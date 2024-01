Americké listy: Oklahoma chce zakázat občanům posílat své erotické fotografie

Tento rozsáhlý návrh zákona by za trestný čin označil pouhé prohlížení "obscénních materiálů". Omezil by také distribuci a výrobu "nezákonného porna" - přičemž vymáhání by bylo možné jak prostřednictvím trestního stíhání, tak prostřednictvím soukromých žalob - a pózování pro nezákonné porno, jeho vystavování nebo zveřejňování by bylo považováno za přestupek. A samozřejmě by tyto pojmy definoval tak, aby zahrnovaly obrovskou škálu sexuálně zjevných aktivit pro dospělé (daleko nad rámec toho, co by mnoho lidí považovalo za pornografii).

Jak píše autorka Elizabeth Nolan Brownová, "je to součást vlny konzervativních plánů zaměřených na velmi širokou definici porna," - ať je první dodatek (americké ústavy, zaručující svobodu projevu) zatra. Ta definice ohrožuje nejen tvrdou pornografii, ale všechny druhy erotického projevu. Ať už se tento konkrétní návrh zákona někam dostane, nebo ne, představuje oživení morální paniky z porna (častější na pravici, ale vyskytuje se i v progresivnějších oblastech) a s tím spojené pokusy o jeho omezení. Někdy mají tyto pokusy podobu nátlakových kampaní na finanční instituce, které obchodují se sexuálními pracovníky nebo pornografickými společnostmi. Někdy jde o žaloby proti pornografickým webovým stránkám nebo jiným platformám, kde se porno sdílí. Mnoho z nich se v poslední době zaměřuje na požadavek ověřování věku u pornografických stránek. A někdy, jako v případě tohoto oklahomského zákona, se pokoušejí drasticky rozšířit, co je považováno za nezákonnou obscénnost nebo pornografii."

Mohlo by to vést k žalobám a obviněním proti účinkujícím v živých vystoupeních se sexuálně explicitními výstupy, včetně striptérek, tanečnic a burleskních tanečnic.

Navrhovaný zákon by podle časopisu neopravňoval pouze k žalobám nebo obviněním proti pornoprodukčním společnostem a webovým stránkám, jako je Pornhub. Mohl by také postihnout modelky pro dospělé, jednotlivé účinkující v pornografických videích, a dokonce i někoho, kdo prostě poslal někomu, kdo není jeho manželským partnerem, sexuálně otevřenou fotografii. (V návrhu zákona se uvádí, že jeho cílem není "zabránit manželům, aby si navzájem posílali snímky sexuální povahy").

Veškeré "nezákonné porno" by bylo zakázáno vyrábět nebo šířit, pokud by nebylo považováno za "závažné literární, umělecké, vzdělávací, politické nebo vědecké účely nebo hodnoty".

Kdyby šlo jen o zákaz toho, čemu se říká "tvrdá pornografie", bylo by to stále špatné. Ale nejde jen o "tvrdou pornografii". Definice nezákonné pornografie je dostatečně široká, aby zahrnovala všechny partnerské nebo sólové pornografické fotografie a videa (i ty krotší), případně i erotické kresby, striptýz, burlesku, drag, zobrazení dominance a další.

Mohlo by to také vést k žalobám nebo obviněním proti celé řadě distribučních platforem. Jistě, subjekty jako Xvideos a OnlyFans by mohly být shledány odpovědnými - nebo přinejmenším testovány u soudu - pokud by nadále umožňovaly přístup lidem v Oklahomě. Stejně tak by ale mohla být obviněna jakákoli platforma sociálních médií, videoaplikace, streamovací služba atd., pokud by nezabránila šíření obsahu pro dospělé.





To by platformy motivovalo k tomu, aby buď zcela zablokovaly uživatele z Oklahomy, nebo - zejména pokud by tento příklad následovalo více států - začaly přísně moderovat i vzdáleně dospělý obsah.





Podobně jako texaský "zákon o odměnách za potraty" by byl tento zákon částečně vymáhán soukromými žalobami. "Každá osoba, kromě úředníka nebo zaměstnance státního nebo místního vládního subjektu v tomto státě", by mohla podat občanskoprávní žalobu proti komukoli, o kom se domnívá, že vyrobil nebo distribuoval nezákonné porno, vědomě napomáhal jeho výrobě nebo distribuci nebo má v úmyslu tak činit.





Ti, kdo budou shledáni vinnými, by mohli být povinni uhradit zákonné odškodnění ve výši 10 000 USD za každý snímek nebo vyobrazení, plus "soudní příkaz dostatečný k tomu, aby zabránil žalovanému v porušování tohoto oddílu", a soudní náklady a náklady na právní zastoupení žalované osoby. (Přitom ten, kdo by se proti takové žalobě úspěšně bránil, by nemohl vymáhat soudní náklady a odměnu advokáta po osobě, která žalobu podala, což by nezanechalo žádné nevýhody při podávání dlouhých žalob a spoustu nákladů i pro subjekty nebo osoby, které by byly nakonec zproštěny viny).