"Sněhové vločky"? Ani omylem

18. 1. 2024 / Jiří Hlavenka

Neskutečně mě štve, jak zde neustále cirkuluje názor, že dnešní mladí jsou nějak změkčilí, nic nevydrží, pořád se hroutí, za pořádnou práci nevezmou a tak dále. Protože nositeli těchto názorů je bez výjimky starší generace, cítím tam spíš podprahový komplex lidí, kteří jsou poněkud ztraceni v dnešním složitém světě a potřebují si trochu pokňourat, zvýšit si chabnoucí sebevědomí prohlášeními, jací byli ONI chlapáci, kravku podojili, koňa okovali, a dnešní mládež trochu pomistrovat: vážení, kazeň a pořádek to je to hlavní a to musí byť, a škoda facky, která padne vedle, a vojna dělá z chlapců chlapy.

