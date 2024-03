Gaza: Američané ztrácejí s Izraelci trpělivost

8. 3. 2024

čas čtení 5 minut





Reportér, Channel 4 News, čtvrtek 7. března 2024, 19 hodin: Na severu Gazy děti svírají prázdné hrnce a kbelíky a čekají na jídlo. V této pouliční kuchyni vedoucí muž říká, že jim došla základní rýže a cukr v oblasti, kde podle OSN umírají hlady.

Na severu Gazy děti svírají prázdné hrnce a kbelíky a čekají na jídlo. V této pouliční kuchyni vedoucí muž říká, že jim došla základní rýže a cukr v oblasti, kde podle OSN umírají hlady.







"Lidé mají hlad. Už čtyři nebo pět měsíců nedostávají žádnou pomoc. Všichni zhubli a jejich děti trpí podvýživou a nemocemi. Žízeň nás zabíjí. Hlad nás zabíjí a chudoba nás zabíjí."





V rámci bezprecedentního kroku ke zvýšení pomoci oznámí ve čtvrtek večer prezident Biden vytvoření přístavu americkou armádou na pobřeží Gazy.





Do severní části Gazy se nedostává ani zdaleka dostatečná podpora, letecký výsadek je nedostatečný a Světový potravinový program uvedl, že konvoj 14 kamionů s pomocí byl tento týden Izraelci odmítnut.







Pokud by došlo k příměří, k Palestincům by se jich dostalo více, ale americké naděje na dohodu do ramadánu vypadají bezútěšně a nechávají obyvatele Gazy ve válce uprostřed hrozícího hladomoru.





A rodiny více než 100 izraelských rukojmích stále čekají na návrat svých blízkých.





"Jak můžete v noci spát? Podívejte se na nás. Podívejte se na ně. Pořád. Mějte je na prvním místě programu."





V Londýně ve čtvrtek rodiny rukojmích vyzvaly vládu, aby je přivedla. domů. Během jejich projevu však jednání s Hamásem a Egyptem skončila bez dohody o příměří, která by výměnou za přerušení bojů a propuštění palestinských vězňů osvobodila část rukojmích.





"Domníváme se, že by se do šesti týdnů podařilo propustit jen asi 40 rukojmích. Bylo by to něco? Pro co byste byli, i když by to znamenalo, že by se nevrátila všechna rukojmí?"





"Pokud se někdo vrátí, je to pro nás dobré. Víme, že máme naději. To je to, co potřebujeme. Potřebujeme pomoc."





V Izraeli sice většina lidí válku podporuje, ale mnozí se stále více zlobí na premiéra Benjamina Netanjahua. Je kritizován za své chování během války a na shromáždění minulý týden se k rodinám rukojmích přidal i Benny Gantz, člen válečného kabinetu a Netanjahuův rival. A tento týden odcestoval do Washingtonu a Londýna, protože spojenci začínají být z Netanjahua frustrovaní a ten dnes prohlásil, že Izrael zahájí ofenzívu na Rafáh navzdory výzvám, aby tak nečinil.





Netanjahu: "Existuje mezinárodní tlak a ten roste, ale když tlak stoupá, musíme se semknout. Musíme se společně postavit proti pokusům o zastavení války."





Tato rétorika se nebude líbit Washingtonu, jehož představitelé mají obavy o širší region. Včera jemenští Húsíové zaútočili na další loď v Adenském zálivu. Zabili tři lidi.









V Gaze je situace zoufalá. Kus lepenky se používá k získání poslední trošky mouky. Dnešní Bidenovo oznámení o vojenském přístavu je možná známkou toho, že Američané ztrácejí s Izraelci trpělivost. Ale ta pomoc z moře je ještě týdny vzdálená a lidé na severu hladoví.









Reportérka z Washingtonu: Myslím, že Kieran má pravdu, je to známka rostoucího napětí mezi USA a Izraelem. Víme, že Amerika se snažila Izrael přesvědčit, aby pustil více pomoci, ale teď se prostě domnívá, že Izrael nedělá dost pro to, aby tento požadavek splnil.





Takže dnes večer nám bylo řečeno, že prezident využije svůj veledůležitý projev o stavu Unie tady v té budově za mnou k tomu, aby oznámil, že nařizuje americké armádě, aby provedla to, čemu říkají nouzová mise na vybudování nového přístavu ve Středozemním moři na pobřeží Gazy, který by umožnil přijímat do tohoto přístavu velké lodě s potravinami, vodou, léky, nouzovými přístřešky a převážet je po nové hrázi do Gazy.





To je samozřejmě nesmírně významná zpráva, protože umožní, aby se do Gazy dostalo mnohem více pomoci. USA odhadují, že nyní budou moci pomoc přivážet až stovky nákladních aut denně.





To samozřejmě přivádí USA mnohem blíže k válce, než by si pravděpodobně kdy přály, ale představitel Bílého domu ujistil americké novináře, že to neznamená, že by v Gaze bylo zapotřebí amerických vojáků.





Alespoň tak se to nyní tvrdí.





Hodně ovšem vypovídá, že se k tomu USA musí uchýlit. Nejedná se o nepřátelskou vládu. Koneckonců je to Izrael, jeden z nejbližších spojenců Ameriky. A přesto se zdá, že USA nemají dost sil, aby Izrael donutily plnit jejich příkazy. Přesto bych měla upozornit, že ve stejné době, kdy plánují nejen tyto letecké výsadky, ale nyní i tento nový přístav, stále dodávají Spojené státy Izraeli zbraně a rakety k provádění jeho operací uvnitř Gazy.