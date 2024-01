TZ: Pochod v solidaritě s Palestinou, sobota od 14 hodin na náměstí Míru v Praze

Neustále se zhoršující humanitární katastrofa, do které Gazu uvrhl izraelský akt kolektivní msty, má za následek hlad a šíření infekcí, podvýživu těhotných a kojících žen, nedostatek léků a pitné vody. Většina nemocnic v Gaze byla vybombardována, zraněným a nemocným chybí přístup k základní zdravotní péči, dětem a dospělým jsou denně amputovány končetiny bez anestezie. Přes pětadvacet tisíc dětí přišlo o rodiče, tisíce lidí leží pohřbeno v sutinách. Bylo zavražděno již více než osmdesát žurnalistů, na sto padesát pracovníků OSN, několik stovek zdravotníků.

Jak uvádí prohlášení iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě k prezidentově návštěvě Izraele, z probíhající katastrofy nelze vinit stále dokola Hamás, nýbrž odpovědnost nese ten, kdo tuto katastrofu bezprostředně vyvolal a kdo v ní pokračuje, tedy Izrael.

„Izrael si zvolil cestu kolektivního trestu, cestu masivní destrukce a hromadného a cíleného zabíjení palestinských civilistů. Izrael ji plánuje, Izrael ji vykonává a je to Izrael – a nikdo jiný –, kdo je za svůj postup v Gaze odpovědný. Již nyní se Izrael zodpovídá z válečných zločinů a z podezření z páchání genocidy před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu (ICJ). Soudním dvorem, který my plně podporujeme a do něhož vkládáme důvěru, že pečlivě zváží, jaké principy Izrael porušuje.“

Demonstrace, která chce vyjádřit rovněž solidaritu s pronásledovanými a umlčovanými aktivisty za lidská práva Palestinců napříč západním světem a v Izraeli samotném, bude pokračovat pochodem přes Václavské náměstí, kde budou od 15:00 hodin proneseny další projevy, a od 16:00 hodin bude ukončena shromážděním na náměstí Republiky.

S projevy vystoupí mimo jiné Anna Šabatová, Vít Strobach, Jan Kavan, Filip Outrata a zástupci pořádajících iniciativ. Ti také přečtou prohlášení k prezidentově návštěvě Izraele, zdravici pošle Šádí Shanaáh.

událost zde: https://ism-czech.org/2024/01/17/pozvanka-pochod-solidarity-s-palestinou-v-sobotu-20-ledna-2024-ve-1400-namesti-miru-praha/