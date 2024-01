Neuvěřitelná exhibice organizovaná populisty v poslanecké sněmovně

Rasismus. Homofobie. Misogynie.

1. 2. 2024 / Jiří Hlavenka

čas čtení 4 minuty

Jsem naprosto přesvědčený, že konání, která se porůznu maskují za "konzervativní", nebo případně ještě lépe za "vlastenecké" postoje, mají svou hlavní, hlubinnou příčinu ve výše uvedených třech slovech. Zkusme si to říci na rovinu. Lidé ve vysokém procentu JSOU rasisté. Vědí, že se to nesmí a nemá říkat, tak to neříkají, ve skutečnosti jimi jsou. Hledí shora na jiná etnika a lidi jiných původů, čím větší je "rozdíl odstínů", s tím větším despektem, s tím nižším míněním, nevraživostí, opovržením a podobně. Docela masový odpor k migraci z jižních směrů není postaven na racionálních a prokázaných důvodech a argumentech (hrozící reálné nebezpečí atd), ale na tvrdém rasismu. Já budu dneska docela hnusnej, smím?

Neříkejte, že jste se s tím nesetkali - typicky na nějaké párty, kde po pár skleničkách opadnou zábrany. Najednou to letí ven z lidí, do kterých byste to jinak neřekli.





Lidé JSOU homofobové. Též ve vysokém procentu, bohužel. A platí totéž jako o rasismu: navenek o tom nemluví a říkají, že "proti NIM nic nemají, chm chm". Po šesté skleničce padne, že při pohledu na líbající se muže "se jim navaluje", atd.



Odpor proti manželství pro všechny není postaven na žádných racionálních argumentech (á la "hrozba pro tradiční rodiny", "kupování dětí"). I proponenti sami vědí že jsou to nesmysly. Příčina je krutá a prostá: zkrátka se jim LGBT lidé hnusí jako takoví a kdyby měli možnost, postupovali by proti nim daleko tvrději. Však kdysi se na to šlo elektrošokama a gumoléčbou, ne?



Lidé JSOU misogynní. Je to opět jako přes kopírák: "jasně, ať se ženský snažej, ale...". Hluboce a podvědomě je zakořeněné, že se sice snažit můžou, ale mají přece "svou roli" a na rovinu mezi námi - nám chlapům se přece nikdy nemůžou vyrovnat. My jsme lepší a taky to tu povedem. Pokud by tomu snad mělo být jinak, je to úplné ohrožení fungování světa. (Bohužel tento postoj sdílí i docela dost žen).



T. G. Masaryk předsudky (v jeho případě šlo o postoj k židům v období tzv. hilsneriády) pojmenoval takto: "srdcem, rozumem ne - je to krevní pověra". Předsudky jsou vždy takové: při rozumovém zkoumání neobstojí, ale tam někde v hloubce jsou, a hlavně: brutálně OVLIVŇUJÍ naše chování i další myšlení.



Je tu zajímavý fenomén Donalda Trumpa. Jestli je někdo naprosto dokonalý, učebnicový exemplář rasisty, homofoba a misogyna, tak je to Trump, a to dokonce dříve, než vypustí z huby jediné slovo. Tam je to úplně jasné. A jsem přesvědčený, že vysoké procento jeho příznivců jej volí právě proto, že v tomto s ním mají "hlubinnou kompatibilitu", že v něm vidí spřízněnou duši - a to rozhoduje. Je pak úplně nedůležité, že ten člověk je zloděj, lhář a primitiv.



S istanbulskou úmluvou je to v něčem podobné. Racionální důvod k odmítnutí neexistuje. Rozhodují ale spodní proudy, které jsem zmínil. (Mimochodem, myslím že už kdyby ta úmluva nebyla Istanbulská, ale třeba "Olomoucká", textací zcela stejná, bez problémů by prošla. Nějací TURCI nám tu nemají co vykládat!).



Tři slova jsou též hlubinným důvodem, proč část populace adoruje Putinovo Rusko. Rasismus (v lokálním provedení "Rašismus") je tam denní normou, s těma tmavějšíma z jihu se tam nikdo nepáře, LGBT jsou tam v podstatě dnes mimo zákon a ženskou, co se cpe kam nemá, je potřeba nejlépe ručně uzemnit. Země jak má být!



------



Zcela souhlasím s možnými výtkami, že složitou problematiku hodně zplošťuju. Je to tak, důvodů, proč se lidé chovají tak a ne jinak je mnoho: určitá ztracenost v moderním, technologickém, složitém světě je zde také silná. Svět měnící se pod rukama přináší strach a nejistotu. To jsou jevy známe a popsané - a nebojíme se o nich psát a mluvit. O hlubinném, široce rozšířeném rasismu, homofobii a misogynii - myslím, že zde hovoříme o vyšších desítkách procent populace, v menší nebo větší míře, v jedné či více těchto věcí - se mnoho nemluví, protože nám to nepřijde korektní.



No, tak jsem se tedy nebál být jednou trochu nekorektní.



(Jo a kdyby někdo nevěřil vlastním očím: ten člověk na fotce ze "semináře" z Poslanecké sněmovny je fakt TEN Barták, co má za sebou odsezených osm let za mnohočetná znásilnění a týrání žen).

