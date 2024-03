Pohřeb Alexeje Navalného sledovalo na jeho kanálu na YouTube více než čtvrt milionu lidí

Davy smutečních hostů v Moskvě skandovaly "Rusko bez Putina" a "Ne válce", pohřeb Alexeje Navalného sleduje na jeho kanálu na YouTube čtvrt milionu lidí





Podle agentury Reuters přišlo mnoho tisíc lidí vzdát hold na Borisovský hřbitov a před chrám Ikony Matky Boží v Moskvě.





V početném davu mnoho lidí svíralo kytice květin a někteří se připojili ke skandování - "Rusko bude svobodné", "Ne válce", "Rusko bez Putina", "Neodpustíme" a "Putin je vrah", uvádí agentura. Uvedla také, že policie byla sice přítomna v hojném počtu, ale nezasáhla.

Alexey Navalny remains a shining example of what Russia could & should be. His death is a tragic reminder of the lengths the Kremlin will go to silence its critics. Our hearts go out to his family, friends, supporters, & all those he has inspired to work for a brighter future.

— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) March 1, 2024

Vedle videa proudily vzkazy, většinou vyjadřující smutek, ale některé také vzdor, informuje agentura Reuters.





"Je to fotografie, na kterou se velmi těžko dívá," řekl jeden z nich, Ruslan Šaveddinov, s odkazem na snímek Navalného matky Ljudmily v chrámu Ikony Matky Boží vedle otevřené rakve jejího syna.









<br>

Navalného přední spolupracovníci, kteří se všichni nacházejí mimo Rusko, se snažili ovládnout své emoce, když vysílali živé video z rozloučení se svým vůdcem.