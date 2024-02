Britská armáda by v nynější válce dokázala bojovat jen dva měsíce

5. 2. 2024

čas čtení 3 minuty

Parlamentní výbor pro obranu se dozvěděl, že odolnost ozbrojených sil v boji je od roku 2010 podkopávána postupnou likvidací ozbrojených sil



Schopnost Spojeného království vést totální válku by byla narušena omezenými schopnostmi ozbrojených sil, nedostatkem zásob a krizí v oblasti náboru, dozvěděli se poslanci.



Výbor pro obranu Dolní sněmovny si zjistil, že omezování britské armády škrty od roku 2010 podkopalo odolnost Spojeného království ve válce a že armáda by vyčerpala své schopnosti "po prvních dvou měsících".

Schopnost Spojeného království vést totální válku by byla narušena omezenými schopnostmi ozbrojených sil, nedostatkem zásob a krizí v oblasti náboru, dozvěděli se poslanci.Výbor pro obranu Dolní sněmovny si zjistil, že omezování britské armády škrty od roku 2010 podkopalo odolnost Spojeného království ve válce a že armáda by vyčerpala své schopnosti "po prvních dvou měsících".



Jeremy Quin, předseda výboru, uvedl, že operace a pokračující závazky znamenají, že armáda "není schopna věnovat dostatečný výcvik a zdroje na vedení války vysoké intenzity".



"Ačkoli jsme schopni nasazení v krátkém čase a plnění závazků, naše šetření zjistilo, že připravenosti na totální, dlouhodobou válku nebyla věnována dostatečná pozornost a je třeba se jí intenzivně věnovat," uvedl.



"Vysoké tempo operací a neutuchající tlak na naše služby vedly k poklesu udržení schopností, k čemuž se přidalo období nízkého náboru a potíže se zaváděním a udržováním schopností, čímž vznikl začarovaný kruh."



Skupina naznačila, že "neutuchající tlak" na personál prohloubil krizi v náboru, kdy z ozbrojených sil více lidí odchází, než do nich nastupuje.



Zpráva výboru rovněž uvádí, že armáda musí "strategicky přistupovat ke zdrojům, které máme k dispozici, včetně toho, jak udržovat a doplňovat zásoby", a zajistit, aby vybavení nepřišlo nazmar.



Úsilí britského ministerstva obrany (MO) o řešení tohoto problému "neprobíhá požadovaným tempem", uvádí se ve zprávě a dodává, že připravenost "je zásadní pro účinné odstrašení našich protivníků" v době zvýšené geopolitické nestability.



Minulý měsíc ministr obrany Grant Shapps uvedl, že svět se "přesouvá z poválečného do předválečného světa" a Spojené království musí zajistit, aby byl "celý jeho obranný ekosystém připraven" bránit svou vlast.



Trval na tom, že početní stav armády za vlády konzervativců neklesne pod 73 000 vojáků, a to uprostřed rostoucích obav z dalšího snižování počtu vojáků.



Asi 20 000 příslušníků britských ozbrojených sil se letos zúčastní největšího cvičení NATO od konce studené války, které prověří schopnost aliance rychle nasadit své síly.



Odjezd letadlové lodi královského námořnictva HMS Queen Elizabeth, která má cvičení vést, byl však na poslední chvíli zrušen poté, co byl při závěrečných kontrolách zjištěn problém s hřídelí vrtule.



Tato komplikace přišla 18 měsíců poté, co se její sesterská loď HMS Prince of Wales po poruše rozbila u ostrova Wight poté, co vyplula do USA.





Tato loď bude nyní připravena nahradit vlajkovou loď flotily za 3 miliardy liber na velkých cvičeních NATO, kterých se zúčastní více než 40 plavidel.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0