Rozhovor Britských listů 646. Změny režimu v Rusku nastávají po válkách

26. 2. 2024

čas čtení 30 minut





Jan Čulík hovoří s rusistou Andrejem Rogačevským o situaci v Rusku po zavraždění Alexeje Navalného. (This interview is in English with Czech subtitles.)



Transkript rozhovoru v češtině i v angličtině je níže. An English transcription of this interview is below.



Jan Čulík: Dobrý den, vážení televizní diváci. Náhlá smrt Alexeje Navalného, možná jediného zbývajícího opozičního politika v Rusku. V dnešním Rozhovoru Britských listů máme pana profesora Andreje Rogačevského z dalekého severu v Norsku a, chtěli bychom se ho teda zeptat, je to odborník na ruskou problematiku, co si o tom všem myslí. Pan profesor Rogačevskij hovoří pěkně česky, ale chtěl by tady mluvit anglicky, tak co se dá dělat, budou tady titulky.





Pane profesore Roga č evský, co si myslíte o Navalném? A v ůbec, to je moje prvn í otázka.





Andrej Rogačevskij: Obávám se, že mu moc nefand ím. Samoz řejmě jsem sledoval jeho kari éru, proto že se tomu ned á vyhnout. Ale nevolil bych ho a ani bych nepodpo ř il mnoho jeho politik. Mám tendenci uva ž ovat o n ěm, pokud jde o pozitivn í stránku odkazu, který za sebou zanechal, jako o n ě kom, kdo d ělal občanskou žurnalistiku, kdy v íte, n ěkdo, kdo nemus í být nutn ě vyškolen jako novin á ř, někdo, kdo nemus í být nutn ě placen jako novin á ř, objev í místní problém, který mo žn á pot řebuje řešen í, ale v tisku se o n ěm moc nemluv í. A zvýrazní tento problém s velkým úsp ě chem a myslím, že to je to, v čem byl Navalnyj nejlepš í.





Jan Čulík: On objevil ten Putin ů v palác, ne? A to video m ělo nějak é miliony zhlédnutí a ud ě lal také dal š í v ěci. Ne? R ád bych se zeptal, on je toti ž často vn ímán jako nacionalistický politik a nap ř íklad, pokud vím, schválil anexi Krymu, ale n ěkteř í lidé ř íkali, že pr áv ě proto byl užitečn ý, tedy v uvozovkách u ž ite čn ý, proto že oslovil širš í spektrum ruské populace, a n ěkteř í jiní lidé také ř íkají, že v pozdějš ích letech modifikoval své názory a stal se liberáln ějš ím. Je to tak správn ě? Můžete vysvětlit, co bylo podle v ás na Navalného názorech špatně?





Andrej Rogačevskij: No, špatně nebo spr ávn ě - já nejsem soudce . Je to osobní vkus ka žd ého voli če, ale mohu ř íci, že jeho trajektorie byla trochu zvl á štn í, kdy ž se zamysl íme nad jeho kariérou jako budoucího politika, proto že zač ínal v liberáln ě demokratick é stran ě Jabloko a pak přešel k populismu a nacionalismu. A stal se kontroverzn í postavou.





Je pravda, že on s ám tvrdil, ž e jeho touha pohybovat se v nacionalistických kruzích, které mu trochu po šramotily pověst, se d á vysv ětlit jeho strategickou viz í, že v Rusku, kde je takov ých nacionalist ů poměrně dost, je opravdu nešlo ignorovat. Mus íte s nimi mluvit. Musíte je zapojit. Musíte je t řeba vzděl ávat. Musíte s nimi n ěco dělat. Opravdu je nemůžete ignorovat.





Ale nemysl ím si, že nacionalist é opravdu cht ěli mluvit s Navaln ým, tak že přestal chodit na ty rusk é pochody na p ředměst í Moskvy. To byla ka ždoročn í akce ruských nacionalist ů, řekněme před deseti nebo v íce lety. A co se tý če Krymu, tak pokud v ím, tak tu anexí moc neschválil, ale taky ř íkal, že Krym nen í sendvi č, kter ý by se dal p řesouvat sem a tam mezi zeměmi. Takže. Takže ano. Poměrně nejednoznačn ý postoj k této otázce, který rozhněval lidi na obou stran ách sporu, ty, kte ř í v ěř í, že Krym byl a měl zůstat ukrajinsk ý, i opa čn ý tábor.





Jan Čulík: Kdy ž ř íkáte, že kromě toho, že byl nacionalista, byl i populista, můžete uv ést n ějak é p ř íklady jeho populistických činů?





Andrej Rogačevskij: No, myslím si, že cel á činnost Navaln ého jako š éfa protikorup čn ího ú řadu je tak trochu populistick á, proto že to, co děl á, apeluje na základní instinkt závisti diváka, který není bohatý a nikdy bohatý nebude. Jestli je bohatství, které Navalnyj popisuje ve svých videích, pochybn ě nabyté, je tak n ějak č áste čně nepodstatn é, a to vyvolává sociální nap ě tí mezi t ř ídami, mezi r ůzn ými sociálními vrstvami spole čnosti, a to si mysl ím, že je populistick é, abych byl up ř ímný.





Jan Čulík: R ůzn í lidé, kte ř í vás poslouchají, si mohou myslet, že když kritizujete Navaln ého, jste p ř íznivcem Putina, co ž samozřejmě nejste. Můžete to vysvětlit?





Andrej Rogačevskij: No, ne ka žd ý kritik Putina by si m ěl zasloužit bezv ýhradnou podporu. Navalnyj je pro m ě kontroverzn í postava, ale musím zd ůraznit, že jeho smrt je šokuj ící. Nem ělo se to st át. Do v ězen í nepat řil. Takže je to trag édie, které se dalo a mo žn á i m ělo předej ít. Ale na druhou stranu je t řeba přiznat, že s ám Navalnyj se vrátil z N ěmecka do Ruska pot é, co se zotavil z pokusu o otravu. Kdy ž byl klinicky mrtv ý nebo na pokraji klinické smrti. Nikdo ho nenutil vrátit se do Ruska. Tak ž e si myslím, že jde o hrub ý politický p řehmat, za kter ý si bohu žel Navalnyj může s ám.





Jan Čulík: Oni to samoz řejmě různ í komentáto ři oslavuj í jako neuv ěřitelně hrdinsk ý čin. Že se vr átil, proto že prostě nechtěl b ýt bezvýznamným emigrantem nebo n ěco takov ého. Ale v podstat ě vy to tedy naz ýváte politickou chybou. Putin ho nikdy nejmenoval jménem, z ř ejm ě proto, že předpokl ádám, že to byla jedin á skute č n ě opozičn í postava, která je ště v Rusku existovala, takže je to konec jak ékoliv mo žnosti demokratizace Ruska?





Andrej Rogačevskij: T ěžko ř íct. Ur čitě to tak ale vypad á. Navalnyj byl pro m ě konfliktní postava, ale zárove ň přit áhl pod sv ůj prapor mnoho lid í. A samoz ř ejm ě jeho videa, jeho politick é vysílání m ělo mnoho milionů div ák ů. Jestli se tyto miliony div ák ů proměn í v miliony politických aktivist ů , to je pochybn é. Chci ř íct, že se mi zd á prost ě nepředstaviteln é, že by došlo k n ár ůstu, v ýraznému nár ůstu řekněme revolučn í protestní aktivity lidí, kte ř í by cht ěli ve jm énu Navalného smrti svrhnout sou č asnou vládu. Myslím, že je to nepravděpodobn é. Ale Navalnyj samoz řejmě udělal velk ý kus u žitečn é práce, odhalil zkorumpovanost sou časn é vlády a mo žn á hodn ě p řesvědčil lidi, že to nen í vláda pro n ě nebo v jejich z ájmu, že ta vl áda je tu do zna čn é míry minimáln ě na t é nejvy šš í úrovni, aby slou žila jen sv ým vlastním zájm ů m.





Kdy ž se pod íváte na ruské d ějiny, kdy došlo k v ýznamným zm ěn ám systému, a ť už to byl sovětsk ý systém nebo carský systém vlády, obvykle jsme p ř edtím m ě li válku, která takovýmto zásadním zm ěn ám p ředch ázela. Mohu jmenovat rusko-japonskou válku z roku 1904, která vedla k první ruské revoluci 20. století, takové té polozapomenuté revoluci z let 1905-1907, která trvala pom ě rn ě dlouho a nedos áhla svého cíle, tedy svr žen í cara v té dob ě. Ale alespoň vznikl prvn í ruský parlament, p ůvodn í ruská duma, a pozd ěji, samozřejmě s prvn í sv ětovou v álkou, vidíme, že došlo k revoluci a změně kapitalismu na socialismus, komunismus v roce 1917. Dalš í epizodou, kterou je t řeba připomenout, je možn á válka v Afghánistánu, která za čala na sklonku vl ády Sov ětsk ého svazu za Bre žněva a trvala deset let. A zřejmě přispěla ke změně kurzu a k perestrojce a nakonec k rozpadu Sovětsk ého svazu.





Jan Čulík: Tak že si mysl íte, že současn á ukrajinská válka by se nakonec také mohla stát katalyzátorem zm ěn?



Andrej Rogačevskij: To si myslím, ale jenom to tady extrapoluju a je to jenom snaha ud ě lat trochu statistickou analýzu v této otázce. Nemyslím si, ž e by takovým katalyzátorem mohla být smrt Navalného.





Jan Čulík: No, v tuto chvíli to vypadá, že každ ý, kdo vyjád ř í n ějak ý kritický názor na Putina, je v podstat ě v nebezpeč í, že? Protože většina těch lid í byla te ď už zabita. Takže to je tot ální atmosféra beztrestnosti. A co si myslíte, že si mysl í oby čejn í Rusové? Oni asi necht ě jí stra šně moc vyjadřovat sv é názory, ale ta propaganda, samoz řejmě, jede, Solovjev je sledov án v televizi. Jaká je podle vás situace v zemi?





Četl jsem o tom nov ém filmu Mistr a Markétka, Bulgakov, který je velmi kritický ke stalinismu, údajn ě . Nevid ě l jsem ho, vy jste ho vid ě l? Ano. A byl neuv ěřitelně úsp ěšn ý. Tak že když se lid é hrnou do kina na tento film, znamená to, že podpora Putinova režimu je poměrně vratk á? Nebo co to znamená? Jaká je situace?





Andrej Rogačevskij: To nikdo po ř ádn ě nev í a samoz řejmě je opravdu těžk é v ěřit průzkumům veřejn ého mín ěn í, které se v Rusku v sou časn é dob ě prov ád ěj í, proto že pokud v ím z nep ř ímých d ůkazů a z toho, co jsem slyšel od sociologů, kteř í se takovými pr ůzkumy zab ývají, tak mnoho lidí prost ě odm ítá mluvit. Sociologové mají z řejmě probl ém sehnat pot řebn ý po čet respondentů, aby takov é pr ůzkumy měly smysl.





Ano, v takových chvílích samoz ř ejm ě pom áhá odkazovat se na beletrii, film, divadlo a tak dále jako na ur čit ý indikátor ur čit ých nálad ve spole čnosti. Ale i ty jsou neprůkazn é. Konkrétn ě u Mistra a Mark étky se dá ř íct, že se na ten film lid é hrnou, proto že je to už třet í pokus o zfilmování této kultovní knihy, kterou v šichni znaj í skrz naskrz. Jsou prost ě zvědav í. Podle mého názoru ten film není š patný pokus. Je pravd ěpodobně lepš í ne ž předchoz í dva pokusy o zfilmování -





Jan Čulík: Byly i ty dva p ředchoz í pokusy o zfilmování úsp ěšn é v kinech?







Andrej Rogačevskij: No, film Jurije Kary, co ž byl prvn í pokus, m ěl probl émy s producenty. Nebyl uveden do kin, kdy ž byl hotov ý, do kin se dostal a ž po letech. Takže nev ím. T ěžko soudit. Produkt sv é doby . D ruhý pokus byl minisérie pro televizi s r ůzn ými pochybnými rozhodnutími. Tenhle je pokusem zkomprimovat román do jednoho sezení a také proto vnucuje škrty, různě ten př íb ěh měn í. Ale myslím, že stoj í za to se na n ěj pod ívat.





Zajímavá kontroverze na n ěm je, že pot é, co ten film šel do kin, vyšlo najevo, že režis ér filmu, který je vlastn ě Američan, nebo rusk ý židovsk ý Ameri čan, kter ý te ď žije ve St átech, pokud vím, no ka ždop ádn ě ne v Rusku, v angličtině, na sv ém Facebooku zcela otev ř en ě odsoudil plnohodnotnou invazi Ruska na Ukrajinu. Mimochodem, dnes je druh é výro č í této smutné události. V š ichni o ček ávali, že ten film bude určitě zak ázaný, kdy ž se o tomhle dozv ě d ěli, takže si mysl ím, že to byl dalš í faktor, pro č někteř í lidé sp ěchali do kin, aby ten film viděli co nejdř íve, ne ž bude pozdě.





Jan Čulík: Jo, ale je zajímavé, že, mysl ím, že ten režis ér po ř ád opakuje, že všichni lid é, kte ř í se podílejí na invazi na Ukrajinu, jsou zlo činci a měli by b ýt v podstat ě postaveni před soud, ten režis ér filmu, on to po ř ád ř íká, ale co to tedy znamená, že i když se to o něm v í, ten film dál b ěž í? Vím, že rušt í producenti se sna ž í ř íkat: "On s tím filmem nemá nic spole č ného u ž od roku 2021" nebo tak n ě jak. Tak pro č mysl íte? Co to znamená, že film nebyl stažen, že se st ále promítá?





Andrej Rogačevskij: Stát do jeho rozpo čtu nalil přes miliardu rublů a je třeba je z ískat zp ět, než se to zak á že.





Jan Čulík: Opravdu? Jsou v Rusku finan č ní d ůvody tak důležit é? Myslím tím, ž e kdyby financovali n ěco, co v podstatě sprostě mluv í o Putinovi, co ž tohle sv ým zp ůsobem skoro je, tak by to ještě nechali, aby se ty pen íze vrátily?





Andrej Rogačevskij: Je to alegorie. M ůž ete si z toho vy č íst, co chcete. Pokud máte pocit, že je to obžaloba Putinova režimu, ano, můžete to tak ř íct. Ale neexistuje ž ádný pádný d ůkaz. U soudu by to neobst álo. Ale miliarda rubl ů za film, to je v Rusku obrovsk á č ástka, tak že odepsat ji jako ztr átu, kdy ž je film eminentně koukateln ý , m yslím, ž e by to bylo v jistém smyslu st ř ílení do vlastní nohy. Ano, s Navalným to ale nemá nic spole čn ého.







Jan Čulík: Ne, samoz řejmě že ne. Ale souvis í to s mými otázkami ohledn ě celkov é atmosféry, která te ď v Rusku panuje, a s t ím, co se m ůže st át. Proto že kdokoli, předpokl ádám, kdo to sleduje v Česk é republice, tak si m ůže ř íct, opravdu nám oni vyhro ž ují? Zaujal m ě zaj ímavý komentá ř v Guardianu od někoho, kdo je možn á trochu idealista, který tvrdí, že Putin na NATO neza úto č í, proto že dobře v í, že rusk á armáda na to nemá a byla by to pro n ě strašn á katastrofa. Souhlasíte s tím?





Andrej Rogačevskij: Ano, v tuto chvíli to vypadá, že kdo se dostal do aliance NATO, je zat ím p řed rusk ými plány v bezpe č í.





Jan Čulík: A závěrem, jestli se vás mohu zeptat, d ělal jste v ýzkum nezávislé ruské hudby. Vyjad řuje protirežimn í názory a je to dovoleno? Jaká je ta hudba a co vypovídá o situaci ve spole č nosti?





Andrej Rogačevskij: Myslíte po únoru 2022?





Jan Čulík: Ano.





Andrej Rogačevskij: V ále čn é nebo protivále čn é písn ě, mají v Rusku velký význam . Ale zále ž í na ž ánru. Č áste čně podle toho, kdo podporuje stranu Kremlu a kdo ne, a č áste čně tak é zále ž í na tom, kde se ti hudebníci pohybují, proto že mezi rappery, např íklad, asi v ětšina rappersk é komunity vystoupila proti válce a mnoho z nich emigrovalo. A mezi rockery je tak, zhruba řečeno, dvě třetiny proti v álce., jedna t ř etina je pro válku, a zase mnoho z nich opustilo zemi a ti, co z ů stali, tak jim opakovan ě ruš í koncerty.





A n ěkteř í z nich mají zdravotní problémy, jako Jurij Ševčuk, frontman DDT, pr ý m ěl infarkt a a je hlasit ým protivále čn ým mluv č ím. Mnoho jeho posledních písní je protivále čn ých. A tak dále.





Stát z ř ejm ě opravdu nedok á že zvl ádnout podporu hudebník ů po programov é stránce. Objevilo se tam n ěkolik interpretů, kteř í se mohou s ur čit ým talentem pokusit dosáhnout slávy protivále čn ých hudebník ů nebo se jí sna ž í čelit vlastn ími vystoupeními. Ale z nich by se jako hlavní postava dal jmenovat opravdu jen Šaman. Velmi m álo ostatních.





Jan Čulík: To byla ta píse ň, kter á se hrála Navalnému, kdy ž se r áno probudil v tom v ězen í, ne?





Andrej Rogačevskij: Jedna z jeho písní, myslím, že ze Šamanov ých písní. Ano. Nejen Navalnému. Myslím, že je to prostě…





Jan Čulík: Hrají je ve v ěznic ích.





Andrej Rogačevskij: Ano, ano. Pro v š echny odsouzené.





Jan Čulík: Pane profesore Rogačevskij. Velmi zaj ímavé. Moc vám d ěkuji.





Vá žen í televizní diváci, tak tady to máte. Pohled odborníka na situaci v Rusku v souvislosti se šokuj ícím úmrtím Alexeje Navalného. D ěkujeme v ám za pozornost. Nashledanou.





Andrej Rogačevskij: Nashledanou.





An English transcription:







Jan Čulík: Hello and welcome. The sudden death of Alexei Navalny, perhaps the only remaining opposition politician in Russia. We have Professor Andrei Rogatchevsky in today's Britské listy interview, from the far north in Norway, and we'd like to ask him, he's an expert on Russian issues, what he thinks of all this. Professor Rogatchevsky speaks good Czech, but he would like to speak English here, so what can we do, there will be subtitles.







Professor Rogachevsky, what do you think of Navalny? And anyway, that is my first question.







Andrei Rogatchevsky: I'm not a big fan, I'm afraid. I've been following his career, of course, because it's unavoidable. But I wouldn't vote for him and II wouldn't support many of his policies. I tend to think of him. In terms of the positive side of the legacy that he's left behind him as citizen journalism when you know, someone not necessarily trained as a journalist, someone not necessarily paid as a journalist, discovers a local issue perhaps that needs a solution, but isn't really talked about much in the press. And champions this issue with a great deal of success and I think this is what Navalny was best at.





Jan Čulík: Well, he discovered that palace of Putin‘s hasn't he? And that video has had some millions of views and and other stuff. No? Can I ask, I mean, he is often seen as a nationalistic politician and he, for instance, as far as I'm aware, approved the annexation of Crimea, but some people were saying that this is why he was useful, because in inverted commas useful because he spoke to a wider range of the Russian population and some other people are saying also that he modified his views and became more liberal in later years. Is that correct? Can you explain what you think was wrong in Navalny‘s views?





Andrei Rogatchevsky: Well, wrong or right - I'm not really a judge. It's a personal taste for every voter, but I can say that his trajectory was a little bit strange when we think of his career as a would be politician because he started out in a Liberal Democratic party called Yabloko and then moved on towards populism and nationalism.





And became a controversial figure. It's true that he claims that his desire to move around in nationalist circles that tarnished his reputation a little bit can be explained by his strategic vision that in Russia, where there are quite a few of such nationalists, you couldn't really ignore them. You have to speak to them. You have to engage them. You have to maybe educate them. You have to do something with them. You cannot really ignore them. But I don't think nationalists really wanted to talk to Navalny so he stopped going to those Russian marches in the outskirts of Moscow. That was an annual event for Russian nationalists, let's say 10 or more years ago.





And as far as Crimea is concerned as far as I understand, it didn't really approve of the annexation, but he also said that Crimea is not a sandwich to be moved back and forth between countries. So. So yeah,. A fairly ambiguous stance on the issue, which made unhappy people on both sides of the argument, those who believe that Crimea was and should remain Ukrainian and the opposite camp.





Jan Čulík: When you saying that he was populist apart from being a nationalist, can you give any examples of his populist actions?







Andrei Rogatchevsky: Well, I think the whole activity of Navalny as the Anti Corruption Bureau chief, as it were, is a bit populist because what it does, it appeals to the base instinct of envy of a a viewer who isn't rich and will never be rich. Whether the riches that Navalny describes in his videos are ill gotten is sort of partly immaterial because it raises the social tensions between classes, between various social strata of society, and I think this is populistic to be honest.



Jan Čulík: Various people listening to you might think that if you're critical of Navalny, you are a supporter of Putin, which you obviously are not. Can you explain?

Various people listening to you might think that if you're critical of Navalny, you are a supporter of Putin, which you obviously are not. Can you explain?





Andrei Rogatchevsky: Well, not every critic of Putin should deserve unqualified support. Navalny to me is a controversial figure, but I have to stress, his death is shocking. It shouldn't have happened. He didn't belong to gaol. So it's a tragedy that could, and perhaps should have been avoided. But on the other hand, it has to be admitted that Navalny himself returned to Russia from Germany after recovery from an attempt to poison him. When he was clinically dead or on the brink of clinical death anyway No one forced him. So I think it's a gross political miscalculation for for which unfortunately Navalny was himself to blame.





Jan Čulík: They of course, various commentators are hailing this as an incredible act of heroism. Going back because he just didn't want to be an irrelevant emigre or something like that. But basically, you would call it a political miscalculation. Putin never want never mentioned his name, apparently, because I suppose this was the only.... was it? the only really opposition figure still existing in Russia, so is this the end of any possibility of democratisation of Russia?





Andrei Rogatchevsky: Hard to say. It looks like it certainly. Navalny was a divisive figure to me, but he also attracted many others under his banner, as it were. And of course, his videos, his political broadcasts they had many millions of viewers.





Whether these millions of viewers would translate into millions of doers, it's doubtful now. I mean It just seems inconceivable that there would be an upsurge, significant upsurge of people‘s shall we say, revolutionary protest activity to unseat the current government in the name of Navalny's demise. I think it's unlikely.





But Navalny, of course, did a great amount of useful work to expose the corruption of the current government and to perhaps convince people further that it's not the government for them or on their behalf that the government is there to a large degree at least at the highest level, to serve their own interests.





If you look at Russian history, when was It last time that significant changes have been made to the system, whatever it was, the Soviet system or the Czarist system of government, and we usually have a war, preceding such momentous changes. I can name the Russian-Japanese War of 1904 that led to the first Russian Revolution of the 20th century, the kind of semi-forgotten revolution of 1905-1907 that lasted quite long and didn't achieve its goal of dethroning the tsar at that point. But at least the first Russian parliament was formed, the the original Russian Duma, and then later on, of course, with the First World War, we see a revolution happening and a change of capitalism to socialism, communism in 1917. The next episode to remember is perhaps the Afghanistan war that started in late Soviet Union under Brezhnev and lasted for 10 years. And obviously it was a contributing factor to the change of tack and perestroika and ultimately the dissolution of the Soviet Union.





Jan Čulík: So you think that the current Ukrainian war could also eventually become a catalyst of change?





Andrei Rogatchevsky: That's what I think and I, and I'm only extrapolating here and it's just to try and do a bit of a statistical analysis on the issue, but I don't think that Navalny‘s death this would be such a catalyst.





Jan Čulík: Well, it looks as though at the moment, any anybody who expresses any critical view of Putin is basically in danger, isn't he? Because most of these people have now been killed. So that is a total atmosphere of impunity. And what do you think ordinary Russians are thinking? They're probably not wanting to express their views terribly much, but the propaganda, of course. I mean Soloviev is followed on television. What is in your view the situation in the country?





I'm reading this thing about, this new film of Master and Margarita, Bulgakov, which is very critical of Stalinism, allegedly I haven't seen it and you've seen it? Yeah. And it has been incredibly successful. So since people are flocking to go to see this film, does that mean that the support of the Putin regime is relatively shaky? Or what does it mean? What is the situation?





Andrei Rogatchevsky: No one really knows, and it's of course really hard to believe the opinion polls that are being conducted in Russia at the moment because as far as I know from circumstantial evidence and from what I hear from sociologists that are involved in such polling that many people simply refuse to speak. Sociologists apparently are having a hard time getting the required number of interviewees to make such polling meaningful.





Yeah, in such times of course it helps to refer to fiction, film, theatre and so on as a kind of indicator of certain moods in the society. But they are inconclusive too. In particular with Master Margarita, we can say that people flock in to watch that film, because it's a third attempto to make a film of this cult book that everyone knows inside out. They're just curious. It's not a bad attempt, in my view. It's probably better than the previous two attempts to film it -





Jan Čulík: Were those previous two attempts to film it also successful in cinemas?





Andrei Rogatchevsky: Well, Yuri Kara‘s film, which was the earliest attempt, had problems with the producers. It wasn't released when it got ready, had been released years and years afterwards. So I don't know. It's ihard to judge. A product of its time, the second attempt was a mini series for television with various questionable decisions. This one is an attempt to compress the novel into one sitting and also therefore imposes cuts, changes the story in every which way. But I think it's worth watching. The interesting controversy about it is that after the release of the. It transpired that the film director, who's actually American, or Russian Jewish American, who lives in the States right now, as far as I know, well anyway, not in Russia, in English, in his Facebookm quite openly, he denounced the full scale invasion of Russia into Ukraine two years ago. Today, by the way, is the 2nd anniversary of this sad event and everyone was expecting the film to be shut when it came to light, so II think there was an additional factor why some people rushed to the cinemas to watch it as soon as possible before it's too late.







Jan Čulík: Yeah, but it's interesting that, I mean, he keeps going on, he keeps actually repeating that all the people who are involved in the invasion of Ukraine are criminals and should be basically put on trial, this film director, he keeps saying it, but what does it mean then that even though this is well known about him? I mean, I know that the Russian producers have been trying to say „He hasn't had anything to do with that film since since 2021“ or something like that. So why do you think? What does it mean that the film hasn't been pulled, that it is still screening?





Andrei Rogatchevsky: The state has poured over a billion rubles into its budget and it has to be recovered before it's shut.





Jan Čulík: Do you think so? Are financial reasons so important in Russia? I mean, if they finance something which basically foul mouth Putin, which in a way this almost does, they would still allow it to to recoup the money?





Andrei Rogatchevsky: Well, I mean, it's an allegory. You can read anything you like into it. If you feel it's an indictment against Putin's regime, yeah, you can say so. But there is no hard evidence it wouldn't stand in court. But a billion rubles for a film. It's an enormous sum of money in Russia, so to write it off as a loss when the film is eminently watchable. I think would be shooting yourself in the foot in a sense. Yeah, there's nothing to do with Navalny, though.





Jan Čulík: No, of course not. But it's to do with my questions about the overall atmosphere in Russia now and what might happen. I mean, because anybody, I suppose, watching this in the Czech Republic might think, are they actually threatening us? I was interested to read an interesting comment in the Guardian by somebody who's maybe slightly idealistic who's arguing that the Putin will not attack NATO because they know fine well that the Russian army isn't up to it and it would be a terrible disaster for them. Do you agree?





Andrei Rogatchevsky: Yeah, it looks at the moment that who's got himself into the NATO alliance is safe for the time being from Russia's designs.





Jan Čulík: Finally, if I may ask you, you have been doing some research into independent Russian music. Does it express anti regime views and is it allowed to? How is it and what does it say about situation in society?





Andrei Rogatchevsky: You mean after February 2022?





Jan Čulík: Yes.





Andrei Rogatchevsky: The war songs or anti war songs, shall we say, in Russia, is a major feature. But it depends on the genre. Partly, who supports the Kremlin side and who isn't and partly it also depends on where these musicians are, because among the. Rappers, for example, probably the majority of the rapping community came out against the war, and many of them emigrated. And among rockers is like, roughly speaking, 2/3 against the war. 1/3 is for the war, and again, many of those left the country and those who stayed, they have their concerts cancelled repeatedly.





And some of them have health issues like Yuri Shevchuk , the DDT frontman is said to have had a heart attack and and he is vocal anti-war spokesman. Many of his latest songs are anti war. And so on. Apparently the state cannot really master musician support on the programming side. There have been a few performers there who can, with some talent, try to achieve the. fame of of the anti war supporters or trying to counter it with their own performances. But out of those, only really Shaman could be named as head figure. Very little else.





Jan Čulík: That was the song, wasn't it that was played to Navalny when he woke up in the morning in that prison, wasn't it?







Andrei Rogatchevsky: One of his songs, I believe of Shaman songs. Yeah. Not only to Navalny. I think it it's just- One of his songs, I believe of Shaman songs. Yeah. Not only to Navalny. I think it it's just-





Jan Čulík: They play it in prisons.







Andrei Rogatchevsky: Yeah, yeah, yeah. For for all the convicts. Yeah, yeah, yeah. For for all the convicts.





Jan Čulík: Professor Rogatchevsky. Very interesting. Thank you very much. Professor Rogatchevsky. Very interesting. Thank you very much.

So there you have it. An expert's view of the situation in Russia in the wake of the shocking death of Alexei Navalny. Thank you for your attention. Goodbye. Andrei Rogatchevsky: Goodbye.









