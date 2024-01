Orbán a Fico ohlašují novou éru maďarsko-slovenských vztahů

19. 1. 2024 / Albín Sybera

čas čtení 12 minut



Viktor Orbán prohlásil, že slovensko-maďarské vztahy, které byly často rozkolísané, jsou nyní vynikající



Oficiální návštěva slovenského premiéra Roberta Fica v Budapešti, kde se 16. ledna setkal se svým maďarským protějškem Viktorem Orbánem, ukázala, že maďarský autoritář možná skutečně našel nového spojence, který nahradí nedávnou ztrátu Polska po volební porážce vlády PiS, píše Albín Sybera na serveru Intellinews. Oficiální návštěva slovenského premiéra Roberta Fica v Budapešti, kde se 16. ledna setkal se svým maďarským protějškem Viktorem Orbánem, ukázala, že maďarský autoritář možná skutečně našel nového spojence, který nahradí nedávnou ztrátu Polska po volební porážce vlády PiS,





Orbán prohlásil, že slovensko-maďarské vztahy, které byly často na hraně, nebyly nikdy lepší než teď, zatímco Fico na své teprve druhé oficiální zahraniční cestě od svého zářijového volebního vítězství slíbil, že jeho vláda nikdy nepodpoří žádné návrhy na odebrání hlasovacích práv v Evropské unii Maďarsku, které "bojuje za svou suverenitu a zájmy".



To by znamenalo, že současné pokusy některých politiků Evropského parlamentu prosadit, aby Evropská rada použila postup podle článku 7 kvůli porušování hodnot EU ze strany Maďarska, zůstanou bez odezvy, neboť k tomu je zapotřebí jednomyslnost. Kdysi izolované Maďarsko může nyní počítat se slovenským vetem, i když o něj možná přišlo v Polsku po změně vlády, k níž došlo minulý měsíc po tamních říjnových parlamentních volbách.



Tisková konference obou premiérů také potvrdila, že mají stejný pohled na migraci, na válku na Ukrajině, na otázku "suverenity" v hlasovacích pravidlech EU a spolupráci zemí Visegrádské skupiny (V4) ve střední Evropě, kterou se Orbán v minulosti snažil využít k prosazování své politiky uvnitř EU.



Evropští lídři si nyní budou klást otázku, zda nová osa Budapešť-Bratislava umožní Orbánovi i nadále tak obstrukčně vystupovat v diskusích v EU, zejména pokud jde o válku na Ukrajině, kde maďarský premiér vystupuje jako nejbližší spojenec ruského diktátora Vladimira Putina v EU. Na rozdíl od bývalé vlády PiS, ale stejně jako Orbán, je Fico také skeptický k účinnosti sankcí vůči Rusku a vyzývá k míru již nyní a jeho nová vláda, rovněž jako Orbánova, odmítá dary obranného vybavení Kyjevu.



Maďarský premiér na summitu Evropské rady minulý měsíc zablokoval plánovaný čtyřletý balíček pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur. EU se pokusí znovu získat souhlas s balíčkem, který vyžaduje jednomyslnost, na příštím summitu 1. února.



Maďarská média si již nyní slibují od sbližování obou lídrů velké věci. Provládní anglicky psaný deník Hungary Today nedávno napsal, že "Maďarsko a Slovensko jsou připraveny vstoupit do nejlepší kapitoly spolupráce mezi oběma zeměmi v nadcházejících letech".



Nepravděpodobní kamarádi



Fico a Orbán jsou nepravděpodobní kamarádi, už jen proto, že pocházejí z opačných stran politického spektra. Fico se prohlašuje za socialistu (ačkoli jeho strana Smer byla kvůli koalici s krajně pravicovou stranou SNS a postoji k válce na Ukrajině vyloučena z evropského uskupení PES), zatímco Orbán se považuje za vůdce evropské radikální pravice.



Slovensko a Maďarsko mají také problematické vztahy, které pramení z nadvlády Budapešti nad "Horními Uhrami" po dobu 1 000 let až do roku 1918 a z častých pokusů Budapešti od té doby vystupovat ve prospěch půl milionu etnických Maďarů na Slovensku, kteří žijí převážně na severní straně Dunaje.



Slovenská národní identita byla podle slov politologa Tima Haughtona "dominantní osou soutěže", na níž založil svou dominanci ve slovenské politice po rozdělení Československa v roce 1993 Vladimír Mečiar, první premiér země. V devadesátých letech se slovenským veřejným prostorem nesly nacionalistické výkřiky jako "na Slovensku mluvte slovensky" nebo "Maďary pošlete za Dunaj".



"V devadesátých letech bylo nemyslitelné, aby slovenský přední nacionalista jako [Andrej] Danko z SNS podporoval maďarské politiky," řekl Zsolt Gal, slovensko-maďarský docent na Univerzitě Komenského v Bratislavě.



Maďarská otázka ve slovenské politice však od té doby není tak vyhrocená a Fico se svými populistickými názory a autoritářskými metodami stále více přibližuje Orbánovi. Slovenský vůdce, který se od roku 2010 stal otevřeným obdivovatelem Orbánova úspěchu při udržování moci, převzal jeho metody, a to jak v kampani na témata, jako jsou tvrdší opatření proti migraci, tak ve způsobu, jakým od voleb rychle postupoval při upevňování své moci výměnou klíčových úředníků a útokem na liberální média a nevládní organizace.



Navzdory údajným ideologickým rozdílům se nyní politické názory obou lídrů příliš neliší, oba zdůrazňují nacionalismus doma a "suverenitu" v zahraničí, resp. svobodu vyrabovaných demokracií bez zásahů ze strany EU.



Proto když Ficův Smer loni v říjnu vytvořil koalici se svou odštěpeneckou stranou, středolevicovým Hlasem a krajně pravicovou SNS, označil Danko tuto koalici za spojení levicových a krajně pravicových stran "sjednocených křesťanskou nacionalistickou politikou".



Dankova slova zopakoval i maďarský ministr zahraničních věcí Peter Szijjarto, který při listopadové návštěvě Bratislavy Ficův kabinet přivítal a označil jej za "vlasteneckou vládu v sousední zemi, která se hlásí k národním zájmům a provádí suverénní politiku".



Rostoucí sbližování



O sbližování Orbánovy strany Fidesz a Ficova Smeru svědčí i častá setkání představitelů stran na vysoké úrovni. Po budapešťské schůzce Orbán na tiskové konferenci uvedl, že od roku 2012 se s Ficem setkal 33krát. "Možná je to evropský rekord," řekl.



Slovenský akademik pobývající v Maďarsku, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl: "Jsem přesvědčen, že Smer a Fidesz dlouhodobě spolupracují přinejmenším na úrovni inspirace".



Tento akademik dodává, že je docela dobře možné, že na poslední politické kampaně Smeru a Fideszu dohlíželi "totožní lidé", a poukazuje na "pozoruhodnou podobnost" obou kampaní, která "ve slovenských podmínkách často vyznívala až komicky".



Gal také tvrdí, že ke konci volební kampaně "na Slovensku působili lidé z Fideszu, kteří pomáhali Smeru" s jeho kampaní.



Podle investigativního zpravodajského webu VSquare pomáhal Smeru hlavní stratég Orbánovy kampaně Árpád Habony a také jeho hlavní politický think-tank/poradenská firma Századvég.



Maďarská média ovládaná stranou Fidesz podle Gála také zjevně podporovala Smer ve volební kampani, což straně pomohlo získat podporu mezi etnickými Maďary, kteří je často čtou nebo sledují.



"Maďarské státní mediální impérium dokázalo obrátit slovenské maďarské voliče" a "vypadá to, že Fico sbíral voliče i od Aliance", říká Gal. Tato etnická maďarská strana následně skončila pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu.



"Bylo naprosto jasné", že na stát napojená maďarská média se během kampaně přiklonila na stranu Fica, řekl Adam Kolozsi, zkušený novinář z nezávislého maďarského listu !!444!!!.



Maďarsko možná pomohlo Smeru i tím, že před volbami propustilo 2 000 pašeráků lidí a záměrně zmírnilo svůj jinak tvrdý postoj k tomu, co označuje za "nelegální migraci". Příliv uprchlíků z Maďarska prudce vzrostl během vrcholící slovenské volební kampaně, což podpořilo propagandu Smeru.



"Není pochyb o tom, že Fico měl prospěch z toho, že se na slovensko-maďarském pohraničí najednou objevilo tolik uprchlíků," podotýká Gal a dodává, že "nemusela existovat žádná formální dohoda" mezi Ficem a Orbánem.



Poté, co z konečných výsledků vyplynulo, že Smer bude moci sestavit vládu, deník Magyar Nemzet, který sám sebe označuje za "konzervativní noviny blízké současné maďarské vládě vedené Viktorem Orbánem", napsal, že Ficův nastupující kabinet "nastaví Slovensku přímý kurz a překalibruje poměr sil v rámci Visegrádské čtyřky způsobem, který je pro nás dobrý".



Spolupráce



Do budoucna se Maďarsko a Slovensko mohou pokusit podpořit infrastrukturní projekty v maďarsko-slovenském pohraničí, jehož velkou část odděluje řeka Dunaj.



Po nedávném setkání s novým slovenským ministrem pro místní rozvoj Richardem Rašim napsal Szijjarto na Facebooku: "Dohodli jsme se, že budeme pokračovat v rozvoji přeshraniční infrastruktury, vzhledem k tomu, že přeshraniční mosty a silnice vybudované v posledních letech velmi pomohly obcím podél hranice."



V zahraniční politice se obě země mohou také pokusit o reaktivaci uskupení V4, které tvoří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko a které kvůli Orbánově izolaci kvůli válce na Ukrajině skomírá. Fico v Budapešti slíbil, že bude vyvíjet tlak na Česko, aby svolalo schůzku V4.



"V4 a spolupráce v rámci V4 byly záměrně znefunkčněny," prohlásil Fico po setkání s Orbánem.



Postoj dalších dvou členů V4 to však může učinit sporným.



Český premiér Petr Fiala, který v současnosti rotující V4 předsedá, nedávno uvedl, že nevidí smysl v pořádání tradičního setkání V4 před summitem EU 1. února. Nový polský premiér Donald Tusk se rovněž vyjádřil skepticky k roli V4 a očekává se, že upřednostní přímé bilaterální vazby s Německem a dalšími velkými hráči.



Slovensko rovněž podpoří Maďarsko v odporu proti změnám hlasovacích pravidel EU.



Podle Fica by mohlo dojít k "diktátu velkých [zemí] vůči malým", pokud se EU dohodne na omezení otázek, v nichž mohou státy využít práva veta.



Blokování Ukrajiny



V otázce Ukrajiny jsou si názory Fica a Orbána blízké. Po původním slibu, že "už ani kulku pro Ukrajinu", dal Fico jasně najevo, že nebude bránit komerční vojenské pomoci Ukrajině, ale on a další představitelé Smeru pokračovali v šíření negativních komentářů o Ukrajině, do značné míry v souladu s kremelskou a orbánovskou propagandou, ve zjevné snaze ještě více odradit slovenskou veřejnost od podpory Ukrajiny.



To je patrné zejména na Ficových neustálých popisech Ukrajiny jako "zkorumpované země", a to navzdory řadě skandálů kolem jeho vlastní strany, jak ukazují nedávné protesty ve slovenských městech.



Stále však není jasné, jak pevným spojencem bude Fico pro Orbána, pokud jde o blokování politiky EU vůči Ukrajině. Na summitu Evropské rady minulý měsíc zůstal Orbán osamocen v otázce odporu proti pomoci Ukrajině a v otázce zahájení přístupových jednání, protože Slovensko podpořilo návrhy EU.



Na budapešťském zasedání Fico zřejmě změnil taktiku a prohlásil, že podpoří Orbánovy návrhy, aby byl balíček pomoci Ukrajině oddělen od rozpočtu EU. "Slovenská vláda podpoří návrhy, které již předložil nebo předloží maďarský premiér," řekl.



To může naznačovat, že Slovensko podpoří snahu Maďarska dát členským státům možnost pravidelně zpochybňovat čtyřletý program pomoci.



Přesto je nepravděpodobné, že by Fico navzdory své agresivní rétorice uplatnil slovenské veto ve věci Ukrajiny. Konsolidace jeho vlády zůstává jeho prioritou číslo jedna, a pokud do ní EU nebude zasahovat, bude pravděpodobně připraven souhlasit s politikou bloku vůči Ukrajině. Pokud by však EU začala zasahovat a zpochybňovat právní stát na Slovensku, jako se to stalo v Polsku a Maďarsku, pak by Orbána podpořil.





"Očekávám, že Fico vymění neblokování a nevetování politiky EU vůči Ukrajině, podobně jako Orbán, za to, že bude mít doma klid a bude si dělat, co chce, pokud to nebude příliš křičet v zahraničí," říká slovenský akademik v Maďarsku.





Zdroj v angličtině ZDE



1