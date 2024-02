EU schválila balík 50 miliard eur pro Ukrajinu, Viktor Orbán ustoupil tlaku

1. 2. 2024

Maďarský premiér, který vyhrožoval, že financování zablokuje, po jedenáctihodinovém jednání ustoupil



Pevný a jednotný postoj členských států EU přesvědčil Viktora Orbána, aby ukončil své "vydírání" a podpořil finanční balík ve výši 50 miliard eur pro Ukrajinu, uvedli evropští premiéři.



Maďarský premiér, který od prosince vyhrožoval, že finanční prostředky zablokuje, provedl po šesti týdnech šarvátek jeden z nejrychlejších obratů, jaký byl na summitu politiků z EU k vidění.





Mezi vedoucími představiteli, kteří museli už podruhé během několika měsíců cestovat do Bruselu, aby se pokusili balík prosadit poté, co Orbán v prosinci pomoc zablokoval, byla cítit úleva, že dohoda byla konečně uzavřena, ale také vztek.



Finský premiér Petteri Orpo řekl: "Nikdo nemůže vydírat 26 zemí EU. Naše hodnoty nebyly na prodej."



Donald Tusk, polský premiér, který řekl, že nemá "nic hezkého", co by maďarskému premiérovi řekl, varoval, že Orbána ani nikoho, kdo se pokoušel vymámit "prohnilé kompromisy", nečeká žádná odměna.



Vzhledem k tomu, že podpora ukrajinského válečného úsilí ve Washingtonu slábne, vedoucí představitelé zdůraznili důležitost rozhodnutí, které pomůže financovat ukrajinské veřejné služby včetně učitelů, lékařů a platů vojáků po dobu příštích čtyř let.



Podpora Evropy byla "jednotná a jednomyslná" a nebyla rozdělena jednou Kremlu přátelskou zemí, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron.



"Vzkaz je jasný, Rusko nemůže počítat s žádnou únavou Evropanů v podpoře Ukrajiny."



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že se jedná o rozhodnutí "historických rozměrů", které Vladimiru Putinovi ukáže, že řeči o "únavě" nebo slábnoucí podpoře" jsou prostě falešné.



Orbán nakonec podlehl tlaku po sérii jedenáctihodinových jednání s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem, jakož i s předsedy Evropské komise a Rady Ursulou von der Leyenovou a Charlesem Michelem.



"Myslím, že už neviděl žádné další možnosti, " řekl jeden z vysoce postavených zdrojů.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že toto rozhodnutí "opět dokazuje silnou jednotu EU".



"Pokračující finanční podpora EU Ukrajině posílí dlouhodobou hospodářskou a finanční stabilitu, která není o nic méně důležitá než vojenská pomoc a sankční tlak na Rusko," řekl.



Zdroje uvedly, že Orbán věděl, že hra je rozehrána, již ve čtvrtek ráno, kdy byl krátce před půl desátou dopoledne pozván na předsummitové setkání s řadou lídrů. "Úředníci mu řekli, že ho nikdo nepodporuje, a on si to chtěl vyzkoušet tváří v tvář. Dostalo se mu odpovědi. Byl zcela izolován," uvedl zdroj z jedné delegace.



V 11.30 byla dohoda uzavřena poté, co byly do oficiálního komuniké o dohodě doplněny dva nové odstavce.



"Nedostal nic," řekl jeden zdroj blízký účastníkům jednání.





Jeden z nových odstavců vyzývá Evropskou radu, aby vyzvala Evropskou komisi k přezkumu rozpočtového rámce za dva roky, avšak bez možnosti veta.

Michel při oznámení dohody napsal na Twitteru: "Máme dohodu. #Jednota Všech 27 vedoucích představitelů se dohodlo na dodatečném balíčku podpory pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur v rámci rozpočtu EU. Tím se uzamyká stabilní, dlouhodobé a předvídatelné financování #Ukrajiny. EU přebírá vedoucí úlohu a odpovědnost v podpoře Ukrajiny; víme, co je v sázce."





Na programu summitu je však také Blízký východ a dodatečné vojenské prostředky pro Ukrajinu.







Ve čtvrtek ráno byl také přidán další odstavec, který znovu uvádí mechanismus, jenž EU umožňuje zmrazit finanční prostředky každému členskému státu, který nedodržuje zásady právního státu.V půl dvanácté dopoledne někteří vedoucí představitelé hovořili o předčasném odjezdu domů, rozzuřeni tím, že museli jet do Bruselu jen proto, aby Orbán na poslední chvíli ustoupil tlaku.