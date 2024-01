Mezitím v Absurdistánu 239. Sága tzv. politických vězňů v Polsku

25. 1. 2024 / Tomasz Oryński

Možná jste ve zprávách zahlédli titulky typu "Nová vláda zatkla polské zákonodárce" a říkali jste si, co to má znamenat. Pokusím se vám celou kauzu chronologicky vysvětlit, ale připravte se na to, že budete zmateni, protože věc je opravdu složitá. Pokud se nemůžete obtěžovat číst to celé, uvedu vám jednoduché shrnutí:



Už to nejsou zákonodárci, protože byli odsouzeni k trestu odnětí svobody za trestné činy, které spáchali v roce 2007. Vláda PiS se je dlouhá léta snažila chránit, ale s obnovením právního státu v Polsku konečně stanuli před spravedlností. Prezident Duda je právě znovu omilostnil, jen aby je mohl využít k další destabilizaci politického života v Polsku.



A nyní plná verze:



1. Michał Wąsik a Mariusz Kamiński vedli Ústřední protikorupční úřad v době, kdy byla PiS u moci, tedy v letech 2005 a 2007. Protože Kaczyński měl problém se svým koaličním partnerem Andrzejem Lepperem, dostali za úkol hodit na něj korupční skandál. Neuspěli, protože jejich plán byl odhalen. To vše vedlo k rozpadu koalice a PiS byla odstavena od moci poté, co musela vyhlásit předčasné volby.



2. Wąsik a Kamiński byli obviněni z překročení pravomocí a zneužití svého postavení, za což byli v roce 2015 odsouzeni k trestu odnětí svobody. Andrzej Duda jim udělil prezidentskou milost (více zde).



3. Prezidentská milost byla zpochybněna právními experty (a také každým člověkem s trochou zdravého rozumu), protože byli odsouzeni pouze soudem první instance a odvolali se, takže v té době ještě neobdrželi pravomocný rozsudek. A protože člověk je nevinný až do prokázání viny pravomocným rozsudkem, nemohli být omilostněni, protože nevinného omilostnit nelze. Andrzej Duda argumentoval tím, že "chce zbavit justici břemene zabývat se tímto případem", ale faktem je, že to není v prezidentských pravomocích, protože by to znamenalo, že se snaží překročit hranice dělby moci a převzít řízení soudního procesu. Ale Kaczyński chtěl, aby převzali kontrolu nad našimi speciálními službami, takže mu to bylo jedno, a nařídil Dudovi - který je jeho loutkou -, aby v tom pokračoval.







4. Justice se rozhodla, že se přece jen bude dál zatěžovat, a poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že prezidentská milost je neplatná , pokračovala v soudním řízení znovu. Nedávno byli Wąsik a Kamiński soudem druhé instance uznáni vinnými a odsouzeni každý ke dvěma letům vězení. Rozsudek je tentokrát pravomocný. S tím však PiS nesouhlasí. A tady se věci komplikují, takže si zapněte bezpečnostní pásy, protože to bude divoká jízda:





5. Kamiński a Wąsik byli zvoleni jako poslanci do nového parlamentu, takže jelikož jsou nyní odsouzenými zločinci, předseda parlamentu Szymon Hołownia jejich mandáty zrušil (šlo jen o formalitu a měli by je nahradit kandidáti PiS z obvodu, který získal další největší počet hlasů). Hołownia uznal, že mají právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat, ale požádal je, aby projevili trochu slušnosti a neúčastnili se parlamentních jednání, protože věc je celkem jasná.6. Druhý den přichází Kamiński do parlamentu, aplaudují mu jeho straničtí kolegové a ukazuje znak vítězství a poté vulgární gesto směrem k vládní koalici:7. Nyní se celá záležitost opravdu komplikuje, ale už dříve ji dobře vysvětlil Piotr Pacewicz z Oko.press: Kamiński a Wąsik podávají odvolání, čímž se vyhýbají řádným procedurám (měli by ho podat předsedovi parlamentu, ale místo toho doručují papíry komoře Nejvyššího soudu, kterou vytvořila PiS a kterou Nejvyšší soud, Evropský soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva označily za nezákonnou - tedy v podstatě nezákonnému soudu).Druhý den poté předseda Hołownia doručí kompletní papíry soudu, ale protože předsedou Vrchního soudu je další soudce nezákonně jmenovaný PiS, pošle osobního posla, aby zajistil, že papíry budou uloženy na správném oddělení obsazeném zákonně jmenovanými soudci, ale část papírů unesou nezákonní soudci jmenovaní PiS, kteří "rozhodnou", že zbavení Wąsika mandátu předsedou Hołowniou bylo nezákonné, a vrátí papíry Hołowniovi, který je pošle zpět správné komoře soudu.Existence předchozího "rozhodnutí" však znamená, že tato komora nyní musí nejprve rozhodnout, zda lze druhou komoru považovat za zákonný soud, či nikoliv, neboť nemůže rozhodovat znovu ve stejné věci.8. Celý tento právní zápas u Nejvyššího soudu zabere nějaký čas, což staví předsedu Hołowniu do svízelné situace, neboť se musí rozhodnout, zda Wąsikovi a Kamenskému umožní další účast na práci parlamentu, či nikoliv, což by mohlo vést k tomu, že některá jeho rozhodnutí budou v budoucnu napadena, zatímco strana PiS si již připravuje půdu pro to, aby z Wąsika a Kamińského udělala mučedníky a označila je za "politické vězně, které chce Donald Tusk zavřít, protože bojovali proti korupci". Hołownia se rozhoduje odložit zasedání parlamentu o několik dní v naději, že se situace vyřeší.9. 8. ledna soud vydává na Wąsika a Kamińského zatykač (což je ironie, protože tuto změnu zavedla strana PiS: předtím se osobě, která si má odpykat trest odnětí svobody, posílalo předvolání s datem, časem a místem nástupu trestu a teprve při nedostavení se vydával zatykač). PiS tvrdí, že to bylo nezákonné, a soudce za PiS zahájil disciplinární řízení proti svým kolegům , kteří tento příkaz vydali. Proč by měl být takový příkaz nezákonný? Podle PiS soud vydal zatykač, aniž by měl k dispozici kompletní dokumentaci, protože ta je stále u Nejvyššího soudu. To není pravda: papíry u Nejvyššího soudu se týkají záležitosti jejich odvolání z parlamentu a zatykač vychází z pravomocného rozsudku, který již konstatoval jejich vinu, takže soud se nemusí případem znovu zabývat, ale pouze orazítkovat příkaz pro policii: jsou odsouzeni, takže jdou do vězení, jděte a zatkněte je! Je to opět pouhá formalita.10. Vzhledem k tomu, že PiS plánuje na 11. ledna velkou manifestaci před parlamentem a oba zločinci oznámili, že tam budou, vznikla obava, že pokus o jejich zatčení by mohl vyvolat nepokoje a situaci podobnou té z 6. ledna v americkém Kapitolu, proto se předseda Hołownia rozhodl odložit zasedání parlamentu o několik dní. 11. Mezitím se Kamiński a Wąsik nechali pozvat do prezidentského paláce, kde byli přítomni slavnostnímu složení přísahy nových prezidentských poradců. Nebyl důvod, aby tam byli, ale prezident chtěl, aby jim tam vyjádřil svou podporu a znovu zdůraznil, že věří, že jeho milost byla platná a oni jsou stále poslanci. Vyšli ven na krátkou tiskovou konferenci, ale z jejich vystupování bylo zřejmé, že už si nejsou tak jistí sami sebou:12. A správně, když prezident odcházel z paláce na schůzku se Světlanou Tichanovskou (skutečnou vítězkou prezidentských voleb v Bělorusku, která zůstává v exilu), do paláce vstoupila policie a Kamińského s Wąsikem zatkla. 13. Kamiński a Wąsik skončili ve vazbě na místní policejní stanici, poté byli převezeni do dvou samostatných věznic. PiS před těmito místy pořádala pravidelná shromáždění. Televizní stanice Pro-PiS navštívila policejní stanici, aby se zeptala na "unesené poslance" , což se stane běžícím narativem. Prezident Andrzej Duda je však odmítl omilostnit s tím, že nezákonná milost z roku 2015 stále platí , a na tomto základě požadoval jejich propuštění.14. Nová vláda poukazuje na to, že neexistuje žádný důvod k jejich propuštění, pokud jim milost - tentokrát zákonnou - neudělí prezident Duda. Kamiński a Wąsik oznámili, že budou držet hladovku. 15. Manželky Kamińského a Wąsika se setkaly s prezidentem a objížděly média podporující PiS, v nichž vyprávěly příběhy, jak věznění jejich manželů ovlivnilo jejich životy. Začalo to být trochu směšné, jako když si manželka Kamińského stěžovala, že je u nich doma zima, protože jí manžel nikdy neukázal, jak se používá termostat . Manželky také n avštívily Sejm , kde se snažily zaujmout místo svých manželů.16. Propagandistická kampaň se točí na plné obrátky. Poslanci a zaměstnanci europarlamentu jsou spamováni e-maily od strany PiS o "zatčených zákonodárcích". Pravicoví propagandisté s vazbami na Rusko - od Jacka Posobiece po Bruggy Group - alarmují údajným zničením demokracie v Polsku. Polští biskupové se také snaží zasáhnout a vyzývají novou vládu k propuštění vězňů z humanitárních důvodů. Podle médií PiS ztratil Mariusz Kamiński 10 % své tělesné váhy a musel být převezen na jednotku intenzivní péče v místní nemocnic i, avšak po vyšetření lékaři neshledali důvod k tomu, aby si ho tam ponechali, a byl poslán zpět do věznice, kde se mu dostalo dostatečné péče (jak kdosi upozornil, nemocnice ve věznici, kam byl umístěn, se specializuje na řešení závislostí, včetně drogové a alkoholové, což pomohlo přiživit některé fámy, že Kamiński je alkoholik závislý na kokainu).17. Prezident Duda se po nějaké době, co si hrál na Hamleta, rozhodl zločince přece jen znovu omilostnit, tentokrát však nevyužil své prezidentské výsady, ale vydal se jinou cestou, která zahrnuje zdlouhavou proceduru zahrnující i vyžádání stanoviska generálního prokurátora. Přesto požadoval, aby byli Wąsik a Kamiński okamžitě propuštěni, což nová vláda ignorovala.18. Generální prokurátor na tento postup přistoupil a vypracoval velmi podrobnou zprávu, v níž nedoporučuje propuštění Kamińského a Wąsika s poukazem na to, že odsouzení stále trvají na své nevině, nejeví známky lítosti a je velmi pravděpodobné, že budou nadále narušovat právní řád v Polsku. Andrzej Duda tuto zprávu zcela ignoroval a ihned poté, co ji formálně obdržel, nařídil jejich propuštění a oznámil, že jim nejen uděluje milost, ale také zahlazuje jejich tresty a trestní rejstříky (což podle právníků nemůže udělat). Nová vláda vězně propouští téměř okamžitě. Mariusz Kamiński se zřejmě zázračně uzdravil, protože nejenže se zdá být v dobré kondici a duchu, ale nezdá se ani, že by byl nějak zvlášť vyhladovělý nebo týraný.* * *Tím to ovšem pravděpodobně nekončí. Prezident Duda možná spolkl svou hrdost a znovu jim udělil milost, ale udělal to jen proto, aby PiS mohla dále narušovat politický život v Polsku. Nepochybuji, že se PiS pokusí své "hrdiny" přivést do parlamentu a trvat na tom, že jsou stále poslanci (nejsou, v okamžiku odsouzení jim automaticky zanikl mandát), jen aby vzbudili nějakou demonstraci síly a vyprovokovali předsedu Hołowniu k tomu, aby nařídil parlamentní stráži jejich odstranění silou - opravdu nutně potřebují nějaké dramatické záběry, protože skutečnost, že Kamiński a Wąsik byli zatčeni uvnitř prezidentského paláce bez přítomnosti televizních štábů, jim skutečně zhatila plány vykreslit je jako pronásledované hrdiny.Narativ PiS zůstane nezměněn: Kamiński a Wąsik jsou skuteční hledači spravedlnosti, které Donald Tusk potrestal za jejich hrdinský boj proti korupci. Když však z tohoto divadla vyždímají vše, co se dá, je velmi pravděpodobné, že je nasadí do nadcházejících voleb do europarlamentu, aby se mohli schovat za poslaneckou imunitu - neboť v souvislosti s jejich zneužíváním moci a trestnou činností během posledního vládnutí PiS čeká několik kauz - stačí zmínit nezákonné zacházení s uprchlíky na běloruských hranicích, skandál s používáním softwaru Pegasus ke špehování politických oponentů nebo nedávný případ odhalený jejich bývalým agentem a politickým spojencem Tomaszem Kamińským, který usiluje o status korunního svědka a již je zatracuje - v nedávném televizním rozhovoru je obvinil , že odměňovali své podřízené plně hrazenými výlety do nevěstince ve Vídni - což bude zjevný případ zpronevěry.Případ Kamińského a Wąsika je jen předehrou k tomu, co můžeme očekávat v příštích letech. S tím, jak nová vláda přebírá kontrolu nad dalšími a dalšími institucemi, se stále dozvídáme o rozsahu zpronevěry peněz, kriminálního jednání, korupce a nepotismu. Proces pohánění viníků před soud teprve začíná a skutečnost, že nová vláda musí pracovat v právním prostředí, kde je řada institucí napůl demontována nebo kontrolována nominanty strany PiS a celý systém je plný právních nástrah, jí to nebude usnadňovat. jak napsal Donald Tusk na svém twitteru, nebude to lehká, snadná a příjemná práce . Ale alespoň jsme konečně na dobré cestě.