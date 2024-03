Trump má zaplatit 382 000 dolarů po prohraném soudním sporu v Británií kvůli Steeleově spisu

8. 3. 2024

čas čtení 3 minuty



Společnost Orbis, založená bývalým špionem z britské rozvědky M16 Christopherem Steelem, sestavila v roce 2016 údajně poškozující zpravodajské informace o Trumpovi



Bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi bylo nyní nařízeno zaplatit šestimístný soudní účet společnosti založené bývalým britským špionem, kterého Trump neúspěšně žaloval za to, že sestavil, jak to charakterizoval Trumpův právník, "šokující a skandální" nepravdivá tvrzení, která poškodila jeho pověst. Bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi bylo nyní nařízeno zaplatit šestimístný soudní účet společnosti založené bývalým britským špionem, kterého Trump neúspěšně žaloval za to, že sestavil, jak to charakterizoval Trumpův právník, "šokující a skandální" nepravdivá tvrzení, která poškodila jeho pověst.

Londýnská soudkyně, která minulý měsíc zamítla žalobu proti společnosti Orbis Business Intelligence, nařídila Trumpovi zaplatit právní poplatky ve výši 300 000 liber (382 000 USD), jak vyplývá ze soudních dokumentů zveřejněných ve čtvrtek.



Společnost Orbis založil Christopher Steele, který kdysi vedl oddělení pro Rusko britské tajné zpravodajské služby, známé také jako MI6.



Britský soudní případ byl jedním z mála, v němž Trump, který téměř jistě získá republikánskou prezidentskou nominaci v roce 2024, nebyl obžalovaným.



Trump je obviněn ve čtyřech trestních kauzách a u amerických soudů čelí občanskoprávní žalobě. Prohrál další případ pomluvy, v němž ho porota shledala odpovědným za sexuální zneužívání, a po rozsudku o podvodu proti jeho firmám mu bylo nařízeno zaplatit 355 milionů dolarů.



V Anglii přešel do ofenzivy a zažaloval společnost Orbis.



Steele dostal od Demokratů zaplaceno za výzkum, který obsahoval o Trumpově sexuálním chování, jež by Rusové mohli potenciálně využít k jeho vydírání. Takzvaný Steeleův spis sestavený v roce 2016 vyvolal těsně před Trumpovou inaugurací politickou bouři s fámami a nepotvrzenými tvrzeními, která byla od té doby z velké části zdiskreditována.



Trump společnost zažaloval s tím, že dokumentace byla falešná a Orbis porušil britské zákony o ochraně osobních údajů.



Trumpův advokát Hugh Tomlinson při říjnovém slyšení uvedl, že bývalý prezident "utrpěl osobní újmu a újmu na pověsti a utrpěl stres" kvůli tvrzení v dokumentaci, že se účastnil "sexuálních večírků" v Petrohradě a stýkal se se sexuálními pracovnicemi v Moskvě.



Tomlinson uvedl, že spis "obsahoval šokující a skandální tvrzení o osobním chování prezidenta Trumpa" a zahrnoval tvrzení, že platil úplatky ruským úředníkům, aby podpořil své obchodní zájmy.



Společnost Orbis uvedla, že žaloba by měla být zamítnuta, protože dokumentace nikdy nebyla určena ke zveřejnění a byla zveřejněna společností BuzzFeed bez souhlasu Steela nebo společnosti Orbis. Rovněž uvedla, že žaloba byla podána příliš pozdě.



Soudkyně Karen Steynová, která se ve svém rozhodnutí z 1. února postavila na stranu Orbisu, vydala o několik dní později příkaz k úhradě soudních nákladů.



Snížila částku účtů za právní služby, kterou Orbis měl platit - 634 000 liber (809 000 USD) - o více než 50 %, označila ji za vysokou vzhledem k tomu, že se konalo pouze jednodenní jednání.





V roce 2022 americký federální soudce na Floridě zamítl Trumpovu žalobu proti Steeleovi, demokratické soupeřce z roku 2016 Hillary Clintonové a bývalým vrcholným představitelům FBI a odmítl jeho tvrzení, že pomohli zosnovat vyšetřování ruské kauzy, které vrhlo stín na velkou část jeho vlády funkčního období.









Podrobnosti v angličtině ZDE

1