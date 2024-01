Haaretz: Ohromující drzost: Proč Netanjahu útočí na katarskou dohodu o příměří a rukojmích?

26. 1. 2024

čas čtení 4 minuty



Benjamin Netanjahu označuje zprostředkovatelskou roli Kataru ve prospěch izraelských rukojmích za "problematickou", čímž své válečné chování stahuje na nové dno - což je u člověka, který nerozumí pojmům jako "veřejná slušnost" nebo "přijetí odpovědnosti", opravdu co říct



Existuje starý příběh o muži, který zavraždil oba své rodiče a pak požádal soud o shovívavost. "Z jakého důvodu?" zeptal se soudce. "Jsem truchlící sirotek," odpověděl plačící muž.



To je příběh s Benjaminem Netanjahuem a Katarem. Hrubý pokus premiéra přehodit odpovědnost na stát v Perském zálivu a obvinit Katarce z činů, za které by měl nést odpovědnost on sám, je typicky průhledný a laciný. Až na to, že jeho výroky, které v úterý unikly do médií, nebyly jen dalším politickým prohlášením. Tato slova byla údajně pronesena na setkání úkostnými, sklíčenými rodinami izraelských rukojmích. Benjamin Netanjahu označuje zprostředkovatelskou roli Kataru ve prospěch izraelských rukojmích za "problematickou", čímž své válečné chování stahuje na nové dno - což je u člověka, který nerozumí pojmům jako "veřejná slušnost" nebo "přijetí odpovědnosti", opravdu co říctExistuje starý příběh o muži, který zavraždil oba své rodiče a pak požádal soud o shovívavost. "Z jakého důvodu?" zeptal se soudce. "Jsem truchlící sirotek," odpověděl plačící muž.To je příběh s Benjaminem Netanjahuem a Katarem. Hrubý pokus premiéra přehodit odpovědnost na stát v Perském zálivu a obvinit Katarce z činů, za které by měl nést odpovědnost on sám, je typicky průhledný a laciný. Až na to, že jeho výroky, které v úterý unikly do médií, nebyly jen dalším politickým prohlášením. Tato slova byla údajně pronesena na setkání úkostnými, sklíčenými rodinami izraelských rukojmích.



Katar "se v podstatě neliší od OSN nebo Červeného kříže a v jistém smyslu je ještě problematičtější...". Mají na [Hamás] páky ... protože ho financují," prohlásil nenuceně muž, který na Katar tlačil, aby Hamásu v Gaze posílal finanční prostředky.



Netanjahu to načasoval kriticky - právě ve chvíli, kdy se zprostředkovává delikátní dohoda o osvobození rukojmích. Katar hraje při zajištění jejich propuštění zásadní roli, a i když je Netanjahuova lživost známou vlastností, zdá se, že tentokrát zašel příliš daleko.



Konvenční politická moudrost v Izraeli je, že Netanjahu sám (nebo jeho kancelář) svá slova nechal záměrně zveřejnit, aby dohodu o rukojmích narušil. Nejen rodiny jsou přesvědčeny, že to byl Netanjahu, kdo rozhovor vyzradil; Bílý dům je také přesvědčen, že to udělal záměrně.



Taková dohoda, jejíž obrysy zahrnují prodloužení příměří, by totiž mohla znamenat konec války, aniž by byl svržen Hamás. To by mohlo znamenat konec Netanjahuovy vládní koalice.



Chucpe Netanjahuových slov je ohromující. Šest let podporoval Katar, aby financoval Hamás. Ani jedna platba od roku 2017 nebyla provedena bez souhlasu Izraele. Když Katar v roce 2018 přehodnocoval svou politiku, Netanjahu ho prosil, aby to nedělal. Po celou tu dobu byl informován Mosadem, že existují konkrétní důkazy o tom, že Hamás zneužívá katarské finanční prostředky, které za šest let činily více než 1 miliardu dolarů. Využíval je na zbrojení, výrobu raket a výstavbu rozsáhlé sítě tunelů.



To však Netanjahua neodradilo ani nepřimělo k přehodnocení jeho politiky. Naopak: ještě ji zdvojnásobil. Dne 7. října tato chybná a bezohledná politika explodovala. Mluvíme však o Benjaminu Netanjahuovi - muži, který nikdy neuznával pojmy jako odpovědnost, zodpovědnost, veřejná slušnost nebo morálka. A tak obvinil náčelníka generálního štábu IDF, pak zpravodajskou službu, pak bezpečnostní službu Šin Bet, pak amerického prezidenta Joea Bidena.



Nyní si našel nového úhlavního nepřítele: Katar. Ano, Katar financoval Hamás. Ano, to činí tento stát v Perském zálivu krajně nepopulárním. Ale ne, nedodával zbraně, rakety, výbušniny ani nestavěl tunely.



Netanjahuovy výroky jsou nezodpovědné, reagoval rozzuřený Katar a prohlásil, že je výroky "zděšen". Katarci však dodali, že se nenechají jedním člověkem odvést od toho, co dělají.





Premiér si také uvědomuje, že Katar bude součástí rekonfigurovaného Blízkého východu. Stejně tak si je vědom strategických vztahů mezi Spojenými státy a Katarem. Ani jedna z těchto věcí nezapadá do jeho koncepce "permanentní války" v regionu. Snaha o konfrontaci s Amerikou ohledně poválečné Gazy a možného diplomatického procesu je jeho cílem již od listopadu. Obviňování Kataru z divokého útoku Hamásu je s tím v souladu: obojí mu v jeho mysli umožňuje zarámovat 7. říjen nikoli jako svůj debakl, ale jako větší konflikt.

Nikdo neočekával, že by Kataru projevil vděčnost za jeho úsilí. Nikdo by však také neměl tolerovat jeho manipulaci s fakty.









Podrobnosti v angličtině ZDE

