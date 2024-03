Americká CNN holt vůbec není jako propagandistická Česká televize s Jakubem Szanto...

Proč jsou česká média tak prodejná?

Moderátorka CNN Abby D. Phillip:

Moderátorka CNN Abby D. Phillip: Hovoří s námi Mehdi Hassan, zakladatel Zeteo News. Příští měsíc startuje na sub stacku a se svou knihou Vyhrajte každý spor, která nyní vychází také v paperbacku. Mehdi , děkujeme, že jste se k nám dnes večer připojil. Podívejte se, Izrael, jak právě vysíláme v posledních několika hodinách, se to snažil vykreslit jako tragédii, ale ne takovou, kterou on sám zavinil. IDF tvrdí, že vypálila varovné výstřely, aby se pokusila rozehnat dav kolem toho konvoje. Přikládáte tomuto vysvětlení nějakou důvěryhodnost a záleží z pohledu světa na tom, jaké je vysvětlení toho, co jsme viděli se odehrávat?

Mehdi Hassan: No, Abby, moc děkuji za pozvání do pořadu. A děkuji vám za ten velmi důležitý, velmi silný úvod, který jste právě udělala. Pokud jde o to věřit Izraelcům. Řekl bych, že zde v Americe muselo rukou policie zemřít několik nevinných černochů, ať už to byla Brianna Taylorová, nebo Freddie Gray. Ať už to byl George Floyd, než si lidé v naší branži, Abby, začali říkat, že bychom možná neměli slepě věřit policejním prohlášením poté, co dojde ke střelbě, a mám pocit, že na Blízkém východě jsme se k tomuto bodu s izraelskou armádou ještě nedostali. Izraelská armáda má tendenci říkat věci, které se ukáží jako nepravdivé, a to jak před Gazou, když zabili Sharinu Blakleyovou, občanku USA, tak o tom lhali.





Již během tohoto konfliktu tolik lží, izraelská armáda hovořila o údajném seznamu teroristických stráží pod nemocnicí Rantisi, o velitelském a kontrolním centru pod nemocnicí al Šifa, o dokumentu v Libanonu, o kterém tvrdili, že v něm Palestinci předstírali zranění. Je jich tolik, že se to ani nedá spočítat.





A teď nám dnes říkají, no, vlastně to byla jenom tlačenice, i když očití svědci, Abby, hovoří o tom, že Izraelci zahájili palbu, izraelské tanky zahájily palbu bez varování, podle jednoho očitého svědka ve Washington Post. Lékaři říkají, že mrtvoly, odvezené k nim do nemocnic, které jste ukázali na záběrech, a zranění lidé přivezení na oslech byli většinou zranění střelnými ranami, ne ranami z tlačenice.





Izraelci zahájili palbu na hladové lidi, kteří se snažili získat mouku. Proto se tomu říká masakr s moukou. A vy se ptáte: Je to bod zlomu? V každém normálním světě by tomu tak mělo být. V každém jiném konfliktu by tomu tak bylo, Abby. Když Putin dělal takové věci na Ukrajině, odsoudili jsme ho. Když něco takového udělal Asad v Sýrii, odsoudili jsme ho. Když Izrael vyhladoví statisíce lidí a pak střílí do lidí, kteří jdou pro mouku, kde je odsouzení od vlády Spojených států? Mluvčí amerického ministerstva zahraničí dnes Izrael neodsoudil. Takže je to tragédie. Je to zlomový bod? Přál bych si, aby byl. Mám podezření, že není.

Mehdi Hassan: Jak jsem nedávno napsal v článku pro Guardian, Joe Biden má moc zvednout telefon a ukončit tuto válku. Může zavolat izraelskému premiérovi a říct, my vás odřízneme. Přerušujeme pomoc, přerušujeme posílání zbraní. Sami Izraelci, izraelští generálové, říkají, že bez Ameriky tuhle válku nezvládnou. On to neudělal. Neudělal to ani po 10 000 mrtvých. Neudělal to ani po 20 000 mrtvých. Dnes jsme překročili 30 000 mrtvých.





Musíte si položit otázku proč? Toto je muž, který je považován za velkého utěšitele. Velký empatik má za sebou obrovskou osobní tragédii ve vlastní rodině. A přesto 30 000 mrtvých Palestinců, podle jeho vlastního ministra obrany dnes - 25 000 žen a dětí.





Jak to, že proboha doposud nezastavil válku? Jak to, že proboha stále o tom debatujeme a, Abby, o situaci ohledně pomoci, musím jen podotknout. Čtyři z pěti nejvíce hladovějících lidí na světě jsou teď v Gaze, i s těmi osmi kamiony nebo bez nich lidé hladoví.





Na začátku tohoto týdne zemřelo v Gaze hlady dvouměsíční dítě jménem Mahmúd Fatu. Tohle není přírodní katastrofa. Je to hladomor způsobený člověkem. Potravin je dostatek. Jsou k dispozici. Jsou vzdáleny jen několik kilometrů, a přesto jsou blokovány. Na izraelském přechodu, nevím, kolik diváků CNN ví, že tam lidé staví skákací hrady, izraelští protestující jedí popcorn a cukrovinky, cukrovou vatu a blokují pomoc pro Gazu. To je šílené.

Ale prezident Biden řekl, že vzal na vědomí události, které se staly, a říká, že to pravděpodobně zkomplikuje jednání, na kterých se pracuje o dočasném příměří. Myslíte si, že z Bidenova pohledu by to mohl být incident, který ho přiměje k tomu, aby skutečně přehodnotil, jak přistupuje k tomuto vztahu s touto konkrétní izraelskou vládou a k této válce?Říkáte, že prezident Biden může prostě zvednout telefon a všechno to utnout. Také chápete, že to pravděpodobně neudělá. Takže kdybyste mu měl dnes poradit, když víte, o čem se pravděpodobně dokáže domluvit, jakou jedinou věc by podle vás měl dnes udělat, aby se to zlepšilo, nepatrně zlepšilo? Zítra pro Gazany?V jeho silách je dosáhnout příměří. Je v moci Rady bezpečnosti OSN dosáhnout příměří. Nezapomeňte, že ostatní svět chce příměří. Je to Amerika, kdo ho v Radě bezpečnosti OSN blokuje. Dokonce i ostatní západní země podpořily příměří. Je to Biden, kdo ho blokuje -Kdyby se mu podařilo dosáhnout toho příměří, o kterém tento týden mluvil, považoval byste to za pokrok?V tuto chvíli je pokrokem cokoli. Když jsou každý den zabíjeny stovky lidí. Ale podotýkám, že používáte správné slovo "nepatrně" lépe. Tento týden vyšla nová studie, která říká, že i kdybyste zítra uzavřeli příměří, v příštích šesti měsících zemře šest a půl tisíce Palestinců na následky poškozeného zdraví a zdravotnictví. A pokud zítra nedosáhnete příměří, zemře v příštích šesti měsících 58 tisíc Palestinců. Budeme se na tom podílet. Jsou to naše zbraně, jsou to naše peníze, je to naše diplomatická podpora a náš prezident to může zastavit a já doufám, že to udělá. Nemyslím si, že to udělá.Ještě než odejdete, tak rychle... Chci říct, že víte, že se to pro prezidenta stalo velkým politickým tématem. Myslíte si, že pokud ho to bude stát prezidentský úřad, že by to vzhledem k jeho rozhodnutím v této válce mělo stát ten prezidentský úřad?Řekl bych, že Joe Biden posledních několik let správně říká, že Donald Trump představuje existenční hrozbu pro naši demokracii. Představa, že by riskoval nejen své vlastní prezidentství, ale i budoucnost americké demokracie kvůli Benjaminu Netanjahuovi a Itamaru Ben Gvirovi a Bezalelovi Smotrichovi a ostatním fašistům v Izraeli, je pro mě bizarní a nevysvětlitelná.Dobře, Mehdi Hassane, za to všechno vám moc děkuji.