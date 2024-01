Ron DeSantis se vzdal kandidatury na amerického prezidenta

22. 1. 2024

Fundamentalistický floridský guvernér, který byl v jednu chvíli považován za budoucnost strany, ukončil svou kampaň za republikánskou kandidaturu





Ron DeSantis, ultrapravicový guvernér Floridy, ukončil svou kampaň za republikánskou prezidentskou nominaci a podpořil Donalda Trumpa.



"Je mi jasné, že většina republikánských voličů v primárkách chce dát Donaldu Trumpovi další šanci," uvedl v prohlášení zveřejněném na Twitteru. "Má mou podporu, protože se nemůžeme vrátit ke staré republikánské gardě z minulých let, k přebalené formě starého, znovu ohřívaného korporativismu, kterou představuje Nikki Haleyová."

DeSantisovo odstoupení ve dnech před primárkami v New Hampshire následuje po neuspokojivém výsledku v Iowě, kde skončil na druhém místě, ale s velkým odstupem za Donaldem Trumpem. V New Hampshire jeho podpora daleko zaostala za bývalou guvernérkou Jižní Karolíny Haleyovou i za Trumpem.



Ještě na jaře 2023 byl bývalý námořnický právník a pravicový kongresman všeobecně považován za republikána, který má největší šanci zabránit tomu, aby se Trump stal potřetí ve volbách kandidátem, z velké části díky tomu, že se snaží nabízet tvrdou trumpovskou politiku bez doprovodných emocionálních dramat.



V listopadu 2022 DeSantis překonal demokrata Charlieho Crista a získal druhé funkční období v Tallahassee. Ve svém vítězném projevu se rozplýval: "Přijali jsme svobodu. Udržovali jsme právo a pořádek. Chránili jsme práva rodičů. Vážíme si našich daňových poplatníků a odmítáme liberální ideologii "probuzení"."



S odkazem na Winstona Churchilla, téměř mýtickou postavu americké pravice, pokračoval: "Bojujeme proti liberalismu v zákonodárném sboru. Bojujeme proti liberalismu ve školách, bojujeme proti liberalismu v korporacích. Nikdy se nevzdáme liberalismu . Florida je místo, kam liberalismus chodí umírat."



Dostalo se mu nadšeného přijetí, příznivci s výhledem na rok 2024 skandovali "další dva roky" a New York Post ho označil za "budoucnost", protože se objevily spekulace, že Rupert Murdoch se konečně chystá Trumpa přestat podporovat



Ale navzdory impozantnímu fundraisingu, zdánlivě silné struktuře kampaně, silným průzkumům veřejného mínění a vycházející republikánské hvězdě v osobě jeho manželky Casey DeSantisové se po dlouhém náběhu k oficiálnímu vyhlášení kampaně od začátku dařilo jen málo.



DeSantisův tvrdě pravicový program narazil na potíže, když se rozhodl postavit proti společnosti Disney, dominantnímu zaměstnavateli na Floridě, kvůli jejímu nesouhlasu s jeho politikou "neříkej gay" týkající se problematiky LGBTQ+ ve školách. Toto téma, které vyvolalo řadu narativů, skandálů a žalob kvůli zákazu knih ve školních knihovnách, nadále provázelo jeho kampaň.



V květnu se zahájení jeho kampaně, sezení na Twitteru s Elonem Muskem, zvrhlo ve frašku, protože platforma se zasekávala.



V následujících měsících působil guvernér během své předvolební kampaně strnule a rozpačitě. Pro kampaň zaměřenou na sociální média a influencery nemohla být výsledná řada zesměšňujících memů a vláken původně vůbec v plánu.







Pak došlo k letnímu fiasku kvůli bizarním videím z kampaně, která byla zveřejněna na sociálních sítích a obsahovala krajně pravicové, nacistické, homoerotické a pravděpodobně i bělošsky suprematistické materiály. Následoval vyhazov, ale image kampaně dostala další velkou ránu, objevily se zprávy o problémech se sháněním finančních prostředků.

DeSantis po ukončení své kandidatury opět sdílel Churchillův citát. "Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: počítá se odvaha pokračovat," napsal na Twitteru.



Došlo ke skandálu kvůli pokusu o změnu výuky dějepisu na státních školách, týkající se otroctví v minulosti Floridy. Objevily se pokusy trollovat demokraty v otázce imigrace, včetně posílání nelegálních migrantů autobusy nebo letadly do států ovládaných demokraty. I tato politika skončila u soudu.Jak se zvětšoval odstup od Trumpa v průzkumech a jak se bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová neustále posouvala k popularitě, DeSantis hledal způsoby, jak se bránit.V listopadu se odhodlal k nečekanému kroku a začal debatovat s jiným demokratem než s Joem Bidenem. Souboj s kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem, který pořádala televize Fox News, se ukázal jako pouhá vedlejší show. DeSantis se oháněl mapou, která podle něj ukazovala šíření "lidských výkalů" v ulicích San Franciska, a uspěl jen v tom, že přiživil další memy o "mapě výkalů".DeSantis a Haleyová byli s blížícím se prvním hlasováním ochotnější útočit na Trumpa, i když stále v rukavičkách, dokonce i Trumpova lež o ukradených volbách v roce 2020 se ukázala jako těžko jednoduše vyvratitelná. V Iowě získal DeSantis klíčové nominace od guvernérky Kim Reynoldsové a evangelikálských vůdců. Kromě Trumpa, dominantní síly v poli, se však v průzkumech posunula nahoru pouze Haleyová, přičemž DeSantis se zasekl a odrážel spekulace o tom, zda nemá v botách zvyšující podpatky.