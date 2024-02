Izraelské síly rozšíří kampaň do Rafáhu, říká ministr obrany. Je tam obrovské množství civilistů

2. 2. 2024

- Podle pnejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy ze čtvrtka bylo od 7. října při izraelském útoku na Gazu zabito nejméně 27 019 Palestinců a 66 139 jich bylo zraněno. Ve svém prohlášení ministerstvo uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zabito 118 Palestinců a 190 jich bylo zraněno. Záběry z pásma Gazy v pátek ukazují, že izraelské bombardování pokračuje.

- Izraelské síly budou pokračovat ve vojenské kampani v Gaze až k Rafáhu, uvedl izraelský ministr obrany Yoav Gallant, a to navzdory obrovskému počtu palestinských civilistů. V příspěvku na Twitteru Gallant uvedl:



Brigáda Chán Júnis organizace Hamás je rozpuštěna, dokončíme tamní misi a budeme pokračovat do Rafáhu.



Velký tlak, který naše síly vyvíjejí na cíle Hamásu, nás přibližuje k návratu unesených více než cokoli jiného [co můžeme udělat].



Budeme pokračovat až do konce, jiná cesta neexistuje.



Izraelské síly neustále rozšiřují své tažení na jih do oblastí, kde předtím Palestincům nařídily, aby utekli do bezpečí, a zabily mnoho civilistů, většinou žen a dětí.



Rafáh je nejjižnějším městem v Gaze a civilisté nemají kam jít dále na jih, protože Izrael a Egypt jim nedovolí území opustit.





- Americký federální soud zamítl žalobu obviňující prezidenta Joea Bidena a další vysoké americké představitele ze spoluúčasti na údajné izraelské genocidě v Gaze, informuje Al-Džazíra.



I přes zamítnutí žaloby soud svým rozhodnutím vyzval Bidena a jeho kolegy, aby prozkoumali "důsledky své neutuchající podpory" Izraeli, včetně důsledků pro lidská práva, uvádí mediální organizace financovaná Katarem.



Al-Džazíra uvedla, že žalobu podaly v loňském roce skupiny na ochranu lidských práv a jednotliví Palestinci postižení válkou, přičemž žaloba obviňuje Bidena, ministra zahraničí Antonyho Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina z neplnění povinností vyplývajících z mezinárodního a vnitrostátního práva, pokud jde o zabránění genocidě.



K zamítnutí žaloby došlo ve středu pozdě večer, informuje Al-Džazíra s tím, že soudce amerického okresního soudu Jeffrey White žalobu zamítl z procesních důvodů s odvoláním na rozdělení pravomocí podle americké ústavy. Ve svém rozhodnutí uvedl, že "spory týkající se zahraniční politiky jsou považovány za nesoudní politické otázky" a nespadají do jeho pravomoci.



"Existují vzácné případy, kdy je preferovaný výsledek pro soud nedostupný. Toto je jeden z takových případů. Soud je vázán precedentem a rozdělením našich koordinovaných složek moci, aby se zdržel výkonu jurisdikce v této věci," napsal.



White však dodal, že jak uvedl Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v předběžném rozhodnutí z minulého týdne, "je pravděpodobné, že jednání Izraele se rovná genocidě". "Tento soud prosí žalované, aby prozkoumali výsledky své neochvějné podpory vojenského obléhání Palestinců v Gaze."







- Íránský prezident Ebrahim Raisi v pátek prohlásil, že jeho země nezačne válku, ale "tvrdě odpoví" každému, kdo ji bude šikanovat, informuje agentura Reuters.

Minulý víkend se v Jeruzalémě zúčastnil konference, na níž vládní ministři vyzvali k přesídlení Izraele do Gazy a k "dobrovolnému přesídlení" Palestinců, a v pondělí se setkal s delegací krajně pravicového



Minulý víkend se v Jeruzalémě zúčastnil konference, na níž ministři vlády vyzvali k přesídlení Izraele do Gazy a k "dobrovolnému přesídlení" Palestinců, a v pondělí se setkal s delegací krajně pravicové strany Švédští demokraté, uvedl Haaretz.



Na konferenci Joint Perspectives, která se má konat 15. února v Berlíně a kterou pořádaly noviny Die Welt a The Jerusulem Post, již Chiklai nepřijede, sdělil TAZ jeho mluvčí.



Později bylo oznámeno, že jeho místo zaujme jiný izraelský zastánce tvrdé linie, Gideon Sa'ar.



Německá vláda je od nedávné eskalace konfliktu na Blízkém východě jedním z nejhlasitějších spojenců Izraele.



Uvedla, že obvinění Izraele z genocidy u mezinárodního soudního dvora je zcela neopodstatněné a představuje "politickou instrumentalizaci" úmluvy OSN o genocidě.



- Izrael obvinil australskou vládu, že zapomíná na "vinu Hamásu" za válku v Gaze, což je známka rostoucího napětí v době, kdy ministři zvažují obnovení financování klíčové agentury OSN.



Předseda opozice Peter Dutton také vypálil politický varovný výstřel proti obnovení financování, ale australské humanitární skupiny uvedly, že bez kritické podpory UNRWA by se zoufalá situace v Gaze "rychle vyhrotila".



Tyto humanitární skupiny prosily vládu, aby "byla uvážlivá a rozlišovala mezi obviněními proti malému počtu jednotlivců a předvídatelným dopadem zrušení financování UNRWA na miliony Palestinců závislých na jejich službách, včetně dětí".



Více než 10 dárcovských zemí - včetně Austrálie, USA a Spojeného království - pozastavilo financování UNRWA po obvinění Izraele, že až 12 jejích zaměstnanců bylo zapojeno do útoků Hamásu ze 7. října.



Australská ministryně zahraničních věcí Penny Wongová, která v polovině ledna zmrazila finanční prostředky ve výši 6 milionů dolarů, jež přislíbila, uvedla, že obvinění vznesená vůči pracovníkům UNRWA jsou "hluboce znepokojující" a je třeba je "důkladně prošetřit a odpovědné osoby pohnat k odpovědnosti".



Ministryně však ve čtvrtek důrazně naznačila, že vláda zvažuje obnovení financování v závislosti na průběhu těchto vyšetřování.



- Turecko zatklo 25 podezřelých v souvislosti se střelbou v kostele



Turecké úřady oficiálně zatkly 25 podezřelých v souvislosti se střelbou na muže během bohoslužby v istanbulském kostele minulý víkend, uvedl v pátek ministr spravedlnosti Yilmaz Tunc. Informovala o tom agentura Reuters:



Mezi 25 zadrženými jsou i dva podezřelí střelci, které policie již dříve dopadla a kteří jsou pravděpodobně napojeni na Islámský stát, uvedl Tunc.



Dva hlavní podezřelí byli cizinci, jeden z Tádžikistánu a druhý z Ruska, uvedl již dříve ministr vnitra Ali Yerlikaya.



Islámský stát se k útoku přihlásil v prohlášení na Telegramu, kde uvedl, že útok byl reakcí na výzvu vůdců skupiny, aby se zaměřili na židy a křesťany.



Tunc uvedl, že 25 podezřelých bylo obviněno z členství v nelegální organizaci a úmyslného zabití s přitěžujícími okolnostmi, a dodal, že dalších devět podezřelých bylo propuštěno na svobodu až do zahájení soudního řízení.



K útoku došlo v neděli ráno v italském katolickém kostele Santa Maria v istanbulské čtvrti Sariyer. Jeden turecký občan - který se stal cílem střelců - byl zabit, když se účastnil bohoslužby.



- Několik členů palestinsko-americké komunity se odmítlo setkat s ministrem zahraničí Antony Blinkenem ve Washingtonu, informoval deník Huffington Post. Citoval prohlášení skupiny palestinských představitelů:



"Po téměř čtyřech nesnesitelných měsících neustálého izraelského násilí podporovaného Spojenými státy proti našim rodinám, přátelům a dalším nevinným civilistům v Gaze a v celé Palestině si nedokážeme představit, co by nám ministr Blinken mohl říci nebo o čem by s námi mohl diskutovat."



Mezi těmi, kdo pozvání odmítli, byl i Tariq Haddad, kardiolog z Virginie, který od říjnového izraelského útoku v Gaze ztratil téměř 90 členů své rodiny. Řekl: "Jak mám začít s tím, že se chci setkat s někým, kdo je podle mého názoru primárně zodpovědný za zabití celé mé rodiny a kdo měl čtyři měsíce na to, aby něco změnil a zabránil zabití mé rodiny?"



Minulý týden se také vedoucí představitelé arabské a muslimské komunity odmítli zúčastnit setkání s prezidentem Joem Bidenem v Detroitu, uvedl deník Washington Post, a to kvůli hněvu nad podporou brutální izraelské vojenské kampaně ze strany americké administrativy.



- V celé oblasti Detroitu se před Bidenovou čtvrteční návštěvou shromáždili demonstranti v autech a dodávkách s modrobílými nápisy "Nepodporujte Bidena" a palestinskými vlajkami.



"Jsme připraveni vyrazit. V autě mám megafon," řekla agentuře Reuters Farah Khanová, Američanka pákistánského původu, která v roce 2020 volila Bidena, ale nyní podporuje kampaň Abandon Biden v Michiganu.



"Máme 92 poboček Abandon Biden po celé zemi. Je to větší než jen Michigan."



- Izraelské síly provedly v noci na pátek nové razie na okupovaném Západním břehu Jordánu, informuje Al-Džazíra s odvoláním na palestinskou tiskovou agenturu Wafa.



Byly provedeny razie v domech ve městech Dženin, Nábulus a Hebron a došlo ke střetům v uprchlickém táboře Dženin, i když zatím nedošlo k žádnému zatčení, uvedla televizní stanice.



Místní média podle ní informovala o raziích a zatýkání také ve městě al-Mazra'a al-Šarkíja nedaleko Ramalláhu, ve městech Baqat al-Hatab a Hajjah východně od Kalkilije, ve městě Beit Fajjar jižně od Betléma, ve městě Azzun východně od Kalkilije a ve vesnici Baqat al-Hatab východně od Kalkilije.



Násilí osadníků vůči Palestincům se od útoku Hamásu na Izrael 7. října zvyšuje, izraelská armáda opakovaně podniká nájezdy. Podle agentury OSN OCHA bylo od čtvrtka při násilnostech souvisejících s konfliktem zabito 372 Palestinců, z toho 94 dětí.



Více než 1 000 Palestinců bylo také nuceno opustit své domovy v důsledku násilí ze strany osadníků nebo jim byly domy zbourány kvůli nedostatku stavebních povolení vydaných Izraelem, která je téměř nemožné získat, uvádí OCHA.



- Hamás podle Kataru "předběžně kladně potvrdil" návrh na příměří



Hamas dal "počáteční pozitivní potvrzení" návrhu na zastavení bojů v Gaze a propuštění rukojmích, uvedl podle agentury AFP mluvčí katarského ministerstva zahraničí. Tisková agentura píše:



"Američtí, egyptští a katarští zprostředkovatelé se v neděli v Paříži setkali s představiteli izraelských zpravodajských služeb, kteří navrhli šestitýdenní přestávku ve válce v Gaze a výměnu rukojmích za vězně, kterou by měl Hamás posoudit."





"Tento návrh byl izraelskou stranou schválen a nyní máme první pozitivní potvrzení ze strany Hamásu," řekl Majed al-Ansari posluchačům na washingtonské vysoké škole.



Zdroj blízký Hamásu však uvedl, že o návrhu stále nepanuje shoda.



"Zatím neexistuje žádná dohoda o rámci dohody... a katarské prohlášení je uspěchané a není pravdivé," řekl zdroj agentuře AFP v Gaze.



Mluvčí katarského ministerstva zahraničí uvedl, že je před námi "stále velmi těžká cesta".



"Jsme optimističtí, protože obě strany nyní souhlasily s předpokladem, který by vedl k další pauze," řekl Ansari.



"Doufáme, že v příštích několika týdnech se o tom budeme moci podělit s dobrými zprávami," dodal.



Katarský vůdce Hamásu Ismail Haníja byl očekáván v Káhiře ve čtvrtek nebo v pátek, aby jednal o navrhovaném příměří.



Katar již dříve zprostředkoval týdenní přerušení bojů, které začalo v listopadu a vedlo k propuštění desítek izraelských a zahraničních rukojmích a také k přísunu pomoci na obléhané palestinské území.



- Poté, co se američtí, egyptští a katarští zprostředkovatelé setkali v Paříži s představiteli izraelské rozvědky, obdržel Hamás návrh dohody o příměří, která by zahrnovala propuštění izraelských rukojmích. Mluvčí katarského ministerstva zahraničí ve čtvrtek uvedl, že Hamás dal "první pozitivní potvrzení" navrhované dohodě, ale zdroj blízký Hamásu řekl, že "zatím neexistuje žádná dohoda o rámci dohody", a označil katarské prohlášení za "uspěchané a nepravdivé".



- Joe Biden vydal nařízení namířené proti izraelským osadníkům na Západním břehu Jordánu, kteří útočí na Palestince. Příkaz, který je mimořádným krokem proti nejbližšímu spojenci USA na Blízkém východě, nejprve zavádí finanční sankce a zákaz vydávání víz čtyřem izraelským osobám. Bílý dům uvedl, že v současné době se neplánuje, že by se sankce týkaly izraelských vládních představitelů. V prohlášení úřadu Benjamina Netanjahua se uvádí, že naprostá většina osadníků na Západním břehu Jordánu jsou "občané dodržující zákony", a Bidenův příkaz označil za "drastický".



- Spojené státy nařídily provést sérii odvetných úderů proti milicím podporovaným Íránem v průběhu více než jednoho dne, uvedl americký ministr obrany Lloyd Austin. Očekává se, že útoky zasáhnou milice v Sýrii a možná i v Iráku, ačkoli Austin neupřesnil načasování ani přesné místo. Jsou reakcí na nedělní útok bezpilotního letounu na americkou základnu na íránsko-syrské hranici, při němž zahynuli tři příslušníci americké armády a více než 30 osob bylo zraněno.





- Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že ztratila kontakt s týmem zdravotníků vyslaných na záchranu šestileté palestinské dívky uvízlé v autě na severu Gazy. Organizace zveřejnila zvukové záznamy mezi dispečery a Hind Rajabovou, jedinou přeživší uvízlou ve vozidle poblíž čerpací stanice ve městě Gaza.



- Ministři izraelského válečného kabinetu údajně zvažují omezení množství pomoci, která se do Gazy dostává, pravicoví demonstranti narušují vjezd nákladních aut se zoufale potřebnými humanitárními dodávkami na obléhané palestinské území. Benny Gantz a Gadi Eisenkot navrhli dočasné omezení pomoci, aby oslabili Hamás, a to v návaznosti na neověřenou zprávu izraelské vnitřní bezpečnostní služby, která odhaduje, že až 66 % pomoci vstupující do Gazy je konfiskováno Hamásem.



- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) bude nucena ukončit své operace v celém regionu "do konce února", pokud nebude obnoveno financování, varoval šéf agentury. Více než deset západních zemí včetně USA, Velké Británie a Německa uvedlo, že pozastaví financování UNRWA poté, co Izrael obvinil některé její pracovníky z účasti na útoku Hamásu ze 7. října. Agentura OSN poskytuje pomoc více než 5,6 milionu palestinských uprchlíků na celém Blízkém východě.



- Alžírsko vypracovalo návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která požaduje okamžité humanitární příměří mezi Izraelem a Hamásem. Podle diplomatů se s návrhem ve středu seznámila patnáctičlenná rada poté, co se orgán OSN sešel, aby projednal rozhodnutí mezinárodního soudního dvora, který Izraeli nařídil přijmout opatření k zabránění aktům genocidy.



- Podle americké armády provedly americké síly v Jemenu údery proti 10 útočným bezpilotním letounům a pozemní řídicí stanici patřící Íránem podporovaným povstalcům Húsíům. Ve čtvrtek brzy ráno místního času se americké síly zaměřily na "pozemní řídicí stanici húsijských bezpilotních letounů a 10 húsijských jednosměrných bezpilotních letounů", které "představovaly bezprostřední hrozbu pro obchodní plavidla a lodě amerického námořnictva v regionu", uvedl Centcom.





- Odborníci OSN na práva vyjádřili znepokojení nad rostoucím počtem novinářů zabitých ve válce v Gaze. Ve čtvrtečním prohlášení nezávislí experti uvedli, že obdrželi "znepokojivé" zprávy, které zřejmě naznačují, že zabíjení, zranění a zadržování novinářů je "záměrnou strategií izraelských sil, jejímž cílem je bránit médiím a umlčet kritické zpravodajství".









"Nezačneme žádnou válku, ale pokud nás bude chtít někdo šikanovat, dostane se mu silné odpovědi," řekl Raisi v televizním projevu.Raisiho komentáře přišly po několika dnech spekulací o tom, jak by Washington mohlpoté, co byli minulou sobotu zabiti tři američtí vojáci při útoku skupiny podporované Íránem na jejich základnu v Jordánsku.CBS News s odvoláním na americké představitele ve čtvrtek informovala, že USA schválily plány vícedenních úderů v Iráku a Sýrii proti mnoha cílům, včetně íránského personálu a zařízení v těchto zemích."Dříve, když s námi (USA) chtěli mluvit, říkali, že vojenská varianta je na stole. Nyní říkají, že nemají v úmyslu vést konflikt s Íránem," řekl Raisi."Vojenská síla islámské republiky v regionu není a nikdy nebyla hrozbou pro žádnou zemi. Spíše zajišťuje bezpečnost, na kterou se země v regionu mohou spolehnout a důvěřovat jí," dodal Raisi.USA vyhodnotily, že dron, který zabil tři jejich vojáky a také zranil více než 40 dalších lidí, byl vyroben Íránem, uvedli čtyři američtí představitelé pro agenturu Reuters.Zdroje agentuře sdělily, že íránské Revoluční gardy stahují ze Sýrie vysoké důstojníky.Syrská armáda tvrdí, že v pátek sestřelila několik izraelských raket odpálených z Golanských výšin, které mířily na jižní Damašek, uvedla státní tisková agentura Sana s odvoláním na vojenský zdroj.Podle agentury Reuters se zprávy o výbuchu v okolí Damašku šířily již dříve v noci. Izraelská armáda se k události bezprostředně nevyjádřila.Izrael již několik let provádí útoky na cíle, které označuje za cíle napojené na Írán v Sýrii, kde vliv Teheránu vzrostl od doby, kdy začal podporovat prezidenta Bašára Asada v občanské válce, která začala v roce 2011.Celkem 31 % dospělých Američanů schvaluje postup prezidenta Joea Bidena v konfliktu, z toho jen 46 % demokratů. Pro Bidena je pozoruhodné, že přibližně sedm z deseti mladých lidí z Bidenovy demokratické strany s jeho přístupem ke konfliktu nesouhlasí.Celkově si nyní 50 % dospělých Američanů myslí, že izraelská vojenská ofenziva překročila rámec toho, co měla, zjistil průzkum. To je více než 40 % v listopadovém průzkumu agentury AP-NORC.Z průzkumu vyplývá, že 33 % republikánů si myslí, že izraelská vojenská reakce zašla příliš daleko, což je nárůst oproti 18 % v listopadu, zatímco u nezávislých respondentů se takto vyjádřilo 52 %, což je nárůst oproti 39 %. Tento názor vyjádřilo také 62 % demokratů, což je zhruba stejná většina jako v listopadu.Některé klíčové demokratické bloky, které bude Biden pravděpodobně potřebovat, pokud chce získat druhé funkční období, nejsou spokojeny s jeho postupem v konfliktu.Přibližně šest z deseti nebílých demokratů nesouhlasí s tím, jak Biden ke konfliktu přistupuje, zatímco přibližně polovina bílých demokratů tento přístup schvaluje.Pozoruhodné je, že zhruba sedm z deseti demokratů mladších 45 let s ním nesouhlasí. To je opak postoje starších demokratů, mezi nimiž téměř šest z deseti souhlasí."Catherine Russellová, výkonná ředitelka organizace Unicef, varovala, že "situace dětí v Gaze je každým dnem bezútěšnější". Ve svém příspěvku Twitteru Russellová uvedla: "Svět je nemůže opustit".Sdílela také prohlášení Unicefu, které bylo zveřejněno počátkem tohoto týdne a které se zabývá obviněním několika zaměstnanců UNRWA z účasti na útocích Hamásu na Izrael 7. října.Stojí v něm: "Obvinění z účasti několika zaměstnanců UNRWA na ohavných útocích na Izrael 7. října jsou děsivá. Jak uvedl generální tajemník, každý zaměstnanec OSN, který se podílel na teroristických činech, bude pohnán k odpovědnosti.Nesmíme však bránit celé organizaci, aby plnila svůj mandát a sloužila lidem v zoufalé nouzi."Otřesné události, které se v Gaze od 7. října sněhově nabalují, způsobily, že statisíce lidí zůstaly bez domova a ocitly se na pokraji hladomoru. UNRWA jako největší humanitární organizace v Gaze poskytovala potraviny, přístřeší a ochranu, i když její vlastní zaměstnanci byli vysídleni a zabíjeni.Rozhodnutí různých členských států pozastavit poskytování finančních prostředků UNRWA bude mít pro obyvatele Gazy katastrofální důsledky. Žádný jiný subjekt není schopen poskytnout takový rozsah a šíři pomoci, kterou 2,2 milionu lidí v Gaze naléhavě potřebuje.Vyzýváme k přehodnocení těchto rozhodnutí."UNRWA oznámila, že provede úplnou a nezávislou revizi organizace, a byl aktivován Úřad OSN pro vnitřní dohled nad službami.uvedly tři zdroje pro agenturu Reuters. Tisková agentura uvádí:Rijád v říjnu odložil měsíce diplomacie vedené Spojenými státy s cílem přimět Saúdskou Arábii, aby normalizovala vztahy s Izraelem a poprvé uznala tuto zemi, a to kvůli rostoucímu arabskému hněvu kvůli válce v Gaze.Saúdská Arábie však stále více usiluje o posílení své bezpečnosti a odvrácení hrozeb ze strany konkurenčního Íránu, aby království mohlo pokračovat ve svém ambiciózním plánu transformace ekonomiky a přilákat obrovské zahraniční investice, uvedly dva regionální zdroje.Aby si saúdští představitelé vytvořili určitý prostor pro jednání o uznání Izraele a vrátili pakt s USA zpět na správnou cestu, sdělili svým americkým protějškům, že Rijád nebude trvat na tom, aby Izrael podnikl konkrétní kroky k vytvoření palestinského státu, a místo toho přijme politický závazek k dvoustátnímu řešení, uvedly dva vysoce postavené regionální zdroje pro agenturu Reuters.Takováto významná regionální dohoda, která byla ještě před válkou mezi Izraelem a Hamásem všeobecně považována za nepravděpodobnou, by stále narážela na četné politické a diplomatické překážky, v neposlední řadě na nejistotu ohledně vývoje konfliktu v Gaze.Pakt, který by největšímu světovému vývozci ropy poskytl vojenskou ochranu USA výměnou za normalizaci vztahů s Izraelem, by změnil podobu Blízkého východu tím, že by spojil dva dlouholeté nepřátele a zavázal Rijád k Washingtonu v době, kdy se v regionu prosazuje Čína.Dohoda o normalizaci by rovněž posílila obranu Izraele proti úhlavnímu rivalovi Íránu a prezident USA Joe Biden by získal diplomatické vítězství, kterým by se mohl chlubit před prezidentskými volbami 5. listopadu.tr.Podle izraelského listu Haaretz zákonodárce strany Likud a ministr pro záležitosti diaspory Amichai Chikli "čelí ve světě rozsáhlé veřejné kritice za své krajně pravicové a homofobní výroky".