První pacienti ve Velké Británii dostávají experimentální léčbu rakoviny pomocí messengerové RNA

5. 2. 2024

Britská klinická studie nové revoluční léčby pomocí mRNA otestuje její účinnost v boji proti řadě druhů rakoviny



V nemocnici Hammersmith v západním Londýně je pacientům podávána nová revoluční léčba rakoviny známá jako mRNA terapie. Studie se provádí za účelem vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti této terapie při léčbě melanomu, rakoviny plic a dalších nádorů.



Nová léčba využívá genetický materiál známý jako messengerová RNA - neboli mRNA - a funguje tak, že imunitnímu systému pacienta poskytuje běžné markery z nádorů.



"Nová imunoterapie rakoviny založená na mRNA nabízí možnost, jak získat pacientův vlastní imunitní systém pro boj s rakovinou," uvedl Dr. David Pinato z Imperial College London, výzkumný pracovník britské části studie.



Pinato uvedl, že tento výzkum je teprve v počáteční fázi a může trvat roky, než bude k dispozici pacientům. Nová studie však položila zásadní základy, které by mohly pomoci vyvinout méně toxické a přesnější nové protinádorové terapie. "Zoufale je potřebujeme, abychom zvrátili boj proti rakovině," dodal.



Do klinických zkoušek se v poslední době po celém světě dostala řada vakcín proti rakovině. Ty se dělí do dvou kategorií: personalizované imunoterapie proti rakovině, které se opírají o extrakci vlastního genetického materiálu pacienta z jeho nádoru, a terapeutické imunoterapie proti rakovině, jako je například mRNA terapie nově zahájená v Londýně, které jsou "hotové" a přizpůsobené konkrétnímu typu rakoviny.



Hlavním cílem nové studie - známé jako Mobilize - je zjistit, zda je tento konkrétní typ mRNA terapie bezpečný a tolerovaný pacienty s rakovinou plic nebo kůže a zda dokáže zmenšit nádory. V některých případech bude podávána samostatně, v jiných v kombinaci se stávajícím protinádorovým lékem pembrolizumabem.



Vědci tvrdí, že ačkoli je experimentální terapie zatím v počátečních fázích testování, doufají, že pokud se prokáže její bezpečnost a účinnost, může nakonec vést k nové možnosti léčby obtížně léčitelných druhů rakoviny.



Téměř u každého druhého člověka ve Spojeném království bude během jeho života diagnostikována rakovina. K léčbě pacientů byla vyvinuta řada terapií, včetně chemoterapie a imunitních terapií.



Rakovinné buňky však mohou být vůči lékům rezistentní, což ztěžuje léčbu nádorů, a vědci proto usilují o hledání nových přístupů k boji s rakovinou.





Předklinické testy na buněčných i zvířecích modelech rakoviny poskytly důkazy, že nová mRNA terapie má vliv na imunitní systém a mohla by být nabídnuta pacientům v rané fázi klinických studií.







Zdroj v angličtině ZDE

