Joe Biden bezprecedentně vydal sankce proti Izraelcům, páchajícím zločiny proti Palestincům na Západním břehu Jordánu

1. 2. 2024

Americké ministerstvo zahraničí identifikovalo izraelské občany, které postihlo americkými sankcemi, Netanjahu je odmítl jako "zbytečné"



Izraelský premiér kritizoval "výjimečná" opatření oznámená Joem Bidenem uprostřed násilností na Západním břehu Jordánu



Americké ministerstvo zahraničí zveřejnilo jména čtyř izraelských občanů, na které se podle nového Bidenova nařízení. vztahují americké sankce:



David Chai Chasdai



Einan Tanjil



Šalom Zicherman



Yinon Levi



Podle ministerstva zahraničí Chasdai "inicioval a vedl výtržnosti, při nichž zapaloval vozidla a budovy, napadal palestinské civilisty a působil škody na majetku v Huwaře, což mělo za následek smrt palestinského civilisty".



Ministerstvo obviňuje Tanjila z účasti na napadení "palestinských zemědělců a izraelských aktivistů, na které zaútočil kameny a holemi, což mělo za následek zranění, která si vyžádala lékařské ošetření".



Zicherman byl na videozáznamu zachycen, jak napadá "izraelské aktivisty a jejich vozidla na Západním břehu Jordánu, blokuje je na ulici a pokouší se rozbít okna projíždějících vozidel s aktivisty uvnitř", uvádí se v prohlášení. "Nejméně dva aktivisty zahnal do kouta a oba zranil".



Levi "vedl skupinu osadníků, kteří se zapojili do akcí vytvářejících na Západním břehu atmosféru strachu. Pravidelně vedl skupiny osadníků z výjezdní základny Meitarim Farm, které napadaly palestinské a beduínské civilisty, vyhrožovaly jim dalším násilím, pokud neopustí své domovy, vypalovaly jejich pole a ničily jejich majetek. Levi a další osadníci z farmy Meitarim opakovaně zaútočili na více komunit na Západním břehu Jordánu."



Nový příkaz dává americkému ministerstvu financí pravomoc uvalit finanční sankce na osadníky zapojené do násilností, ale není určen pro občany USA. Značná část osadníků na Západním břehu má americké občanství a podle amerických zákonů by jim bylo zakázáno obchodovat se sankcionovanými osobami. Američtí občané však způsobují nárůst násilí spojeného s osadníky na Západním břehu Jordánu.



- Joe Biden přistál v oblasti Detroitu před akcí s dělníky z automobilového průmyslu. Místní lidé se otevřeně vyjadřují o své frustraci z Bidena a z toho, co považují za jeho selhání - že neomezuje ničivou izraelskou vojenskou kampaň v Gaze.



Arabští američtí voliči jsou relativně malou, ale rostoucí voličskou skupinou, která v minulosti upřednostňovala demokraty. V rozhodujících státech, jako je Michigan a Georgia, kde žijí početné arabské a muslimské americké komunity, by i sebemenší oslabení podpory mohlo poškodit Bidenovy vyhlídky na znovuzvolení. Zástupkyně Rashida Tlaibová, jediná palestinská Američanka v Kongresu, která zastupuje obvod v oblasti Detroitu, to řekla výslovně. Ve videu, v němž vyzývá Bidenovu administrativu, aby podpořila příměří, se objevuje před textem, který zní: "Vzpomeneme si na to v roce 2024."





- Americká vláda informovala izraelskou vládu ještě před tím, než dnes veřejně oznámila, že Joe Biden vydává exekutivní příkaz v souvislosti s okupovaným Západním břehem Jordánu, potvrdil Bílý dům.









