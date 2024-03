Americký Kongres zahájil vyšetřování výskytu satelitní komunikace Elona Muska u ruských jednotek na Ukrajině

8. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Používání satelitních internetových terminálů Starlink ruskou armádou na okupovaných územích Ukrajiny vážně znepokojilo americké zákonodárce. "Představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost Ukrajiny, životy jejích občanů a národní bezpečnost Spojených států," uvedli v dopise demokratičtí poslanci Jamie Ruskin a Robert Garcia. Dokument adresovaný Gwynne Shotwellové, prezidentce společnosti SpaceX Elona Muska (jejíž součástí je i Starlink), byl přezkoumán deníkem The Washington Post. Používání satelitních internetových terminálů Starlink ruskou armádou na okupovaných územích Ukrajiny vážně znepokojilo americké zákonodárce. "Představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost Ukrajiny, životy jejích občanů a národní bezpečnost Spojených států," uvedli v dopise demokratičtí poslanci Jamie Ruskin a Robert Garcia. Dokument adresovaný Gwynne Shotwellové, prezidentce společnosti SpaceX Elona Muska (jejíž součástí je i Starlink), byl přezkoumán deníkem The Washington Post.

Kongresmani oznamují, že zahájili vyšetřování v souvislosti se zprávami o přítomnosti Starlinku u okupantů. Hodlají zjistit, zda společnost dodržuje nezbytná opatření, aby zabránila použití své techniky ve válce proti Ukrajině. SpaceX je také povinno poskytnout informace o možném nelegálním využití terminálů Starlink, protože jejich vstup do Ruska může porušovat americké sankce.

Musk se zasloužil o poskytování komunikace ozbrojeným silám Ukrajiny: SpaceX začalo dodávat Starlink na žádost Kyjeva několik hodin po ruské invazi. Následně se k této aktivitě připojil Pentagon: V červnu 2023 nakoupil pro Ukrajinu 400 až 500 terminálů, uvádí se v dopise kongresmanů. Starlink poskytuje nejen komunikaci armádě, ale také ji používá k přenosu snímků z dronů pozorujících nepřátelské jednotky a koordinaci dělostřeleckých úderů.

Celkem armáda, zdravotnická zařízení, firmy a humanitární organizace na Ukrajině využívají asi 42 000 terminálů, uvedla vláda v loňském roce.

V únoru 2024 ale ukrajinská rozvědka a média začaly hlásit výskyt terminálů v ruských jednotkách. Jsou jich tisíce a jsou tam "už nějakou dobu", řekl deníku The Wall Street Journal Kyrylo Budanov, šéf Hlavního zpravodajského ředitelství ukrajinského ministerstva obrany. Terminály podle něj začaly nakupovat soukromé ruské zprostředkovatelské firmy, které je pak posílají do zóny "speciální vojenské operace" (SMO).

Na začátku února ComNews napsal, že Starlink již prodává více než 10 ruských internetových obchodů. Například web Top Machines, který vypadá spíše jako vstupní stránka se základními informacemi než jako web plnohodnotného internetového obchodu, říká: "Kupte si sadu satelitního internetu STARLINK pro SVO a nová území. Cena je od 220 000 do 290 000 rublů a poplatek za předplatné je od 100 $ měsíčně.

"Tento model není dohledatelný, je bezpečný v SVO... vhodné pro nová území, Doněck, Luhansk atd., poznamenává web. "Vytvoříme pro vás osobní účet v jiné zemi a s osobním účtem." Vedle kontaktů (je uvedeno telefonní číslo jistého Alexeje) je uvedeno "RUSKO-SAE". Zařízení je dodáváno z Dubaje a dováží se "doslova tuny", řekl ComNews účastník trhu satelitní komunikace.

Na webu strlnk.ru je systém nabízen za 240 000 rublů s měsíčním poplatkem za předplatné 13 600 rublů. "V Rusku bylo zařízení testováno na provozuschopnost na Krymu, LLR, DLR, Chersonské oblasti, Kaliningradské oblasti a Kamčatce," uvádí web.

Musk již dříve tvrdil, že Starlink není prodáván Rusku "ani přímo, ani nepřímo". Zařízení by mohlo být zakoupeno nelegálně v sousedních zemích prostřednictvím prostředníků, píší kongresmani. Obávají se, že by je Rusko mohlo být schopno aktivovat mimo své území (to může vysvětlovat provoz terminálů na okupovaných územích Ukrajiny, které nejsou uznány ruskými mezinárodním společenstvím).

Kongresmani "mají otázky" ohledně účinnosti kontrolních opatření SpaceX ohledně dodržování amerických sankcí. Žádají společnost, aby podala zprávu o opatřeních, která by zabránila nelegálnímu prodeji terminálů a odstranila možná zranitelná místa v bezpečnostním systému.

Zdroj v angličtině: ZDE

0