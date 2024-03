Izrael "přijímá dohodu o šestitýdenním příměří", čeká se na reakci Hamásu, tvrdí američtí představitelé

3. 3. 2024

3. 3. 2024



Představitelé Bílého domu tvrdí, že předběžná dohoda je na stole. Ukázal se rozsah hladové krize





Izrael předběžně přijal šestitýdenní dohodu o rukojmích a postupném zastavení palby, která by začala propuštěním zraněných, starších osob a žen, ale v sobotu ještě nebylo jasné, zda ji Hamás přijme, sdělují američtí představitelé.



Rozhovory se v sobotu konaly v katarském hlavním městě Dauhá a očekávalo se, že se v neděli přesunou do Káhiry. Rozsah hrozícího hladomoru přiměl USA, aby začaly do enklávy shazovat letecky potraviny. Izrael předběžně přijal šestitýdenní dohodu o rukojmích a postupném zastavení palby, která by začala propuštěním zraněných, starších osob a žen, ale v sobotu ještě nebylo jasné, zda ji Hamás přijme, sdělují američtí představitelé.Rozhovory se v sobotu konaly v katarském hlavním městě Dauhá a očekávalo se, že se v neděli přesunou do Káhiry. Rozsah hrozícího hladomoru přiměl USA, aby začaly do enklávy shazovat letecky potraviny.





Spojené státy uvedly, že prodloužené příměří je nejpřímější cestou k tomu, aby se do Gazy dostaly rozsáhlé dodávky pomoci, a naznačily, že dohoda je blízko. "Cesta k příměří je právě teď, doslova v tuto hodinu, přímá," řekl vysoký americký představitel. "A na stole je dohoda. Existuje rámcová dohoda. Izraelci ji víceméně přijali. A ode dneška bude v Gaze šestitýdenní příměří, pokud Hamás bude souhlasit s propuštěním standardně definované kategorie zranitelných rukojmích: nemocných zraněných, starých lidí a žen. "Pracujeme nepřetržitě na tom, abychom zjistili, zda to zde můžeme zavést během příštího týdne," řekl úředník. Uvedl, že Izrael dohodu "v podstatě" přijal, ale neupřesnil, zda má ještě výhrady a jaké.



Izraelský deník Haaretz uvedl, že vyjednavači země očekávají odpověď Hamásu na navrhovanou dohodu o výměně rukojmích v neděli nebo v pondělí. Klíčovou otázkou je totožnost rukojmích, kteří budou propuštěni, a poměr palestinských vězňů, kteří budou propuštěni výměnou za každého z nich, dodal Haaretz s odvoláním na vysoce postaveného diplomata.



Podle OSN je nejméně 576 000 lidí v Gaze "krok od hladomoru" a každé šesté dítě do dvou let v severní Gaze trpí akutní podvýživou a chřadnutím. Lékaři zaregistrovali v nemocnici v Gaze desáté dítě, které zemřelo hlady, uvedla zdravotnická agentura OSN, a skutečný počet úmrtí "bude pravděpodobně vyšší".



Rozhodnutí o vyslání letecké pomoci bylo ostře kritizováno humanitárními agenturami, skupinami pro lidská práva a mnoha diplomaty, kteří tvrdí, že je drahé a neúčinné.



Diplomatická služba EU v sobotním prohlášení varovala, že dodávky budou mít na krizi v Gaze "minimální" dopad: "Letecké výsadky by měly být řešením poslední instance, protože jejich dopad je minimální a nepostrádají rizika pro civilisty." Letadlo přepraví pouze ekvivalent jednoho nebo dvou nákladních aut s potravinami. Distribuci nelze kontrolovat, balíčky si pravděpodobně monopolizují ti, kteří jsou dostatečně silní na to, aby pronásledovali druhé a bojovali o ně, a snadno je odkloní.



Kritici poukazují na to, že prezident Biden se rozhodl nevyužít páky Washingtonu jako hlavního dodavatele zbraní a nejdůležitějšího mezinárodního spojence Izraele, aby ho přiměl k otevření většího přístupu k zemi pro pomoc. Emile Hokayem, ředitel pro regionální bezpečnost v Mezinárodním institutu pro strategická studia, označil americké výsadky za "signalizaci ctnosti a přiznání bezmoci ze strany USA".



Američtí představitelé uvedli, že tři letadla C-130 shodila v sobotu v poledne místního času 66 palet s potravinami, které obsahovaly celkem 38 000 jídel, což byl první ze série leteckých shozů koordinovaných s Jordánskem. Pro řešení rozsahu potřeb však neudělají téměř nic. Na severu Gazy, kde je hlad tak rozšířený, že lidé již týdny jedí živočišnou stravu, žije 300 000 lidí. Shozená americká pomoci, i kdyby se rozdělila rovným dílem, by poskytla pouze jedno jídlo každému desátému obyvateli.



Američtí představitelé uvedli, že současná překážka pomoci nespočívá v tom, že by se přes přechody do Gazy dostaly kamiony, ale v distribuci pomoci v podmínkách bezpráví a rozsáhlého rabování ze strany zločineckých gangů a zoufalých civilistů. Řešením je podle těchto představitelů zaplavit Gazu pomocí otevřením dalších přechodů i námořních tras do pobřežního pásma.



Americká viceprezidentka Kamala Harrisová se v pondělí v Bílém domě setká s členem izraelského válečného kabinetu Bennym Gantzem. Očekává se, že rozhovory budou zahrnovat témata jako snížení počtu civilních obětí, zajištění dočasného příměří, propuštění rukojmích a zvýšení pomoci tomuto území, uvedl představitel Bílého domu.





Washingtonu se dosud nepodařilo přesvědčit Izrael, aby otevřel více než dva přechody na samém jihu Gazy, a izraelská byrokracie způsobila, že pomoc proudí jen zřídka. Američtí představitelé však vyjádřili naději na pokrok. Řekli, že klíčová bude dohoda o příměří.





"Míč je na straně Hamásu," řekl jeden z vysokých amerických představitelů a dodal, že ostatní země včetně Egypta mají "co dělat", aby Hamás přesvědčily, aby dohodu přijal. "Na to se tento týden zaměřily prezidentovy telefonáty. Řekl bych ale jen, že je to komplikovaná dohoda. Je složitější než první dohoda z listopadu, která byla pětidenní a prodlužovala se ze dne na den. Tohle je šestitýdenní dohoda a má potenciál se z ní prodloužit."

