Krize na Blízkém východě: Guterres: Odmítání dvojstátního řešení je nepřijatelné

24. 1. 2024

čas čtení 4 minuty

V radě řekl, že humanitární situace v palestinské enklávě je "děsivá" a že "obyvatelům Gazy hrozí nejen smrt nebo zranění v důsledku neustálého bombardování, ale také rostoucí riziko nákazy infekčními nemocemi, jako je žloutenka typu A, úplavice, cholera". Guterres znovu vyzval k okamžitému humanitárnímu příměří.





- Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý prohlásil, že Spojené státy jsou proti jakékoli trvalé změně území Gazy, ale ponechávají si otevřené dveře pro případnou podporu jakýchkoli "přechodných opatření" k vyřešení konfliktu s Izraelem. "Pokud je třeba přechodných ujednání, která by to umožnila, je to jedna věc. Ale pokud jde o trvalý status Gazy do budoucna, vyjádřili jsme se jasně, nadále máme jasno v tom, že nebudeme zasahovat do jejího území," řekl Blinken novinářům v nigerijské Abuji.

a apeloval na lepší přístup humanitární pomoci do celého pásma Gazy. "Celé obyvatelstvo Gazy je vystaveno ničení v rozsahu a rychlosti, které nemají v nedávné historii obdoby," řekl Guterres v Radě bezpečnosti OSN. "Nic nemůže ospravedlnit kolektivní trestání palestinského lidu."