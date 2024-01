Japonsko se snaží přivést mrtvý měsíční modul zpět k životu

24. 1. 2024

čas čtení 2 minuty

Japonský přistávací modul Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) musel být vypnut pouhé tři hodiny po přistání na měsíčním povrchu minulý týden, píše Victor Tangermann. Japonský přistávací modul Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) musel být vypnut pouhé tři hodiny po přistání na měsíčním povrchu minulý týden,

Přistávací modul, který technicky vzato dokázal udělat z Japonska pátou zemi, která přistála s kosmickou lodí na povrchu Měsíce, přistání úplně nevydržel. Týmy z Japonské agentury pro výzkum letectví a kosmonautiky (Japan Aerospace Exploration Agency) se několik hodin snažily přimět kosmickou loď, aby nabíjela baterie pomocí solárních panelů.

Ukázalo se, že problém je v tom, že panely směřovaly na západ a pryč od Slunce.

I když to může znít, jako že osud malé kosmické lodi je zpečetěn, JAXA se ještě nehodlá vzdát. Stále existuje šance, že SLIM může být aktivován, což mu potenciálně vdechne nový život.

"Pokud sluneční světlo v budoucnu zasáhne Měsíc ze západu, věříme, že existuje možnost výroby energie, a v současné době se připravujeme na obnovu," napsala JAXA v novém prohlášení.

Ke dnu

Zpočátku se zdálo, že mise proběhne podle plánu, kdy sonda provedla kontrolovaný sestup na povrch Měsíce posetý krátery. Následovalo několik hodin rádiového ticha z JAXA, což vyvolalo spekulace o osudu přistávacího modulu.

V zákulisí musely týmy jednat rychle, protože kapacita baterií se rychle snižovala.

"Baterie byla odpojena podle našich postupů se zbývajícími 12 procenty energie, abychom se vyhnuli situaci, kdy by byl ztížen restart (přistávacího modulu)," uvádí se v posledním prohlášení.

Vědci nyní zkoumají data, která se SLIMu podařilo shromáždit před tím, než se ho podařilo zhasnout.

"Byli jsme schopni dokončit přenos technických a obrazových dat získaných během sestupu a na měsíčním povrchu před vypnutím napájení," uvedla JAXA. "Ulevilo se nám a začínáme být nadšení poté, co jsme potvrdili, že bylo získáno mnoho dat."

Je to záblesk naděje – s možností, že by Slunce nabíjelo solární panely sondy, vědci touží po tom, aby se SLIM vrátil do akce.

A i kdyby se tak nestalo, stále je to značný výkon, který stojí za oslavu, zejména s ohledem na všechny neúspěšné pokusy o přistání, které mu předcházely.

"Pozice po přistání neodpovídá plánu, ale možná budeme schopni přinést spoustu výsledků a jsme rádi, že přistání proběhlo úspěšně," uvádí se v prohlášení JAXA.

Zdroj v angličtině: ZDE

0