Více než čtvrtina evropského území Ruska se nachází v zóně ničení ukrajinských "dronů"

5. 2. 2024

čas čtení 1 minuta

Více než milion kilometrů čtverečních ruského území se v současné době nachází v zóně zranitelné bezpilotními letouny (UAV) ukrajinské armády, uvádí studie společnosti Verstka. Toto území se zvětšilo ve srovnání se zářím 2023, kdy to bylo necelých 700 tisíc kilometrů čtverečních, a nyní zabírá více než čtvrtinu evropské části Ruska. Více než milion kilometrů čtverečních ruského území se v současné době nachází v zóně zranitelné bezpilotními letouny (UAV) ukrajinské armády, uvádí studie společnosti Verstka. Toto území se zvětšilo ve srovnání se zářím 2023, kdy to bylo necelých 700 tisíc kilometrů čtverečních, a nyní zabírá více než čtvrtinu evropské části Ruska.

Mezi městy, která jsou ohrožena, se nacházejí tak velká sídla jako Petrohrad, Nižnij Novgorod a Jaroslavl.

Na konci září 2023 kamikadze dron poprvé dorazil do města Soči a pronikl palivovou nádrží na základně Rosněfti. Tento incident byl výchozím bodem pro sérii útoků na různé cíle v rámci Ruské federace.

Bezpilotní letouny také prokázaly svou schopnost překračovat hranice a dosahovat měst ve středním Rusku. V noci na 18. ledna jeden z nich dorazil do Petrohradu a v noci 31. ledna druhý dopadl na území závodu Něvskij mazut. Díky této události se Petrohrad stal šestým městem s více než milionem obyvatel, které spadá do postižené zóny. Úspěšné útoky dronů na zařízení rafinace ropy vedly k tomu, že vývoz benzínu v lednu klesl o 37 % a nafty o 23 % (ministerstvo energetiky Ruské federace to vysvětlilo "neplánovanými opravami" v rafinériích a potřebami domácího trhu).

V zasažené zóně se nacházela města vzdálená stovky kilometrů od hranic s Ukrajinou. Například 31. ledna drony dorazily do města Kstovo v oblasti Nižnij Novgorod, které se nachází asi 800 kilometrů od nejbližšího bodu na neokupovaném území Ukrajiny.

Zdroj v ruštině: ZDE

0