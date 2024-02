Rusko obviňuje Ukrajinu: Vyvolala požár ve velké ropné rafinerii u Volgogradu

3. 2. 2024

Volgogradský gubernátor potvrdil, že v noci na sobotu k vypukl požár ve velké ruské ropné rafinerii v jihozápadní oblasti po útoku dronu z Ukrajiny



Ukrajina podniká útoky drony na Rusko již několik měsíců po téměř dvouleté ofenzívě Moskvy.



Gubernátor Andrej Bočarov uvedl na Telegramu:



Protivzdušná obrana a elektronické rušení včera v noci odrazily útok dronů ve volgogradských okresech Kalačevskij a Zakanalje.



Po pádu jednoho ze sestřelených dronů vznikl ve volgogradské rafinerii požár.



Dodal, že hasiči dostali požár pod kontrolu již v ranních hodinách.



Průmyslový gigant Lukoil, který rafinerii provozuje, na svých internetových stránkách uvádí, že je "největším výrobcem ropných produktů ve federálním jižním okruhu", který zahrnuje osm regionů jihozápadního Ruska.



- Polský prezident uvedl, že si není jistý, zda Ukrajina dokáže znovu získat kontrolu nad Ruskem okupovaným Krymem - věří však, že by mohla znovu získat Doněck a Luhansk.



Varšava je od ruské invaze v roce 2022 jedním z nejvěrnějších podporovatelů Kyjeva a tvrdí, že Ukrajina musí získat zpět kontrolu nad celým svým územím, aby odradila Moskvu od další agrese.



Prezident Andrzej Duda tento postoj zopakoval v pátek pozdě večer v rozhovoru pro kanál Kanal Zero na YouTube.



Na otázku, zda věří, že Ukrajina bude skutečně schopna znovu získat Krym, však odpověděl:



Na tuto otázku je pro mě těžké odpovědět. Nevím, zda (Ukrajina) získá zpět Krym, ale věřím, že získá zpět Doněck a Luhansk.



Řekl, že Krymský poloostrov, kterého se Rusko zmocnilo v roce 2014, osm let před zahájením své plné invaze, "je zvláštní místo... také z historických důvodů. Protože ve skutečnosti, když se podíváme historicky, bylo po většinu času v rukou Ruska".



Části Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny byly v roce 2014 rovněž obsazeny silami podporovanými Moskvou a na rozdíl od Krymu byly v průběhu současné války obsazeny.



Ukrajina se zavázala, že ve válce s Ruskem získá zpět každou píď svého území včetně Krymu.



- Nejvyšší ukrajinský vojenský velitel, generál Valerij Zálužnyj, odmítl rezignovat poté, co ho o to požádal Volodymyr Zelenskyj.



Nyní agentura Reuters uvádí, že Kyjev informoval Bílý dům, že Zelenskij plánuje Zalužného propustit.



Píše se v ní:



Tento krok k sesazení generála Valerije Zálužného, který se dostal do střetu s prezidentem Volodymyrem Zelenským kvůli vojenské strategii a dalším otázkám, následuje po loňské ukrajinské protiofenzívě, při níž se nepodařilo získat zpět významnou část území ovládaného Ruskem.



Zdroj blízký Zelenského úřadu uvedl, že se dvojice neshodla ani v otázce nové vojenské mobilizace, přičemž prezident nesouhlasil se Zalužného návrhem povolat 500 000 nových vojáků.



Zdroj nicméně dodal, že proces odvolání Zalužného z funkce vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil je prozatím pozastaven, protože úředníci zvažují, kdo by měl být jeho nástupcem.



Dodal:



Nebyly uvedeny žádné podrobnosti o časovém plánu. V tuto chvíli si obě strany (prezident i generál) vzaly pauzu v určování toho, jak bude vypadat budoucnost, a prozatím zůstane status quo až do odvolání.



- Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila devět ze 14 ruských dronů při nočním útoku, který zasáhl energetickou infrastrukturu ve městě Kryvyj Rih, uvedlo v sobotu ráno letectvo a regionální představitelé.



Jedná se o druhý útok dronů během dvou dnů na centrální město Kryvyj Rih, domovské město ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Starosta města Oleksandr Vilkul uvedl, že byla zasažena energetická zařízení, což mělo za následek výpadky elektřiny pro tisíce lidí. V některých okresech byly přerušeny dodávky vody a vytápění, protože teploty se pohybovaly těsně pod bodem mrazu. Nemocnice přešly na generátory elektřiny.





Letectvo uvedlo, že nad čtyřmi regiony ve střední a jižní Ukrajině byly sestřeleny íránské bezpilotní letouny Shahed.



- Francouzský prezident Emmanuel Macron potvrdil, že při ruském útoku na Ukrajině byli zabiti dva francouzští humanitární pracovníci, a odsoudil útok jako "nehorázný". V Paříži protiteroristická prokuratura v pátek oznámila, že zahájila vyšetřování válečných zločinů. Podle mezinárodního práva nejsou humanitární pracovníci bojovníky.



Ukrajinští představitelé uvedli, že muži zemřeli při útoku bezpilotního letounu v Beryslavi na jihu Ukrajiny. "Stateční francouzští humanitární pracovníci pomáhali lidem a my jim budeme vždy vděčni za jejich lidskost," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Upřímnou soustrast jejich blízkým."



- Zelenskyj uvítal příchod dvou nových systémů protivzdušné obrany, které podle něj mohou "sestřelit cokoli", ačkoli nemohl uvést žádné podrobnosti. Samostatně náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová tento týden v Kyjevě uvedla, že brzy dorazí nová bomba "malého průměru" schopná zasáhnout cíle na větší vzdálenost.



- Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov uvedl, že Rusko nadále odmítá vydat těla válečných zajatců, kteří podle Moskvy zahynuli při sestřelení ruského vojenského dopravního letadla. Rusko nepředložilo žádný důkaz, že na palubě byli váleční zajatci.







