Od dezinformací k válce ve vesmíru: Německo simulovalo scénář možného útoku na NATO

4. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Německá vláda ve své zprávě Bundestagu o "analýze rizik civilní ochrany" popsala jeden z pravděpodobných scénářů možného konfliktu mezi nejmenovaným agresorem a NATO, a to na základě zkušeností z totální války Ruska proti Ukrajině. Německá vláda ve své zprávě Bundestagu o "analýze rizik civilní ochrany" popsala jeden z pravděpodobných scénářů možného konfliktu mezi nejmenovaným agresorem a NATO, a to na základě zkušeností z totální války Ruska proti Ukrajině.

Text zprávy má Evropská pravda k dispozici.

Jak dokument uvádí, válka Ruska proti Ukrajině potvrdila, že moderní vojenské operace kombinují klasické a nekonvenční operace, přičemž ty druhé zahrnují kybernetické útoky, dezinformační kampaně a sabotáže.

"Útok agresora, hybridní a/nebo s využitím celého arzenálu moderních ozbrojených sil ve všech dimenzích (pozemních, vzdušných/vesmírných, námořních, kybernetických a informačních) na území NATO... je tedy přijatelným scénářem," uvádí se ve zprávě.

Dále autoři nastiňují jeden ze scénářů takového útoku, přičemž zdůrazňují, že se jedná pouze o jeden z možných, a aniž by upřesnili, jaký vývoj událostí předpovídají ostatní. Tento scénář rozděluje konflikt do čtyř fází.

První fáze trvá s různou intenzitou několik let a zahrnuje hybridní vliv agresora: Špionáž, kybernetické útoky, sabotáže a útoky na životně důležitá a obranně kritická zařízení a kritickou infrastrukturu. Klíčovým rysem této fáze je, že hybridní vliv probíhá v utajení a není možné jej okamžitě spojit s agresorem.

Fáze II trvá několik měsíců a zahrnuje rozmístění agresorských jednotek na východních hranicích NATO – a rozmístění sil NATO k odstrašení v reakci na to. Hybridní vliv pokračuje, ale stává se intenzivnějším a jeho skrývání je stále menší.

Fáze III, která trvá nejméně jeden rok, zahrnuje otevřenou vojenskou agresi proti území NATO – selektivní útoky konvenčními i nekonvenčními prostředky, včetně cílů na území Německa, a také možné přerušení provozu družic ve vesmíru.

Nakonec, během fáze IV, jednotky agresora prorazí obranné linie NATO na německé území. Očekává se také totální ozbrojená konfrontace ve vesmíru. Scénář předpokládá, že tato fáze skončí "dohodou o příměří nejdříve za několik měsíců".

Německá vláda ve své zprávě navrhuje vzít tento scénář jako základ pro vytvoření konceptu civilní ochrany a příslušné agentury mohou na jeho základě dále modelovat "dílčí scénáře" pro efektivnější obranu.

Již dříve bylo oznámeno, že Bundeswehr poprvé od konce studené války vyvíjí nový komplexní operační obranný plán, který zohledňuje poučení z totální ruské agrese proti Ukrajině. Německý obranný plán je klasifikován jako přísně tajný, má stovky stran a očekává se, že bude hotov do konce března.

Řada evropských zemí NATO již v posledních týdnech varovala před rizikem ruské agrese v blízké budoucnosti. Například německý ministr obrany Boris Pistorius v lednu řekl, že aliance by se měla připravit na ruský útok na zemi NATO do 5-8 let.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

