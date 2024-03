Izraelská aktivistka: Zabránili nám dovézt potraviny do Gazy

8. 3. 2024

Moderátorka BBC World at One, čtvrtek 7. března 2024, 13 hodin: Světový potravinový program uvádí, že jeho první pokus po dvou týdnech dopravit potravinovou pomoc do severní části Gazy byl zablokován izraelskými obrannými silami. Agentura OSN uvádí, že konvoj 14 nákladních automobilů byl na kontrolním stanovišti vrácen zpět a později byl vyrabován davy zoufalých lidí, přičemž počet dětí v pásmu, které pravděpodobně zemřely hlady, roste.



Někteří lidé na izraelské straně hranice se pokoušeli doručit pomoc sami. Rula Daood vede hnutí Standing Together. Je to židovsko-arabské hnutí za mír v Izraeli a v současné době je součástí občanského konvoje, který se snaží doručit potraviny do Gazy. Byli zastaveni armádou a a před chvílí jsme spolu mluvili a ona byla zastavena na kraji silnice. Nejprve mi řekla, kam se konvoj dostal.





Rula Daoodová: Jsem blízko hranic s Gazou. Jsem vzdálená přibližně 15 minut jízdy autem. Přijela jsem sem, abych přivezla humanitární pomoc lidem, kteří v Gaze hladoví, od lidí, Židů a Arabů z izraelské společnosti, protože poslední dva týdny vidíme záběry lidí, kteří umírají hlady, 15 dětí zemřelo kvůli vojenské operaci a my jsme přišli, abychom přinesli jinou zprávu a abychom tuto válku zastavili. Potřebujeme dohodu o příměří, která přivede zpět rukojmí, zastaví zabíjení nevinných lidí v Gaze a zastaví hladovění nevinných lidí, kteří s touto válkou nemají nic společného. A my se snažíme dostat dovnitř. Ale armáda a policie nás prozatím zastavily.









Rula Daood: Ano, jsou tam osadníci ze Západního břehu, kteří přicházejí a blokují vjezd těm několika málo humanitárním pomocníkům, kteří se tam mohou dostat. Izraelská vláda nedovoluje, aby se dovnitř dostala jakákoli humanitární pomoc, a to málo, co se tam dostane, oni blokují.









Rula Daood: Ano.





Moderátorka: Ale naznačují, že problém je vlastně ve zpracování kamionů, které tam jedou z Egypta.





Rula Daoodová: Naše vláda si může tvrdit, co chce, ale my víme, že vláda, Izrael má také zodpovědnou schopnost zajistit, aby naše humanitární pomoc šla do Gazy, že je to zodpovědnost v době války a nedovolit to povede jen k většímu hladu a většímu počtu mrtvých nevinných lidí.





Moderátorka: Myslíte si, že je to válečný zločin? Že je pomoc do Gazy blokována? Jaký je váš názor na to, že Gaza je v ohrožení?





Rula Daoodová: Víte, podle mezinárodního práva existují definice, co jsou válečné zločiny, a nechat je umírat hlady? Je to zločin, a to mluvíme o kojencích, dětech, které nemají co jíst, které poslední měsíc nic nejedly.





Moderátorka: Jakou podporu má podle vás to, co říkáte, u izraelského obyvatelstva?





Rula Daoodová: Když se teď podíváte na průzkumy mezi izraelským obyvatelstvem, zjistíte, že více než 60 % lidí nechce, aby válka pokračovala. Ale jediný hlas, který slyšíme, je hlas této vlády, která má velmi fanatické představy. Když se lidí zeptáte, co chtějí. Řeknou vám, že chtějí žít v bezpečí. Řeknou vám, že chtějí být v bezpečí a cítit se bezpečně. Totéž platí pro lidi žijící v Gaze, takže potřebujeme jiná řešení. Jedním z problémů právě teď je, že vy musíme dát lidem alternativy, pokud budeme slyšet pouze hlas pravice z obou stran, nebude jiné.řešení-





Moderátorka: Oni vás do Gazy nevpustí. To přece víte.





Rula Daood: Vím, že ano, blokují nás, že?





Moderátorka: To jste přece musela vědět od začátku.





Rula Daood: Myslím, že snaha dostat jídlo do Gazy a pozvednout hlas a ukázat lidem, že víte, že hladovění není něco legálního a že hladovění není něco, co lidé chtějí, je velmi důležitý vzkaz. Ale my se stále snažíme a doufáme, že se nám podaří dostat tyto potraviny prostřednictvím mezinárodních organizací, které mají povolení se tam dostat a nehodláme se vzdát.



Jistě víte, že existuje další skupina izraelských občanů, kteří blokují kamiony s pomocí.Izrael tvrdí, že neexistuje žádný limit pro vstup pomoci. Ale uzavřeli přechody z Izraele.