Globální oteplování: Šílené teplotní zvraty v USA

2. 3. 2024

čas čtení 2 minuty

Únorová vlna veder láme rekordy na severu a v centrální části USA



Vedra až o 20 °C vyšší než normál vystřídala vlna mrazu



V posledních dnech zažily střední a severní USA jednu z nejpozoruhodnějších únorových vln veder vůbec, kdy padlo mnoho únorových teplotních rekordů.



Půl tuctu států zaznamenalo nejvyšší únorovou teplotu, stejně jako více než 130 měst a obcí, včetně Minneapolis, Milwaukee, St Louis a Detroitu.



Nejteplejšími dny byly pondělí a úterý, kdy v mnoha státech na horním středozápadě padly únorové a v mnoha případech i zimní teplotní rekordy. Ve Springfieldu ve státě Illinois bylo naměřeno 27 °C, v Cedar Rapids v Iowě 24 °C, ve Flintu v Michiganu a Milwaukee ve Wisconsinu 23 °C a v Abilene v Texasu 34 °C.



Tato vedra byla až o 20C vyšší než je pro toto roční období obvyklé a překročila hranice jižní Kanady, kde byla v Quebecu zaznamenána nejvyšší únorová teplota.



Nezvykle teplé počasí přispělo k rychlému rozvoji požáru Smokehouse Creek, který spálil více než 445 000 hektarů (1,1 milionu akrů) severně od města Amarillo. Stal se tak největším požárem v historii Texasu a překonal požár Amarillo Complex, který v roce 2006 spálil 364 000 hektarů. Současný požár je nyní druhým největším požárem v zaznamenané historii USA.



Rekordní horko rychle vystřídaly mrazy. Silná fronta způsobila dramatický pokles teplot v centrální části USA - v úterý ve 14 hodin bylo v Kansas City 23 °C a ve 20 hodin -1 °C.



Ve Fargu v Severní Dakotě klesla teplota z pondělních 16C, což je druhá nejvyšší zaznamenaná teplota v únoru, na -14C v úterý, v důsledku mrazivého větru to mělo dopad, jako by bylo -29C a hustě sněžilo. Ve Wisconsinu došlo k největší 24hodinové změně teploty v historii, a to z 21C v úterý odpoledne na -12C ve středu ráno.



Mezitím na druhé straně Atlantiku zasáhl mnoho částí Francie silný déšť a pro většinu departementů, kromě těch na jihovýchodě, byla vyhlášena žlutá výstraha před srážkami. V sedmi departementech na severu a jihozápadě Francie byl později vyhlášen oranžový stupeň výstrahy, což znamená, že déšť ohrožuje životy, majetek a dopravu.





Mnoho silnic bylo uzavřeno kvůli záplavám po celé zemi, což způsobilo rozsáhlé narušení dopravy. Jedno město v severní Francii - Bourthes v departementu Pas-De-Calais - bylo zaplaveno již popáté za poslední čtyři měsíce.







Podrobnosti v angličtině ZDE

