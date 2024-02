Češi chtějí, aby EU nakupovala ukrajinské granáty v zahraničí

5. 2. 2024

Evropa neplní svůj slib poslat do března na Ukrajinu 1 milion dělostřeleckých granátů a Češi říkají, že je nejvyšší čas poohlédnout se po dodávkách za hranicemi EU.

Ukrajinské síly na frontě varují, že jim nebezpečně dochází munice, aby se mohly postavit ruským okupantům ve válce, které dominuje dělostřelectvo.

EU se původně zavázala dodat 1 milion granátů do března a Francie vyzvala Evropu, aby vybudovala svou domácí průmyslovou zdatnost a dodávala munici Kyjevu. EU však nyní tvrdí, že do březnového termínu dorazí na Ukrajinu 524 000 granátů, přičemž 1,1 milionu je přislíbeno pouze do konce roku.

Frustrovaná tímto deficitem tlačí Praha na země EU, aby financovaly nákup toho, co odhaduje na 450 000 dělostřeleckých nábojů dostupných mimo blok, řekli serveru Politico čtyři diplomaté a osoba obeznámená s rozhovory.

Když EU na začátku roku 2023 měnila své závazky vojenské pomoci, Francie – lídr obranného průmyslu bloku – tlačila na to, aby se dotace zaměřovaly pouze na místní produkci a netekly do zahraničí.

Česká výzva však vyvolává vyhlídky, že se Evropa místo toho obrátí na zbrojařské firmy v Jižní Koreji, Turecku a Jihoafrické republice. Nejvyšší diplomat EU Josep Borrell konkrétně zmínil, že Korea – hlavní výrobce zbraní – by mohla být požádána o další granáty.

Plán EU na posílení dodávek munice zahrnuje kompenzaci zemím s miliardami eur z Evropského mírového nástroje za zasílání granátů ze stávajících zásob. To probíhá spolu s 1 miliardou eur na prosazení společného zadávání veřejných zakázek na munici Evropskou obrannou agenturou a 500 miliony eur na podporu projektů výroby munice.

Nyní, když se Kyjev vzpamatovává z neustálého ruského opotřebovávacícho útoku podél 1 000 kilometrů dlouhé frontové linie, ministr obrany země Rustem Umerov říká, že existuje "hlad po granátech", což přimělo spřátelená hlavní města, aby přehodnotila svou strategii vojenské pomoci.

Jeden diplomat uvedl, že číslo 450 000 bylo předloženo během středečního neformálního setkání ministrů obrany EU v Bruselu. Český premiér Petr Fiala pak během čtvrtečního summitu lídrů EU řekl svým protějškům, že granáty by mohly být získány ze zemí mimo EU, aby pomohly bloku splnit jeho slib, uvedl další činitel obeznámený s rozhovory.

EU není jediným spojencem, který selhává v plnění svých závazků. Politický pat ve Washingtonu také zastavil toky amerických zbraní na Ukrajinu.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg během středeční návštěvy Washingtonu řekl publiku v republikánské nadaci Heritage Foundation, že pro úspěch Ukrajiny na bojišti je rozhodující více munice.

"Válka na Ukrajině je stále více opotřebovávací válkou," řekl. "A opotřebovávací válka se stává válkou logistickou. Je to o výrobě zbraní, munice... potřebné k udržení válečného úsilí. A to ukazuje na potřebu vyrábět munici, protože zatím saháme hlavně do našich zásob, abychom zásobovali Ukrajinu. To nemůže pokračovat, to není udržitelné."

