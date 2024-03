Německo: Tajná identita Jana Marsalka odhalena

4. 3. 2024

Manažer Wirecardu, který uprchl do Ruska, se převlékl za pravoslavného kněze. Nový výzkum naznačuje, že Jan Marsalek mohl provádět špionáž pro moskevské zpravodajské služby po celá léta, upozorňují Nils Metzger, Christian Rohde a Ulrich Stoll. Manažer Wirecardu, který uprchl do Ruska, se převlékl za pravoslavného kněze. Nový výzkum naznačuje, že Jan Marsalek mohl provádět špionáž pro moskevské zpravodajské služby po celá léta,

Téměř před čtyřmi lety otřásl ekonomikou skandál Wirecard. Nyní vyšetřování ZDF ukazuje, že bývalý člen představenstva Marsalek pravděpodobně roky pracoval pro ruské tajné služby.

Z největšího ekonomického skandálu v německých dějinách se nakonec stává špionážní thriller. Když případ miliardového podvodu v létě 2020 stáhl impérium mnichovského poskytovatele finančních služeb Wirecard do propasti, člen představenstva společnosti Jan Marsalek uprchl do Ruska. Od té doby po něm probíhá celosvětové pátrání.

Vyšetřování frontálu ZDF, "Spiegelu", rakouského "Standardu" a ruské investigativní platformy "The Insider" nyní odhalují: V září 2020 Marsalek převzal krycí identitu ruského pravoslavného kněze Konstantina Bajazova. K získání nového pasu mu pomohli lidé blízcí ruským tajným službám. A spojení sahá mnohem dále: Nový výzkum naznačuje, že Marsalek byl zřejmě po léta součástí ruských špionážních sítí.

Co je známo o nové identitě Jana Marsalka?

Bývalý vrcholový manažer Marsalek, který je notoricky známý svou závislostí na adrenalinu, se ve skutečnosti knězem nestal. Ale ani jeho nová identita není zcela vymyšlená. V ruském městě Lipeck, jihovýchodně od Moskvy, žije kněz jménem Konstantin Bajazov. Vypadá podobně jako Marsalek, jejich data narození dělí pouhý rok.

Zdá se, že Marsalek přijal novou identitu - také proto, aby mohl cestovat. Výzkumný tým má k dispozici kopie nového pasu a souvisejícího pasového spisu. Na obou je Marsalekova portrétní fotografie. O pas požádala a vyzvedla si ho žena, která na sebe upozornila jako údajná pomocnice ruské domácí rozvědky FSB. Podle údajů z mobilních telefonů s ní prý Marsalek krátce po svém útěku odcestoval na okupovaný Krym.

Když se ZDF snaží telefonicky spojit se skutečným knězem v Rusku, nechce odpovídat na žádné otázky: "Řekl jsem vám, že jako novinář musíte pochopit, že s vámi nemůžeme mluvit," říká.

Jak se Marsalek dostal do kontaktu s ruskými tajnými službami?

Ústřední roli v Marsalekově ponoření se do světa ruských zpravodajských služeb prý sehrála jeho ruská milenka Natalia Zlobina. Byla erotickou modelkou a hrála vražedkyni v laciném hororu z roku 1996, kde likviduje své oběti nervově paralytickými látkami, stejně jako skutečné ruské služby.

Někteří lidé obeznámení s případem mají podezření, že Zlobina byla na Marsaleka nastražena záměrně jako "honeypot". Její ruský pasový spis byl také zmanipulován s údaji jiné ženy. V létě 2020 byl z databáze vymazán i jejich cestovní pohyb – vše nasvědčuje tomu, že v Rusku jsou přijata zvláštní ochranná opatření.

Zpočátku Zlobina otevřela manažerovi Wirecard dveře do ruského obchodního světa a později ji Marsalek seznámil s lidmi z vojenského a agentského prostředí. 6. července 2014 na narozeninové oslavě na jachtě v Nice údajně představila Marsalekovi Stanislawa Petlinského, přezdívaného "Stas".

Petlinského oficiální funkce je nejasná. Západní agenti jej popisují jako prodlouženou ruku různých ruských služeb. Petlinskij prý na důvěrné schůzce řekl, že Marsalka předal vojenské rozvědce GRU.

Ruský zprostředkovatel potvrdil kontakt s Marsalkem

Marsalek se prostřednictvím Petlinského také seznámil s šéfem zpravodajské služby žoldnéřské Wagnerovy skupiny Anatolijem Karazijem. 5. května 2017 se všichni tři setkají v Mnichově a poté odcestují přes Bejrút do Sýrie – do Palmýry, frontového města Asadovy diktatury proti teroristickým milicím Islámský stát. V té době tam proti džihádistům bojovali žoldnéři Wagnerovy skupiny, ruští a syrští vojáci. Z východní Sýrie zároveň přicházejí videa, na nichž Wagnerovi bojovníci krutě mučí lidi až k smrti.

Zdá se, že válka Marsaleka spíše fascinuje, než odrazuje. Fotografie ukazují, jak pózuje s útočnou puškou a neprůstřelnou vestou - skupina prý zůstala v Sýrii několik dní. Karazij na žádost o komentář nereagoval.

Tím, kdo však komentuje jeho spojení s Marsalekem, je Petlinskij. Reportéři týdeníku Der Spiegel se s ním setkávají v luxusním hotelu v Dubaji. Seznámil Marsaleka s mnoha "vysoce postavenými osobami s rozhodovací pravomocí" v Rusku, píše Stas. Potvrzuje také cestu do Sýrie.

Pracuje Marsalek pro ruské zpravodajské služby? Ne, říká Petlinskij, ale je "posedlý světem špionáže". A on sám? Pouze "bezpečnostní poradci", zdůrazňuje Petlinskij. Že Marsalek vyzradil informace ruským špionážním kruhům a byl zapojen do plánů na únosy? Vraždy nebyly nikdy plánovány, řekl Petlinskij. Je těžké říci, kolik pravdy je na takových tvrzeních.

Rakouské úřady považují Marsaleka za ruského agenta

Petlinskij také přišel do Marsalekovy kanceláře naproti ruskému generálnímu konzulátu v Mnichově. Tam se prý Marsalek pravidelně setkával s vlivnými lidmi z politiky, byznysu a bezpečnostních agentur.

Jedním z těchto lidí je muž, který od roku 2018 oficiálně pracoval jako "konzultant" pro Marsaleka a předtím pracoval pro tehdejší rakouský Úřad pro ochranu ústavy BVT. Zvláštní vyšetřovatelé rakouského ministerstva vnitra ho a další bývalé agenty BVT obvinili ze špionáže pro Marsalka. Získali prý údaje o lidech, kteří jsou v Kremlu neoblíbení. Postiženi byli například novináři žijící v Evropě.

Zvláštní vyšetřovatelé známí jako "AG Fama" došli ve své tajné zprávě k jasnému závěru:

"Intenzivní vyšetřování (...) potvrzuje podezření ze spáchání trestného činu a ukazuje na dobře zavedenou zpravodajskou síť v Rakousku (...) kolem rakouského občana Jana Marsalka, který je stále na útěku."

Zpráva rakouských zvláštních vyšetřovatelů

Cílem byl "cílený průzkum a lokalizace osob", "obstarání spisů" a také "cílené ovlivňování vlády a členů strany ve smyslu ruských zájmů", píší vyšetřovatelé. Skupina vytvořila "zpravodajskou buňku, jejíž kapacity a schopnosti byly využity ruskými zpravodajskými službami".

Byla společnost Wirecard zapojena do špionáže?

V roce 2018 byla společnost Wirecard jednou z 30 nejhodnotnějších německých společností s peněžními transakcemi ve výši 125 miliard eur. To zahrnuje také platby od německých úřadů, jako jsou převody informátorům. Bezpečnostní kruhy se obávají, že finanční údaje společnosti Wirecard mohly proudit i do zahraničních služeb. Jedná se o obrovské bezpečnostní riziko, které úřady dosud neobjasnily.

A Marsalek údajně využil Wirecard k nákupu částí ruské žoldnéřské společnosti prostřednictvím sítě společností. Marsalek pokukuje po Libyi jako po možném místě a čelní fotografie ZDF ho tam ukazují, v pozadí logo žoldnéřské společnosti.

V té době Marsalek požádal rozvojového experta Kiliana Kleinschmidta, aby připravil studii proveditelnosti za 200 000 eur, kterou zaplatil "Rusko-libyjský kulturní institut" v Moskvě. Říká se také, že jde o výcvik až 20 000 libyjských milicionářů. Kleinschmidt spolupráci ukončil a dnes říká:

"Je důležité zabezpečit i hranice, protože přes ně přichází mnoho migrantů. To bylo jeho téma a všechno by se muselo nějak zastavit a on by mohl mít na mysli, že vybudujete pohraniční stráž," říká Kleinschmidt.

Soud s údajným Maršálkovým špionážním kruhem v Londýně

I po svém útěku je Marsalek podezříván z toho, že jednal v zájmu Ruska, pokud jde o zpravodajské služby. V únoru 2023 londýnská policie zatkla pět Bulharů, čímž podle vlastních prohlášení předcházela konkrétním plánům útoků a únosů. Podle britských úřadů byla skupina mezi srpnem 2020 a únorem 2023 pověřena Marsalekem průzkumem a sledováním cílů po celé Evropě.

Vyšetřovatelé mají údajně desítky tisíc interních chatových zpráv ze sítě. Při domovních prohlídkách byly nalezeny padělané dokumenty, sledovací technika a maskovací oblečení. Soud proti ní by měl začít na konci roku. Co Marsalek říká o všech obviněních ze špionáže, zůstává otevřené. Jeho právník na rozsáhlý seznam otázek neodpověděl. A tak místo Jana Marsalka na lavici obžalovaných pravděpodobně zůstane prázdné - chráněno ruskými tajnými službami. Jeho místo pobytu zůstává neznámé.

