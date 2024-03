Obnovit americký arzenál, obnovit národněbezpečnostní zásoby – a upřednostnit kritickou munici

1. 3. 2024

Naše zásoby munice a výrobní kapacita jsou nejen nedostatečné; jsou do očí bijící zranitelností, píše plukovník Joe Buccino. Naše zásoby munice a výrobní kapacita jsou nejen nedostatečné; jsou do očí bijící zranitelností,

Aby vyzbrojily americké spojence a partnery – a zajistily, že americké ozbrojené síly budou moci odstrašovat a vést velkou válku na bojišti – musí Spojené státy rehabilitovat do značné míry obskurní národněbezpečnostní zásoby a zaměřit se na kritickou munici. Sklad se sídlem ve Fort Belvoir ve Virginii, který působí po celých Spojených státech, obsahuje nouzovou zásobu 50 kritických minerálů. Mnohé z nich, jako je hliník, titan, hořčík a elektrotechnická ocel, se používají při výrobě munice, a právě na to by se měl zaměřit největší důraz.

Kritická zásoba munice v rámci národních zásob by obnovila základní zásoby munice životně důležité pro udržení vzdušné nadvlády, provádění blokačních operací, obranu proti leteckým a raketovým hrozbám a zaměřování se na tvrdé a hluboko zakopané cíle. V důsledku toho by toto úložiště mělo zahrnovat protilodní střely dlouhého doletu, střely přesného úderu, střely vzduch-země s prodlouženým doletem a dělostřelecké granáty ráže 155 mm.

Zásoby by pomohly udržet americkou průmyslovou produkci v době krize a zachovat globální vojenskou výhodu Spojených států. Právě teď je skříň téměř prázdná.

Ukrajina vyčerpává západní rezervy

Pomoc Washingtonu Ukrajině, jejíž síly vypálí více než 6 000 dělostřeleckých nábojů denně, zahrnuje munici vytaženou ze zásob Pentagonu. Ale jak mnozí poznamenali, to snižuje množství špičkové munice, kterou by USA v konfliktu s Čínou zoufale potřebovaly. Centrum pro strategická a mezinárodní studia nedávno dospělo k závěru, že v takové válce by USA pravděpodobně spotřebovaly svou munici do tří týdnů a nebyly by schopny doplnit zásoby po dobu delší než šest měsíců.

Limitujícím faktorem při válečném doplňování by byly dodávky kritického materiálu. Pokud by vypukla válka s Čínou, Spojené státy by rychle spotřebovaly své zásoby prvků vzácných zemin. Situace by byla ještě horší, kdyby Čína využila svého téměř monopolu na vzácné zeminy k dalšímu omezení toku těchto životně důležitých materiálů k americkým výrobcům zbraní. Zásoby dysprosia a europia, které se používají v několika třídách raket, jsou ve Spojených státech zcela prázdné. Ještě horší je, že Spojené státy nemají téměř žádnou schopnost vyrábět životně důležité strategické materiály na domácím trhu, zatímco spletitý dodavatelský řetězec prvků vzácných zemin se převážně přesunul za jejich hranice.

Abychom se s touto výzvou vypořádali, je čas oživit relikt studené války v podobě národněbezpečnostních zásob. V roce 1952 byla hodnota materiálů ve skladech drasticky snížena na méně než 1 miliardu dolarů. Americké zásoby nerostných surovin jsou navíc mnohem nižší než čínské, přičemž USA udržují pouze 300 metrických tun kobaltu oproti čínským 7 000 metrickým tunám.

V rámci příprav na vleklé konflikty a nepředvídatelné výkyvy trhu, jako jsou zpoždění domácích rafinérských projektů, je nezbytné, aby zásoby obsahovaly dostatečné zásoby kritických nerostných surovin, které by pokryly poptávku USA na tři roky. Americká vláda uznává 50 nerostných surovin jako "kritických", což vyžaduje, aby byly zásoby připraveny na potenciální válečné scénáře a následnou výměnu vojenských zdrojů do tří let po konfliktu.

Agentura pro obrannou logistiku by měla upřednostnit skladování kritických minerálů, které jsou nejnutnější pro munici s pravděpodobným použitím v americko-čínském konfliktu – opět LRASM, PSM, JASSM-ER a dělostřelecké granáty ráže 155 mm.

Kritické zásoby munice však nejen potřebují více materiálů, ale také více kapacit. Hromadění tak rozsáhlých zásob, zejména u minerálů s vysokou spotřebou, jako je hliník, představuje logistické výzvy vzhledem k omezeným skladovacím kapacitám. Současné zásoby národní obrany jsou uloženy v ubohých šesti skladech, z nichž většina je plná nebo téměř plná. Během studené války však USA spravovaly 102 skladů obsahujících 92 kritických materiálů. Expanze na tyto úrovně není nutná, ale Agentura pro obrannou logistiku musí vybudovat další skladovací infrastrukturu.

Zákon OBCUR, předložený skupinou senátorů z obou politických stran, by urazil dlouhou cestu k vybudování těchto zásob tím, že by na ministerstvu financí zřídil revolvingový fond ve výši 500 milionů dolarů ročně pro Pentagon na nákup kritické munice. Tento fond by umožnil ministerstvu obrany rychle doplnit vysoce poptávkovou munici dodávanou partnerským zemím v budoucích konfliktech, a to s využitím zisků z amerického programu zahraničního vojenského prodeje.

Naše zásoby munice a výrobní kapacita jsou nejen nedostatečné; jsou do očí bijící slabinou naší národní obranné strategie. Musíme jednat s odhodláním a naléhavostí, abychom oživili naši obrannou průmyslovou základnu a rozšířili náš rezervoár nerostných surovin pro výrobu munice. V sázce není nic menšího než naše národní zájmy a globální stabilita.

