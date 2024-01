Izrael navrhuje dvouměsíční přestávku v bojích v Gaze výměnou za propuštění všech rukojmích

24. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

Izrael předložil Hamásu prostřednictvím katarských a egyptských prostředníků návrh, který zahrnuje až dvouměsíční přestávku v bojích jako součást vícefázové dohody, která by zahrnovala propuštění všech zbývajících rukojmích zadržovaných v Gaze, uvedli dva izraelští představitelé. Izrael předložil Hamásu prostřednictvím katarských a egyptských prostředníků návrh, který zahrnuje až dvouměsíční přestávku v bojích jako součást vícefázové dohody, která by zahrnovala propuštění všech zbývajících rukojmích zadržovaných v Gaze, uvedli dva izraelští představitelé.

I když návrh neobsahuje dohodu o ukončení války, je to nejdelší období příměří, které Izrael nabídl Hamásu od začátku války,

V Gaze je stále zadržováno více než 130 rukojmích. Izraelští představitelé tvrdí, že několik desítek rukojmích zemřelo buď 7. října, nebo v následujících týdnech.

Poradce prezidenta Bidena Brett McGurk v neděli odcestoval do Egypta a poté bude pokračovat do Kataru na rozhovory zaměřené na dosažení pokroku v jednáních o zajištění propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem.

Katarští a egyptští vyjednavači se již několik týdnů snaží překlenout propasti mezi oběma stranami, aby dosáhli pokroku směrem k dohodě.

Američtí představitelé řekli Axiosu, že dosažení takové dohody by mohlo být jedinou cestou, která by mohla vést k příměří v Gaze.

Dva izraelští představitelé uvedli, že izraelský válečný kabinet před deseti dny schválil parametry nového návrhu dohody o rukojmích, které se liší od minulých aspektů dohod odmítnutých Hamásem a jsou více orientované na budoucnost než předchozí izraelské návrhy.

Izraelští představitelé uvedli, že čekají na odpověď Hamásu, ale zdůraznili, že jsou opatrně optimističtí, pokud jde o schopnost dosáhnout pokroku v nadcházejících dnech.

Podle návrhu by dohoda zahrnovala propuštění všech zbývajících rukojmích, kteří jsou naživu, a návrat těl mrtvých rukojmích v několika fázích. V první fázi by byli propuštěny ženy, muži starší 60 let a rukojmí, kteří jsou v kritickém zdravotním stavu.

Další fáze by zahrnovaly propuštění vojaček, mužů mladších 60 let, kteří nejsou vojáky, izraelských vojáků a předání těl rukojmích.

Úředníci uvedli, že Izrael navrhl, aby celková doba pauzy pro dokončení propuštění všech rukojmích v různých fázích dosáhla až dvou měsíců.

Podle navrhované dohody by se Izrael a Hamás předem dohodly na tom, kolik palestinských vězňů bude propuštěno za každého izraelského rukojmího v každé kategorii, a poté by proběhla separátní jednání o jménech těchto vězňů, uvedli činitelé.

Izraelští představitelé uvedli, že návrh zahrnuje přesun izraelských obranných sil tak, aby některé z nich byly přesunuty z hlavních populačních center v enklávě, a umožnění postupného návratu palestinských civilistů do města Gaza a severního pásma Gazy, jak by se dohoda realizovala.

Izraelští představitelé uvedli, že návrh jasně ukazuje, že Izrael nebude souhlasit s ukončením války a nebude souhlasit s propuštěním všech 6 000 palestinských vězňů z izraelských věznic.

Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby v pondělí novinářům řekl, že prezident Biden podporuje pauzu v bojích, která by umožnila propuštění rukojmích a vstup další humanitární pomoci do Gazy.

Izraelští představitelé uvedli, že jsou připraveni propustit značný počet palestinských vězňů, pokud Hamás nabídku odsouhlasí.

Připouštějí, že pokud bude dohoda realizována, operace IDF v Gaze budou po dvouměsíční přestávce v bojích výrazně menší co do rozsahu a intenzity.

Zdroj v angličtině: ZDE

0