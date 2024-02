Rusko-ukrajinská válka: USA mají zájem o nákup dělostřeleckých granátů pro Kyjev z Turecka

5. 2. 2024

Washington může dodat Kyjevu turecké 155 mm dělostřelecké náboje, ale jejich výroba nemusí být dostatečná na to, aby vydržela, informuje Ragip Soylu. Washington může dodat Kyjevu turecké 155 mm dělostřelecké náboje, ale jejich výroba nemusí být dostatečná na to, aby vydržela,

Vysoce postavený americký představitel tento týden uvedl, že Washington by mohl od Turecka nakoupit 155 mm dělostřeleckou munici, aby zásoboval Ukrajinu.

Victoria Nulandová, náměstkyně amerického ministra zahraničí, řekla v úterý CNN Turk, že Washington "začal znovu pracovat v obranném průmyslu" (s Tureckem).

"Turecko nyní vyrábí munici ráže 155 mm. To velmi potřebujeme. Ukrajina to velmi potřebuje. Pracujeme na tom."

USA již vedou podobná jednání s Řeckem o nákupu 75 000 dělostřeleckých granátů různých ráží z Atén k doplnění ukrajinských zásob, které vzhledem k povaze války, která probíhá od roku 2022, rychle docházejí.

Turecká státní korporace Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKE) má téměř monopol na výrobu 155 mm granátů a její množství je drženo v tajnosti.

Turecko od začátku války kráčí po tenké hranici mezi Ukrajinou a Ruskem, prodává Kyjevu ozbrojené drony, těžké zbraně, vybavení a munici, ale také se nepřipojuje k západním sankcím proti Moskvě.

Ankara většinou drží své prodeje zbraní na Ukrajinu pod pokličkou, dokud nejsou odhaleny prostřednictvím úniků na sociálních sítích.

Turecké ozbrojené síly také intenzivně používají 155 mm náboje ve svých houfnicích T-155 Firtina při svých přeshraničních operacích v Sýrii a Iráku.

Má ale Turecko dostatek munice na vývoz takových nábojů?

Turecká munice v akci

Yusuf Akbaba, konzultant obranného průmyslu se sídlem v Ankaře, říká, že Turecko by mohlo na Ukrajinu vyvézt určité množství munice ráže 155 mm, pokud by chtělo.

"Čísla by nešla do stovek tisíc, ale mohla by to být dobrá příležitost pro turecký obranný sektor spolupracovat s americkými protějšky," řekl pro Middle East Eye. "MKE prostřednictvím svých dceřiných společností již podstatně rozšiřuje své 155 mm výrobní linky."

MKE vyrábí několik typů nábojů ráže 155 mm na základě dohody o spolupráci s tureckou státní společností Roketsan a tureckou vládní výzkumnou agenturou Tubitak, obrannou odnoží Sage.

Konsorcium zásobuje především tureckou armádu a zdokonaluje také přesnost stejných nábojů, ale o výrobu dělostřeleckých granátů mají zájem i další soukromé společnosti.

Zdroj z Ankary obeznámený s úrovní výroby souhlasil s tím, že by bylo obtížné vyvézt na Ukrajinu významné množství 155 mm.

"Ale už jsme viděli nějaké turecké 155mm náboje v akci na Ukrajině, předpokládám, že v minulosti muselo dojít k nějakému prodeji," řekl zdroj MEE.

Oryxspioenkop, otevřený zpravodajský web se sídlem v Nizozemsku, loni uvedl, že Ankara v květnu 2023 dodala Ukrajině 100 000 granátů ráže 155 mm.

Uniklé fotografie a záznamy o vývozu také naznačují, že Ankara loni v létě vyvezla do Kyjeva kazetovou munici, konkrétně dělostřeleckou munici M483A1 DPICM ráže 155 mm. Turečtí i ukrajinští představitelé popírají, že by Turecko takovou munici vyvezlo.

Vysoce postavený ukrajinský generál také v červenci uvedl, že Ukrajina má zájem o získání tureckých houfnic T-155 Firtina, aniž by zmínil velikost žádosti ani možný časový harmonogram.

Raketomety a kulomety

Generální ředitel MKE Ilhami Keles na červencovém summitu o obranné spolupráci uvedl, že společnost vyváží různé produkty do 67 zemí.

"Ve své rozsáhlé historii vyráběla různé zbraně a munici ve formátech 5,56 mm až 203 mm, od raket až po platformové systémy," řekl.

"Uspokojila potřeby tureckých ozbrojených sil od zbraní po munici a také vyvážela tyto produkty."

Turecko také v roce 2022 dodalo Ukrajině desítky přesně naváděných střel TRLG-230.

Střela TRLG-230 ráže 230 mm, vyvinutá tureckým výrobcem Roketsan, má vysokou přesnost proti cílům v dosahu 20-70 km díky globálnímu polohovacímu systému (GPS) a laserovému navádění.

TRLG-230 lze kombinovat s vícenásobnými raketomety, známými jako MLRS, jejichž americký ekvivalent, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), byl velmi účinný proti ruským silám na Ukrajině.

Ankara také dodala Ukrajině těžké kulomety a v loňském roce dodala již více než 600 kusů.

