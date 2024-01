Osud lidovců a krajské volby na jižní Moravě

30. 1. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty



Jihomoravský hejtman Jan Grolich, jeden z mála lidoveckých politiků, kteří na mě působí sympaticky, v pondělí ve Dvaceti minutách Radiožurnálu prohlásil, že lidovci by se měli vymezovat vůči pirátům. A to ve dvou oblastech: bydlení a digitalizace. Věcně by to snad mohlo dávat smysl.

Pokud ovšem platí, že lidovecký předseda je na svém ministerstvu skutečně ten, kdo exceluje v digitalizaci státní správy. O tom, že bydlení je zejména pro mladé lidi velký problém, aniž by s tím předseda pirátu na ministerstvu místního rozvoje dokázal něco udělat, jak to Grolich zdůraznil, asi není třeba pochybovat. Podivná je ovšem představa, že by právě lidovci měli brát mladé voliče pirátům. Opravdu? Podle Grolicha by ani nebylo třeba měnit tzv. hodnotovou základnu, tedy žádná marihuana, žádné číro, žádné manželství pro všechny.

Možná ještě překvapivější pro mě byla Grolichova loajalita k ODS. Lidovci měli tradičně voličskou základnu, jejíž významná část se vymezovala právě vůči ODS. Samozřejmě těch důvodů, proč je na tom KDU-ČSL v preferencích tak špatně, jak je, bude jistě mnoho. Mezi nimi bude hrát prim nejspíše klesající religiozita a pokles členů strany, kdysi s opravdu silnou členskou základnou, v důsledku generační obměny společnosti.

Nicméně spojení KDU-ČSL s ODS do jednoho kompaktního bloku je podle mě pro lidovce likvidační. Tedy pro lidovce jako samostatnou formaci, která chce mít důstojné preference (pokud je to vůbec ještě možné). Na druhou stranu právě díky ODS mají 23 poslanců. Kdyby lidovci v roce 2021 kandidovali samostatně, zřejmě by se vůbec nedostali do Sněmovny. Už tehdy by je volila jen asi tři procenta voličů (dnes to vypadá podle průzkumů na o ještě jedno procento méně). Získat za tři procenta 23 poslanců a využít k tomu jako vehikl ODS, to je jistě velkým důvodem ke spokojenosti. Loajalita k ODS pak začíná dávat smysl. Třeba by to mohlo vyjít ještě jednou.

Politika se dá v České republice dělat i tak, že zastupujete jen 2-3 procenta voličů, ale máte ve Sněmovně vyšší počet mandátů, než měli piráti po roce 2017, kdy získali ve volbách téměř 11 procent hlasů. Naše současná demokracie to připouští a nikdo na to neupozorňuje. Proti tomu má hejtman Grolich jasný mandát z krajských voleb před čtyřmi lety a správně ve zmíněném pořadu Radiožurnálu zdůraznil, že by mohl případně kandidovat na předsedu lidovců jen tehdy, pokud by svůj mandát obhájil jako hejtman.

Otevírání témat bydlení a digitalizace z jeho strany tak lze chápat spíše jako začátek kampaně do letošních krajských voleb. Ale ani tak není pravděpodobné, že by vzal voliče právě pirátům. Krajské volby mohou naopak ukázat, že i přes snahu hejtmana Grolicha lidovci slábnou už i ve svých baštách na jihu a jihovýchodě Moravy. Zdánlivě neporazitelný Čunek ve Zlínském kraji přece před čtyřmi lety prohrál.

Navíc právě zde na jižní Moravě by spojení lidovců s ODS na vládní úrovni mohlo tradiční voliče odradit od toho, aby je opět volili. Tihle lidovci na jižní Moravě bývají sice hodnotově konzervativní, ale ekonomicky spíše vlevo, spíše blíže čunkovskému populismu a Babišovi. Ostatně sami lidovci při vstupu do Fialovy vlády vyhlásili, že budou, jak vznešeně řečeno, jejím sociálním svědomím. To se mimo jiné projevuje zřejmě i tím, že pan ministr Jurečka chce nahnat v zemi s nejnižší nezaměstnaností v Unii co nejvíce lidí bez práce do fabrik ve jménu boje s těmi, kdo by mohli, ale nechtějí pracovat. Samozřejmě zaměstnavatelé budou z takto vysoce motivovaných pracovníků štěstím bez sebe!

Jisté je, že krajské volby na jižní a jihovýchodní Moravě budou pro KDU-ČSL důležitým signálem, zda politicky může ještě pár let přežívat jako samostatná politická strana s nadregionální relevancí, nebo už není možné ani to. A hejtman Grolich bude důležitou figurou v tomto zápase o přežití. Ovšem právě spojení s extrémně nepopulární vládou Petra Fialy, předsedy ODS, mu to nejspíše nebude dělat jednodušším.







