jsme zle hovoří zpráva o stavu chudoby na českých bažinách smutku a stokách zoufalství (zde, zde, zde, zde a tento je výborný zde).

Neuvěřitelná čísla, která berou člověku nejen dech ale i dávají chuť poděkovat pravicí velkým kladivem. Hezké jsou i poklesy platů v naší naděje plné republice neoliberálních snů. Vládní pravice musí přímo jásat nad poklesem příjmů pracovníků ve státní a veřejné správě.

Příjmy sice v této kategorii od roku 2019 narostly o 19 %, ale inflace se nedala a narostla o 40 %, což potěší každého Klause, Kalouska i Fialu a Skopečka se Stanjurou vystřelila do sféry věčné blaženosti. Navíc ke všemu pravicovému štěstí pokles příjmů zde bude zdárně pokračovat.

Dokonce vždy vysmátý český ekonom se pomalu začíná nesměle ptát, kdeže ty peníze pro stát jako jsou a proč nejsou, když jako jsou, ale někam mizí.

Klausem nakažení a Ševčíkem vycvičení ekonomové možná už dnes došli poznání, že tady něco smrdí. Zatím odhalili, že inflace narostla, leč výnos daní záhadně ne. Spotřební daně, daně z příjmů fyzických osob, nikde nic. Výdaje rostou, příjmy do země zadupány.

Dluh státu za vlády pravic od roku 2019 vyrostl na dvojnásobek. Kdo to bude platit? Babiš, Fiala, Stanjura? Hlavní viník? Zrušení SHM a další příjmové zločiny, tiché víno i benzín. Zrušení SHM stále hájí pravice jako záslužný pravicový čin. Co říká tisková mluvčí ministerstva financí? Občané nakupují v cizině, občané neholdují neřestem. Jak pak plnit rozpočet? A navíc, reálný pokles příjmů nemůžeme vnímat jako jednoznačně negativní. Vážně? No to se podívejme zde.

Ale furt s tím už dejte pokoj, kdo to má stále číst. Takové lži. Český hospodářský motor se zadrhl. Jak zadrhl, co zadrhl, komu zadrhl! Tomu já nevěřím, to by odpovědná pravice nikdy nedopustila. Že ne, že by nedopustila? Zůstane zadřený i nadále a nadlouho a navěkyvěků. Jako náš fosilní motor? Fuj, nechte toho. To je ruská propaganda, to Putin, to Orbán, to Fico, ty vole.

Jak jako, že jako jediní jsme, tedy nejsme ani na hodnotách před covidem? Jaká data ČSÚ, proč lžou?

Tohle já ne, nebudu číst. Kde je policie, státní zástupce, soudce z lihu, premiér, prezident? Jak že klesl loni HDP o 0,4 %. Kdyby tady vládla ODS, třeba machr Fiala s tím frajerem Stanjurou, tak byste viděli, jak by to šlapalo a ne neklesalo. Nikdy by nedopustili pokles, kdyby tady jako odpovědně vládli. To by byl teprve ráj.

Průmysl ztrácí náladu a naději, ať si koupí HHC a má to vyřešené. Jak jakože budeme letos v oživení zaostávat za těmi zbabělci z Polska, Slovenska a Maďarska? Zde Kde je pravice, aby to dala znovu dohromady? Uf, už se propouští, takže alespoň ekonomové a ministři budou mít radost a ekonomika se pohne vpřed.

Bylo nastalo výročí odchodu básníka a písničkáře Karla Kryla. Strhla se nelítostná mela v českém Kocourkově. Každá strana české mince si pro sebe a svou stranu národního barda usurpuje. Vždyť on pěl, zpíval přesně o vás. Ne, on přeci pěl a zpíval o vás. Ne, o vás, ne, o vás. Tisíce Ivánků a stejně tak Ježibab, chaloupko ke mně čelem, k lesu zadkem, po sobě křičelo. Kryla si bere za svého koalice a každá strana zvlášť, hnutí ANO, plyšový Okamura i proruská banda českých vlastenců, panebože i komunistů.

Škoda Básníka Země české, dnešní doba je bezesporu velmi vhodná pro básně a písně o nás a o naší zemi. Zřejmě se dnes nenajdou bardi s odvahou a kuráží, aby popsali do textů dobu a život. Vzali jsme si hodně z komunismu, zkřížili s tím nejhorším z divokého kapitalismu, přidali národní podivnosti a hurá cestou z ostružin směrem východním. Tenhle song sedne jako ulitý na celou politickou i občanskou scénu zde.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z doby a země zázraků

1