Moskva plánuje vyrobit 2,7 milionu dělostřeleckých granátů, tvrdí ukrajinská rozvědka

1. 3. 2024

čas čtení 2 minuty

V Rusku bylo zřízeno centrum, které má nahradit zahraniční komponenty, zejména elektroniku, prvky ruské výroby, které jsou méně kvalitní, ale umožňují výrobu zbraní. V Rusku bylo zřízeno centrum, které má nahradit zahraniční komponenty, zejména elektroniku, prvky ruské výroby, které jsou méně kvalitní, ale umožňují výrobu zbraní.

Rusové se snaží zvýšit množství i kvalitu zbraní, které vyčerpávají, poté, co získali starou munici z Běloruska a Severní Koreje, ale podle nedávného rozhovoru s ukrajinskou rozvědkou je brzdí západní sankce a ničí je západní systémy protivzdušné obrany.

Rusko letos plánuje vyrobit 2,7 milionu kusů munice. Podle ukrajinské rozvědky Rusko v loňském roce vyrobilo 2 miliony nábojů ráže 122 mm a 152 mm.

"Jsou to plány. Uvidíme, zda budou realizovány. To ale vyžaduje především modernizaci výroby, vyřazení z provozu nebo vytvoření nových linek," uvedl v rozhovoru pro agenturu Interfax Ukrajina generálmajor Vadym Skibickyj, zástupce Hlavního zpravodajského ředitelství Ukrajiny (HUR MOU).

V únoru Kreml plánoval odpálit 130 střel tříd Iskander, Kalibr, X-101, X-32 a Kinžal, ale svého cíle nedosáhl.

Skibickyj řekl, že západní sankce by se měly zaměřit na obráběcí stroje a materiály používané k výrobě elektronických čipů a mikroobvodů.

Rusko nyní zřídilo centrum, které má nahradit zahraniční komponenty, zejména elektroniku, podřadnými součástkami ruské výroby.

"Jsou horší co do kvality, nejsou tak dokonalé, ale umožňují výrobu zbraní," řekl Skibickyj.

Podle HUR už ruská armáda odvezla veškerou munici z Běloruska, takže "odtamtud není co brát".

Kreml již obdržel od Severní Koreje 1,5 milionu granátů ráže 122 mm a 152 mm.

"Je to 70-80 let stará munice, polovina z ní nefunguje," řekl Skibickyj.

"To opět dokazuje, že Rusko postrádá vlastní výrobní kapacity pro rychlé a silné zvýšení výroby raket. Pokud by to neudělala, proč by se ptala Severní Koreje," řekl.

"Kreml se velmi obává, že na Ukrajinu přijde silná západní technika, takže agresor si dal za úkol zničit naše letectvo i infrastrukturu."

"Kromě toho se Rusové nyní snaží používat technologičtější a účinnější zbraně, protože účinnost našeho systému protivzdušné obrany proti takovým raketám je velmi vysoká..." řekl Skibickyj.

"Ale nepřítel chápe, že je obtížné sestřelit balistické rakety, a k tomu potřebujeme špičkové západní zbraně, jako je Patriot, a jsme zde závislí na dodávkách našich partnerů."

Zdroj v angličtině: ZDE

0